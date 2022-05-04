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Descubra as pedras e cristais ideais para cada tipo de mãe

Confira este guia de pedras preciosas para você presentear sua mãe em qualquer época do ano
Personare

Personare

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:09

Pedras e cristais
Crédito: Shutterstock
Dia das Mães chegando e você quer dar um presente especial? Que tal uma pedra ou cristal? Os cristais são poderosíssimos: atuam no campo físico, mental e espiritual, sem contar que suas cores trabalham em conexão com nossos centros de energia, os chakras. Mas existem muitas pedras no mercado. Neste artigo, a gente te conta qual é a pedra ideal para a sua mãe.
Você pode se guiar tanto pelas características da sua mãe quanto pelas necessidade atuais dela. Ou seja, se ela está estressada, preocupada, sem dormir ou se é uma mãe agitada ou zen. Você escolhe e pode conferir as propriedades energéticas de cada cristal.
Ao entregar o presente, escreva uma mensagem bem especial para a sua mãe e ensine como usar as pedras (aqui você encontra as melhores dicas). Encontre abaixo a pedra ideal para a sua mãe.

OLHO DE TIGRE: Para a mãe que precisa saber o quanto é incrível

Essa pedra melhora a autoestima, desperta a autoconfiança, traz coragem, aumenta a intuição e a proteção espiritual.
Pedra Olho de Tigre
Pedra Olho de Tigre Crédito: Shutterstock

HAWLITA BRANCA: Para a mãe que precisa dormir melhor

O cristal traz paz e harmonia, acalma a mente, combate a insônia. Dica: dê de presente e diga para sua mãe colocar na mesa de cabeceira ou embaixo do travesseiro.
Howlita branca
Howlita branca Crédito: Divulgação

ÁGUA-MARINHA: Para a mãe que está estressada

Essa pedra é ideal para quando tá rolando treta, porque é um calmante natural. Ela facilita o relaxamento físico e mental, traz paz interior e conecta a pessoa aos planos mais elevados.
Colar de água-marinha
Colar de água-marinha Crédito: Pixabay

QUARTZO VERDE: Para a mãe zen

O quartzo verde é uma das pedras mais básicas e, ao mesmo tempo, super poderosas. Ela traz estabilidade, equilibra mente, corpo e alma.
Quartzo-verde
Quartzo-verde Crédito: Shutterstock

CITRINO: Para a mãe que anda um pouco triste

O citrino é a pedra da alegria, do otimismo e do entusiasmo, por isso é a pedra ideal para a sua mãe se ela anda meio para baixo. Dá um banho de disposição e bom humor, além de atrair prosperidade e sorte.
Citrino
Citrino Crédito: Pixabay

FUCHSITA: Para a mãe super preocupada

O cristal traz leveza, suavidade, ajuda no desapego dos problemas e pensamentos angustiantes. Ela traz acolhimento e certo descompromisso.
Fuchsita
Fuchsita Crédito: Shutterstock

QUARTZO ROSA: Para a mãe que está magoada no amor

O quartzo rosa é o cristal do amor incondicional, da sensibilidade, da delicadeza. Tem profunda conexão com o chakra cardíaco. Libera mágoas do passado, ressentimentos e raiva acumulada.
Quartzo Rosa
Quartzo Rosa Crédito: Piaxbay

TURMALINA NEGRA: Para aquela mãe que tá meio zicada

Ideal para a mãe do tipo atrapalhada, que anda tropeçando ou quebrando coisas. Esse cristal é ótimo para proteção e cria um escudo protetor que vai deixá-la bem longe de energias negativas.
Turmalina negra
Turmalina negra Crédito: Shutterstock

E COMO LIMPAR E ENERGIZAR OS CRISTAIS?

Para que sua mãe possa alcançar os objetivos da pedra escolhida com eficiência, é preciso mantê-la limpa e energizada. Só assim será possível utilizá-la para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.
O processo de limpeza e energização das pedras mantém a frequência deles ressoando em nós e no ambiente com maior estabilidade e clareza. Veja aqui como limpar e energizar pedras e cristais da melhor forma.
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]

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