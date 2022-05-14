Astrologia: Ritual para Mercúrio Retrógrado

Ritual para Mercúrio Retrógrado Crédito: Personare

Mercúrio entra em movimento retrógrado por cerca de 20 dias, de três a quatro vezes por ano – ou seja, fica ativo boa parte do ano. Assim, cabe a você decidir: sofrer por antecipação por todos os imprevistos que podem (ou não) acontecer ou parar de lutar contra esses períodos e mergulhar na revisão que eles propõem. Se você escolher a segunda opção, então faça o Ritual para Mercúrio retrógrado que nós preparamos para você.

RITUAL PARA MERCÚRIO RETRÓGRADO

As já conhecidas falhas que marcam os períodos de Mercúrio retrógrado podem se tornar ferramentas para nos ajudar a desacelerar, mas elas só serão válidas se a gente se abrir para esses aprendizados.

Para te ajudar a refletir sobre eles e para que o lado mais desafiador seja melhor processado e suavizado, preparamos um ritual especial focado nesse período:

2. Reflita sobre como essa situação se conecta ao seu momento atual ou à Casa do seu Mapa Astral que você possui Gêmeos.

Agora que você sabe a Casa, veja a área da vida que ela representa:

Confira aqui:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos

Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras

Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos

Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito

Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira

Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

3. Escreva em um papel, a lápis, uma frase que representa algo que você precisa rever para curar

4. Beba uma colherinha de mel e fale em voz alta:

“Eu abro minha fala para comunicar o que tem no meu coração com sabedoria e entrega, e abro minha escuta para receber com compreensão. Permito que a minha relação com (questão a ser trabalhada) seja revisitada para entender todos seus ensinamentos por completo.”

5. Guarde esse papel e queime-o no dia 3 de junho, quando essa temporada de Mercúrio retrógrado finaliza.