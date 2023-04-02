Vai um pavê de limão aí? Aprenda a receita passo a passo

O azedinho doce do pavê de limão tem tudo para fechar seu almoço de fim de semana com muita gostosura. E além de ter um sabor irresistível, essa sobremesa é bastante simples de preparar.
Para fazer, você só vai precisar de ingredientes básicos, como leite condensado, leite, creme de leite, biscoito e limão. A receita rende em média dez pedaços e vai para a geladeira antes de servir.
PAVÊ DE LIMÃO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 latas de leite condensado
- 1 lata de creme de leite sem soro
- 1/2 xícara (chá) de suco de limão
- 1 pacote de biscoito de maisena
- 1 xícara (chá) de leite
- Raspas de limão
MODO DE PREPARO:
- Misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão.
- Coloque um pouco desse creme em um refratário.
- Molhe os biscoitos no leite e alterne camadas de biscoitos e creme.
- Finalize com o creme e as raspas de limão.
Fonte: Todeschini. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.