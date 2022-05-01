Horóscopo Mensal: as previsões para os signos em maio de 2022

Veja, a seguir, a previsão para todos os signos em maio de 2022. Não esqueça de conferir o que diz o seu signo solar e o ascendente também. Mas se você quiser acompanhar as previsões para você, segundo o seu Mapa Astral, confira aqui o Horóscopo Personalizado.

ÁRIES

Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

O terceiro motivo envolve a entrada do planeta Marte, que rege o signo de Áries, exatamente nesse signo, movimento que só ocorre em média a cada dois anos. Por isso, a última semana de maio será caracterizada pelo aumento da força de vontade das pessoas desse signo.

TOURO

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O que parecia resolvido, não estará. Mas isso não é ruim, pelo contrário, é a oportunidade para aperfeiçoar questões e sanar pontas soltas.

GÊMEOS

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Ao longo do mês de maio de 2022, ocorre um movimento planetário bastante importante para Gêmeos: o planeta Mercúrio, que rege esse signo, estará transitando por ele até o dia 23.

O movimento, contudo, tem dois momentos bem diferentes: o primeiro, que favorece substancialmente a comunicação falada e escrita, se dá até o dia 9. Mercúrio em Gêmeos também favorece o comércio, as viagens rápidas e os acordos.

A partir do dia 10 e até o dia 23, Mercúrio continua em Gêmeos, porém em movimento retrógrado. Disso decorre a necessidade de revisar, de rever uma série de coisas que se pensava que estivessem resolvidas.

Não estavam. Será preciso abordá-las novamente, a fim de solucionar as pontas soltas. Ao longo desses dias, não é recomendável assinar contratos, comprar ou vender coisas importantes ou iniciar projetos novos.

CÂNCER

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Tais cobranças não são necessariamente feitas por outras pessoas, mas pelo seu próprio senso crítico e de suas altas expectativas a respeito de seu desempenho. De todo modo, atente que a partir do dia 25, com o novo trânsito de Marte, é bem possível que você se veja no meio de disputas profissionais.

LEÃO

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De um lado, teremos Saturno cobrando maior atenção e compromisso nas relações íntimas; do outro, teremos o Sol sugerindo oportunidade de bons resultados por conta de dedicação profissional.

Termina sendo um cabo de guerra em que um astro puxa para um lado. Dos dias 3 a 28 de maio, o trânsito de Vênus beneficia viagens, sobretudo as longas. Favorece também contatos amorosos ou profissionais com pessoas estrangeiras.

VIRGEM

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Como se trata de um momento físico e energético vulnerável, é conveniente que se preste atenção redobrada à alimentação, ao descanso e à atividade física moderada, evitando terminantemente qualquer forma de exagero.

O ciclo marciano até o dia 24 também aponta para risco de problemas em relacionamentos íntimos, sejam eles amorosos ou profissionais.

A partir do dia 10 de maio, Mercúrio entra em movimento retrógrado. No caso do Signo de Virgem, isso representa a necessidade – além da oportunidade – de rever pontos da vida profissional que pareciam já devidamente solucionados.

LIBRA

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Já para quem está solteiro, as chances de encontrar paqueras interessantes aumentam substancialmente.

A partir do dia 25, o planeta Marte inicia um trânsito que só ocorre a cada dois anos. Ele será mais forte em junho, mas dará seu recado na última semana de maio: nada de se sobrecarregar! A energia vital estará reduzida, não favorecendo excessos de forma alguma.

ESCORPIÃO

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Ao mesmo tempo, será um mês de aprendizado, que aprenderá que também precisa de ajuda, e não há vergonha alguma nisso. A palavra-chave do mês é “solidariedade”, e ocorrerá em mão dupla: haverá várias oportunidades de exercê-la e tantas outras para ser alvo dela.

Maio apresenta duas Luas Novas: no dia primeiro e no dia 30 do mês, sendo que a primeira delas evoca justamente a importância do doar-se e de aceitar doações.

A partir do dia 24, Mercúrio retrógrado entra em oposição a Escorpião, sugerindo que os últimos oito dias de maio (e um bom pedaço de junho, vale adiantar) serão marcados por forte risco de mal-entendidos.

SAGITÁRIO

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Mercúrio em oposição a Sagitário aumenta a disponibilidade para o diálogo, e a retrogradação do planeta a partir do dia 10 configura uma série de oportunidades de interação com pessoas com as quais você perdeu contato, ou teve um relacionamento importante.

Até o dia 24, o movimento do planeta Marte sugere risco de conflitos familiares, ou mesmo de problemas objetivos no lar: aparelhos que quebram, coisas que precisam ser reformadas e outras ocorrências que chateiam um pouco.

Lembre-se que o conflito pode até ser inevitável, mas a forma como você lida com ele é que faz a diferença.

CAPRICÓRNIO

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É preciso, porém, tomar cuidado com disputas verbais e agressividade na comunicação. As datas mais delicadas envolvem os dias 10, 11, 23 e 24 de maio. Dos dias 3 a 28, Capricórnio terá ótimas oportunidades de tornar mais confortável o lugar onde vive.

A partir do dia 10, Mercúrio entra em movimento retrógrado, o que afeta as pessoas de Capricórnio principalmente no que diz respeito às questões de saúde.

A última semana do mês inclina as pessoas de Capricórnio a conflitos familiares, mas não é nada perfeitamente administrável. Convém não fazer drama por conta de pequenas desavenças.

AQUÁRIO

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É o momento de criar coisas sólidas, fincar raízes e – mesmo que temporariamente – deixar as aventuras de lado para investir tempo e energia naquilo que é seguro e estável.

PEIXES

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