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Dia a dia

Tilápia com limão e ervas: receita leve para começar a semana

Uma dica para acompanhar os filés de peixe grelhados são algumas rodelas de abacaxi regadas com um fio de mel. Fica incrível!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Tilápia com molho de limão e ervas
Tilápia com molho de limão e ervas: tempero cítrico faz a diferença  Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Tilápia ao molho de limão e ervas é uma opção leve e saudável para o dia a dia. Mas já pensou em servir junto com o seu peixinho fatias de abacaxi regadas com um fio de mel?
Trouxemos essa sugestão para dar um upgrade na sua receita, deixando a tilápia especialmente suculenta, refrescante e adocicada. Confira passo a passo como fazer. O preparo é bastante simples e rápido!

TILÁPIA COM MOLHO DE LIMÃO E ERVAS

INGREDIENTES:
  • 4 filés de tilápia
  • 1g de sal
  • 30g de azeite
  • 2g de ervas finas de sua preferência
  • Raspas e suco de 1 limão taiti
  • 1 unidade de abacaxi em rodelas
  • Mel
MODO DE PREPARO:
  1. Primeiramente, tempere os filés de tilápia com sal e grelhe-os em uma frigideira.
  2. Na mesma frigideira, adicione o suco de limão, as raspas e as ervas finas.
  3. Misture bem o peixe no molho e sirva acompanhado por fatias de abacaxi grelhado, regadas com um fio de mel.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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