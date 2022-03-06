Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aromaterapia

Óleos essenciais para conquistar um amor ou melhorar o relacionamento

Os óleos são tão poderosos que, através dos canais olfativos, chegam diretamente ao nosso sistema límbico
Personare

Personare

Publicado em 06 de Março de 2022 às 07:00

Os óleos essenciais são tão poderosos que, através dos canais olfativos, chegam diretamente ao nosso sistema límbico — a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções, alterando nosso estado emocional.
Sabendo disso, podemos utilizar os óleos essenciais para melhorar nossa vida e nosso relacionamento afetivo. Use os óleos essenciais em difusores de ambiente, escalda-pés ou banhos, colocando cerca de 5 gotinhas do óleo escolhido diluído em água.
A seguir, veja dicas para várias situações afetivas, óleos essenciais para conquistar um amor ou melhorar o relacionamento. Aproveite para entender aqui tudo sobre Aromaterapia, o que é e como usar.
Óleos essenciais
Óleos essenciais podem ajudar em nosso estado emocional Crédito: Pixabay

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA CONQUISTAR UM AMOR

Costuma-se dizer que, para encontrarmos o amor, temos que aprender a nos amar primeiro, não é? O óleo de Grapefruit é um ótimo aliado, pois trabalha nossa auto-estima e melhora nosso humor e disposição diante da vida.
Confiantes e com o astral mais leve nos tornamos mais atraentes e interessantes, experimente! Veja aqui um guia sobre óleos essenciais afrodisíacos

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA QUEM SOFRE DE CORAÇÃO PARTIDO

O óleo essencial de lavanda (saiba tudo sobre ele aqui) é muito tradicional, possui propriedades calmantes e antidepressivas. Por este motivo, nos ajuda a dormir melhor, a evitar atitudes desesperadas e a superar momentos difíceis sem que nos entreguemos ao sofrimento profundo.

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA ESTRESSE, CIÚMES OU ANSIEDADE QUE ATRAPALHAM O ROMANCE

O óleo essencial de laranja é um dos mais baratos e fáceis de encontrar, e também um dos mais preciosos em termos de propriedades.
A laranja em forma de óleo ajuda a aplacar a raiva, o nervosismo e até aquele sentimento de que vamos explodir (quem sofre de TPM conhece bem – veja aqui mais dicas). Além disso, possui propriedades relaxantes e estimulantes.
Nota: se ao manusear o óleo este cair em sua pele, evite contato com o sol e lave a área com água quente.

ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AS NOITES ESPECIAIS

Os óleos de canela, ylang ylang e palmarosa (um óleo bem parecido com o óleo de rosas, mas centenas de reais mais barato) são uma boa pedida.
Além dos modos sugeridos acima, que tal uma massagem especial com óleos essenciais? Lembre-se que o óleo essencial não deve ser colocado diretamente na pele, mas misturado com outro produto — como um hidratante neutro ou óleo de massagem.
Basta pingar 1 gota de óleo essencial para cada 10 ml de creme ou óleo de massagem. Certamente a Aromaterapia fará a noite ser ainda mais deliciosa.
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]

Veja Também

Dicas para se recuperar energeticamente após o carnaval

Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em março de 2022

Sexo e Astrologia: do que você precisa na cama?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Bem estar Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados