Profissões na Astrologia: o que seu mapa astral indica?

No Mapa Profissional, a concentração de planetas em uma Casa Astrológica indica as atividades profissionais com as quais você tem mais afinidade e tende a atuar com mais facilidade e desenvoltura. Este acúmulo planetário também oferece dicas sobre quais características você deve explorar para obter sucesso e realização no âmbito profissional e material.
PROFISSÕES NA ASTROLOGIA
Para uma análise mais completa sobre seu perfil profissional, talentos, relação com finanças e vocação é preciso interpretar outros aspectos de seu Mapa Profissional. Isto pode ser feito por meio da consulta com um astrólogo ou fazendo a versão completa deste serviço.
A seguir, vejo alguns indicativos de Profissões na Astrologia:
Acúmulo planetário na Casa 1: trabalho independente
Por isso, atividades que necessitem de livre inciativa, ousadia, capacidade de decisão rápida e nas quais possam projetar sua imagem são as mais indicadas.
Ainda no tema Profissões na Astrologia, entenda aqui como o Meio do Céu indica como você pode se desenvolver na carreira.
Acúmulo planetário na Casa 2: paixão por números
Para os que nasceram com mais de dois planetas ativando esta Casa, são recomendas profissões que favoreçam o aspecto financeiro, nas quais a pessoa possa lidar diretamente com o dinheiro.
Estes nativos tendem a ser capazes de realizar bons julgamentos neste setor, ganhando reconhecimento dos outros, que acreditam na verdade de suas palavras. Por isso, estas pessoas também podem trabalhar em serviços de consultoria.
Mas vale lembrar que para analisar a maneira como cada um lidará com o dinheiro é preciso interpretar quais planetas estão presentes na Casa 2.
Acúmulo planetário na Casa 3: o espírito comunicador
Atividades que precisam de contato humano, comunicação e intensa atividade cerebral são as mais favoráveis às pessoas que têm acúmulo de planetas na Casa 3.
Pesquisas, estudos e comunicação, seja oral ou escrita, podem fazer parte das suas escolhas profissionais, podendo trazer bastante êxito para estes nativos. Viagens a trabalho também podem se apresentar ao longo de sua profissão, o que ajuda a quebrar a rotina.
Acúmulo planetário na Casa 4: valorizando raízes familiares
A tendência, para estes nativos, não é criar algo novo, mas sim aperfeiçoar o que já existe.
Por isso, trabalhos que sejam geridos pela família, como pousadas e bens imóveis em geral, podem fazer parte da sua caminhada. Há a possibilidade de também se envolverem, mesmo que de forma indireta, em atividades políticas ou trabalhar em sua própria casa (home office).
Acúmulo planetário na Casa 5: o caminho da arte
Por ser muito criativa, é sugerido que esta pessoa atue na área artística ou com trabalhos que estimulem sua capacidade de criar coisas novas e inovadoras.
É por essa razão que qualquer prática profissional na qual ela não se divirta tende a lhe fazer mal.
Acúmulo planetário na Casa 6: satisfação em cuidar do outro
Este posicionamento favorece as atividades ligadas à prestação de serviços, sejam elas médicas, ações sociais e até mesmo pesquisas de campo. Tudo que possibilite essa pessoa a sair da teoria e ir para a prática é favorável.
Geralmente, os nascidos com este posicionamento se dedicam a tarefas que têm longa duração, as quais a maioria das outras pessoas não suportaria realizar.
Acúmulo planetário na Casa 7: o líder carismático
Os que nascem com concentração planetária na Casa 7 têm aptidão para posições de liderança e orientação pessoal, de modo que possam direcionar os outros, como por exemplo, terapeutas e líderes políticos.
Logo, trabalhos que envolvam associações e sociedades, mesmo que temporárias, podem fazer parte da sua caminhada profissional.
Acúmulo planetário na Casa 8: desvendando mistérios
Este é um dos posicionamentos mais enigmáticos da Astrologia, pois fala sobre o gosto pelo oculto e os mistérios da vida.
É por esse motivo que os nascidos com este acúmulo planetário na Casa 8 de seus Mapas tendem a se envolver em trabalhos investigativos, médicos ou que envolvam ocultismo.
O posicionamento sugere, ainda, que estas pessoas sabem como controlar crises de uma forma eficiente, podendo levá-las a trabalhos incomuns, nos quais precisem tomar decisões radicais e transformadoras.
Acúmulo planetário na Casa 9: expansão do conhecimento
Essas pessoas com acúmulo de planetas na Casa 9 têm capacidade para ensinar e orientar, além de talento para reflexões filosóficas.
Por isso, profissões como professor, que passa o conhecimento adiante; filósofo ou pesquisador acadêmico, que teoriza esse conhecimento; ou monitor, que o socializa com o mundo, podem ser escolhas para você.
Viagens longas a trabalho também fazem parte deste contexto. Por isso, é importante que este nativo invista no aprendizado de novos idiomas.
Acúmulo planetário na Casa 10: vida pública e reconhecimento
Quando se fala de Profissões na Astrologia, a concentração planetária na Casa 10 sugere que esta pessoa pode se tornar uma “celebridade” dentro da sua área de atuação, seja ela artística, política ou intelectual.
Sua energia psíquica a leva a tornar-se uma pessoa pública ou uma referência para os outros. Por esse motivo, este nativo precisa refletir sobre sua responsabilidade social, já que as pessoas o enxergarão como alguém que transmite sempre a verdade.
Deve se preocupar também em separar a vida profissional da pessoal, pois pode não haver muito espaço entre as duas.
Acúmulo planetário na Casa 11: em busca de um mundo melhor
Causas sociais e atividades em grupos são indicadas para as pessoas que nasceram com planetas concentrados na Casa 11. Este nativo tende a nutrir o desejo de construir um mundo melhor, por isso, se dedica a mudá-lo.
Embora goste de ajudar os outros, não há necessidade de ser apenas por meio de atividades que não geram lucro, podendo atuar em organizações não governamentais (ONG’s), por exemplo.
O posicionamento ainda sugere que estas pessoas são bastante criativas, enxergando com facilidade as coisas antes delas acontecerem, sendo capazes de atuar também como inventoras.
Acúmulo planetário na Casa 12: a capacidade de lucrar
Atividades que envolvam o sacrifício, a dedicação ao sofrimento alheio, a cura física e psíquica e outras práticas que ajudem a minimizar sofrimentos são as mais propensas para pessoas com este acúmulo planetário na Casa 12.
Mas é válido prestar atenção em dois aspectos: primeiro, é preciso tomar cuidado com uma possível autossabotagem, já que podem muitas vezes abrir mão das suas próprias vontades; segundo, existe uma tendência a se imaginarem vivendo uma vida extraordinária e especial.
Quando isso não acontece, estes nativos tendem a se frustrar muito. A lição, para estas pessoas, é aprender a apreciar sua vida da forma que ela é.
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