Tilápia com limão e ervas: receita leve para começar a semana

Tilápia ao molho de limão e ervas é uma opção leve e saudável para o dia a dia. Mas já pensou em servir junto com o seu peixinho fatias de abacaxi regadas com um fio de mel?
Trouxemos essa sugestão para dar um upgrade na sua receita, deixando a tilápia especialmente suculenta, refrescante e adocicada. Confira passo a passo como fazer. O preparo é bastante simples e rápido!
TILÁPIA COM MOLHO DE LIMÃO E ERVAS
INGREDIENTES:
- 4 filés de tilápia
- 1g de sal
- 30g de azeite
- 2g de ervas finas de sua preferência
- Raspas e suco de 1 limão taiti
- 1 unidade de abacaxi em rodelas
- Mel
MODO DE PREPARO:
- Primeiramente, tempere os filés de tilápia com sal e grelhe-os em uma frigideira.
- Na mesma frigideira, adicione o suco de limão, as raspas e as ervas finas.
- Misture bem o peixe no molho e sirva acompanhado por fatias de abacaxi grelhado, regadas com um fio de mel.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.