Trânsitos astrológicos: o que são e como ver os meus

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Muitas pessoas procuram a Astrologia em busca de previsões, mas o seu principal objetivo não é esse, mas, sim, mostrar as tendências e opções para que cada uma conduza sua vida na direção daquilo que deseja. E isso quem aponta são os trânsitos astrológicos.

TRÂNSITOS ASTROLÓGICOS: O QUE SÃO?

No momento em que uma pessoa nasce, os astros ocupam uma determinada posição no céu. Esse retrato do céu é registrado no Mapa Astral de nascimento – ele nunca muda!

Apesar disso, os planetas continuam a se movimentar no céu, girando constantemente ao redor do Sol. Na medida em que se movem, eles afetam pontos do Mapa Astral. Portanto, trânsitos astrológicos são os movimentos cíclicos periódicos dos planetas no céu.

O QUE SIGNIFICAM OS TRÂNSITOS ASTROLÓGICOS?

Um trânsito de um planeta no céu sobre um planeta ou ponto em nosso Mapa Astral nos mostra um momento em nossas vidas que pode estar começando, se desenrolando, culminando ou finalizando.

“Inquestionavelmente, porém, estes períodos trazem crescimento voluntário ou compulsório: o planeta que recebe o trânsito e sua localização por casa indicará a parte de nossa personalidade que está em transformação ou está preparada para evoluir”, explica Marcia.

POR QUE ALGUNS TRÂNSITOS SE REPETEM?

Por isso, é normal que, periodicamente, eles voltem às mesmas posições que estiveram anteriormente. E como os planetas refletem o que acontece em sua vida, é comum que você passe por trânsitos que já viveu. A grande vantagem, nestes casos, é usar a sua experiência para enfrentar tal situação da melhor forma possível.

Já os trânsitos que trazem mudanças mais duradouras são os trânsitos dos planetas chamados “lentos”, como Saturno, Urano, Netuno, Júpiter e Plutão. Para analisá-los, é necessária a consulta com um astrólogo.

A UTILIDADE DOS TRÂNSITOS

Marcia Fervienza afirma que conhecer antecipadamente um trânsito nos permite conduzir nossos próprios destinos: ao compreender as mudanças e aprendizados que estão em jogo em determinado momento de nossas vidas, podemos fazer ajustes antes do desafio começar.

Dessa forma, não seremos “vítimas” daquela energia planetária. Podemos nos conduzir em direção ao nosso futuro da maneira que mais nos convém. Somos capitães dos nossos próprios navios e estamos no leme de nossas vidas.

O QUE FAZ COM QUE UM TRÂNSITO SEJA FÁCIL OU DIFÍCIL?

Os trânsitos, isoladamente, não produzem nem bons nem maus acontecimentos. Eles indicam somente a manifestação de certas energias que coincidem com circunstâncias ou situações agradáveis ou desagradáveis que teremos que viver ou enfrentar em determinados momentos de nossas vidas.

Em outras palavras, um trânsito representa um momento que será mais fácil se aceitarmos a mudança que a vida nos propõe, ou mais difícil se resistirmos a mudar.

Ou seja, não depende da gente se vamos ou não viver um determinado trânsito, mas podemos decidir como vamos vivê-lo.

TRÂNSITOS TÊM INÍCIO, MEIO E FIM

É preciso entender que todos os processos da vida, assim como a própria vida, têm início, culminação e fim. Os trânsitos só indicam em que etapa destes processos estamos vivemos, e qual seria a melhor maneira de atravessá-los.

Em vez de colocar a responsabilidade do que vivemos em algo que está fora da gente, assumamos a responsabilidade sobre nós mesmos.