Os óleos essenciais são tão poderosos que, através dos canais olfativos, chegam diretamente ao nosso sistema límbico — a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções, alterando nosso estado emocional.
Sabendo disso, podemos utilizar os óleos essenciais para melhorar nossa vida e nosso relacionamento afetivo. Use os óleos essenciais em difusores de ambiente, escalda-pés ou banhos, colocando cerca de 5 gotinhas do óleo escolhido diluído em água.
A seguir, veja dicas para várias situações afetivas, óleos essenciais para conquistar um amor ou melhorar o relacionamento. Aproveite para entender aqui tudo sobre Aromaterapia, o que é e como usar.
ÓLEOS ESSENCIAIS PARA CONQUISTAR UM AMOR
Costuma-se dizer que, para encontrarmos o amor, temos que aprender a nos amar primeiro, não é? O óleo de Grapefruit é um ótimo aliado, pois trabalha nossa auto-estima e melhora nosso humor e disposição diante da vida.
Confiantes e com o astral mais leve nos tornamos mais atraentes e interessantes, experimente! Veja aqui um guia sobre óleos essenciais afrodisíacos
ÓLEOS ESSENCIAIS PARA QUEM SOFRE DE CORAÇÃO PARTIDO
ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ESTRESSE, CIÚMES OU ANSIEDADE QUE ATRAPALHAM O ROMANCE
A laranja em forma de óleo ajuda a aplacar a raiva, o nervosismo e até aquele sentimento de que vamos explodir (quem sofre de TPM conhece bem – veja aqui mais dicas). Além disso, possui propriedades relaxantes e estimulantes.
Nota: se ao manusear o óleo este cair em sua pele, evite contato com o sol e lave a área com água quente.
ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AS NOITES ESPECIAIS
Além dos modos sugeridos acima, que tal uma massagem especial com óleos essenciais? Lembre-se que o óleo essencial não deve ser colocado diretamente na pele, mas misturado com outro produto — como um hidratante neutro ou óleo de massagem.
Basta pingar 1 gota de óleo essencial para cada 10 ml de creme ou óleo de massagem. Certamente a Aromaterapia fará a noite ser ainda mais deliciosa.
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]