Óleos essenciais para conquistar um amor ou melhorar o relacionamento

Os óleos essenciais são tão poderosos que, através dos canais olfativos, chegam diretamente ao nosso sistema límbico — a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções, alterando nosso estado emocional.

Óleos essenciais podem ajudar em nosso estado emocional Crédito: Pixabay

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA CONQUISTAR UM AMOR

Costuma-se dizer que, para encontrarmos o amor, temos que aprender a nos amar primeiro, não é? O óleo de Grapefruit é um ótimo aliado, pois trabalha nossa auto-estima e melhora nosso humor e disposição diante da vida.

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA QUEM SOFRE DE CORAÇÃO PARTIDO

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ESTRESSE, CIÚMES OU ANSIEDADE QUE ATRAPALHAM O ROMANCE

Nota: se ao manusear o óleo este cair em sua pele, evite contato com o sol e lave a área com água quente.

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AS NOITES ESPECIAIS

Além dos modos sugeridos acima, que tal uma massagem especial com óleos essenciais? Lembre-se que o óleo essencial não deve ser colocado diretamente na pele, mas misturado com outro produto — como um hidratante neutro ou óleo de massagem.

Basta pingar 1 gota de óleo essencial para cada 10 ml de creme ou óleo de massagem. Certamente a Aromaterapia fará a noite ser ainda mais deliciosa.