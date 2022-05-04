Descubra as pedras e cristais ideais para cada tipo de mãe

Dia das Mães chegando e você quer dar um presente especial? Que tal uma pedra ou cristal? Os cristais são poderosíssimos: atuam no campo físico, mental e espiritual, sem contar que suas cores trabalham em conexão com nossos centros de energia, os chakras. Mas existem muitas pedras no mercado. Neste artigo, a gente te conta qual é a pedra ideal para a sua mãe.
Você pode se guiar tanto pelas características da sua mãe quanto pelas necessidade atuais dela. Ou seja, se ela está estressada, preocupada, sem dormir ou se é uma mãe agitada ou zen. Você escolhe e pode conferir as propriedades energéticas de cada cristal.
Ao entregar o presente, escreva uma mensagem bem especial para a sua mãe e ensine como usar as pedras (aqui você encontra as melhores dicas). Encontre abaixo a pedra ideal para a sua mãe.
OLHO DE TIGRE: Para a mãe que precisa saber o quanto é incrível
Essa pedra melhora a autoestima, desperta a autoconfiança, traz coragem, aumenta a intuição e a proteção espiritual.
HAWLITA BRANCA: Para a mãe que precisa dormir melhor
O cristal traz paz e harmonia, acalma a mente, combate a insônia. Dica: dê de presente e diga para sua mãe colocar na mesa de cabeceira ou embaixo do travesseiro.
ÁGUA-MARINHA: Para a mãe que está estressada
Essa pedra é ideal para quando tá rolando treta, porque é um calmante natural. Ela facilita o relaxamento físico e mental, traz paz interior e conecta a pessoa aos planos mais elevados.
QUARTZO VERDE: Para a mãe zen
O quartzo verde é uma das pedras mais básicas e, ao mesmo tempo, super poderosas. Ela traz estabilidade, equilibra mente, corpo e alma.
CITRINO: Para a mãe que anda um pouco triste
FUCHSITA: Para a mãe super preocupada
O cristal traz leveza, suavidade, ajuda no desapego dos problemas e pensamentos angustiantes. Ela traz acolhimento e certo descompromisso.
QUARTZO ROSA: Para a mãe que está magoada no amor
TURMALINA NEGRA: Para aquela mãe que tá meio zicada
Ideal para a mãe do tipo atrapalhada, que anda tropeçando ou quebrando coisas. Esse cristal é ótimo para proteção e cria um escudo protetor que vai deixá-la bem longe de energias negativas.
E COMO LIMPAR E ENERGIZAR OS CRISTAIS?
Para que sua mãe possa alcançar os objetivos da pedra escolhida com eficiência, é preciso mantê-la limpa e energizada. Só assim será possível utilizá-la para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.
O processo de limpeza e energização das pedras mantém a frequência deles ressoando em nós e no ambiente com maior estabilidade e clareza. Veja aqui como limpar e energizar pedras e cristais da melhor forma.
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]