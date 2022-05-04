Descubra as pedras e cristais ideais para cada tipo de mãe

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Você pode se guiar tanto pelas características da sua mãe quanto pelas necessidade atuais dela. Ou seja, se ela está estressada, preocupada, sem dormir ou se é uma mãe agitada ou zen. Você escolhe e pode conferir as propriedades energéticas de cada cristal.

OLHO DE TIGRE: Para a mãe que precisa saber o quanto é incrível

Essa pedra melhora a autoestima, desperta a autoconfiança, traz coragem, aumenta a intuição e a proteção espiritual.

Pedra Olho de Tigre Crédito: Shutterstock

HAWLITA BRANCA: Para a mãe que precisa dormir melhor

O cristal traz paz e harmonia, acalma a mente, combate a insônia. Dica: dê de presente e diga para sua mãe colocar na mesa de cabeceira ou embaixo do travesseiro.

Howlita branca Crédito: Divulgação

ÁGUA-MARINHA: Para a mãe que está estressada

Essa pedra é ideal para quando tá rolando treta, porque é um calmante natural. Ela facilita o relaxamento físico e mental, traz paz interior e conecta a pessoa aos planos mais elevados.

Colar de água-marinha Crédito: Pixabay

QUARTZO VERDE: Para a mãe zen

O quartzo verde é uma das pedras mais básicas e, ao mesmo tempo, super poderosas. Ela traz estabilidade, equilibra mente, corpo e alma.

Quartzo-verde Crédito: Shutterstock

CITRINO: Para a mãe que anda um pouco triste

Citrino Crédito: Pixabay

FUCHSITA: Para a mãe super preocupada

O cristal traz leveza, suavidade, ajuda no desapego dos problemas e pensamentos angustiantes. Ela traz acolhimento e certo descompromisso.

Fuchsita Crédito: Shutterstock

QUARTZO ROSA: Para a mãe que está magoada no amor

Quartzo Rosa Crédito: Piaxbay

TURMALINA NEGRA: Para aquela mãe que tá meio zicada

Ideal para a mãe do tipo atrapalhada, que anda tropeçando ou quebrando coisas. Esse cristal é ótimo para proteção e cria um escudo protetor que vai deixá-la bem longe de energias negativas.

Turmalina negra Crédito: Shutterstock

E COMO LIMPAR E ENERGIZAR OS CRISTAIS?

Para que sua mãe possa alcançar os objetivos da pedra escolhida com eficiência, é preciso mantê-la limpa e energizada. Só assim será possível utilizá-la para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.