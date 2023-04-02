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Azedinho doce

Vai um pavê de limão aí? Aprenda a receita passo a passo

Se você procura uma sobremesa fácil de fazer e bem em conta para servir no almoço de fim de semana, não perca essa dica de HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 06:00

O azedinho doce do pavê de limão tem tudo para fechar seu almoço de fim de semana com muita gostosura. E além de ter um sabor irresistível, essa sobremesa é bastante simples de preparar.
Para fazer, você só vai precisar de ingredientes básicos, como leite condensado, leite, creme de leite, biscoito e limão. A receita rende em média dez pedaços e vai para a geladeira antes de servir. 

PAVÊ DE LIMÃO

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Pavê de limão
Receita de pavê de limão rende 10 porções Crédito: Todeschini/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 2 latas de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite sem soro
  • 1/2 xícara (chá) de suco de limão
  • 1 pacote de biscoito de maisena 
  • 1 xícara (chá) de leite
  • Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
  1. Misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão.
  2. Coloque um pouco desse creme em um refratário. 
  3. Molhe os biscoitos no leite e alterne camadas de biscoitos e creme.
  4. Finalize com o creme e as raspas de limão.
Fonte: Todeschini. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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