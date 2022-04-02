Quais são os problemas de saúde mais comuns de cada signo

Estamos nos encaminhando para o fim de uma pandemia (assim esperamos!), e saúde é um dos temas que mais nos preocupa. Você sabia que a Astrologia pode ajudar a perceber os problemas de saúde mais comuns de cada signo?
Se você quiser se aprofundar nesse tema, veja aqui o curso sobre Alimentação e o seu Mapa Astral.
ASCENDENTE EM ÁRIES
ASCENDENTE EM TOURO
ASCENDENTE EM GÊMEOS
ASCENDENTE EM CÂNCER
ASCENDENTE EM LEÃO
ASCENDENTE EM VIRGEM
Quem tem Ascendente em Virgem pode A pessoa pode se empolgar com algum projeto novo e trocar o dia pela noite. Ou tomar muito café e acabar tendo algum problema como úlcera, porque todo excesso tem consequências. Se trabalhar com algum muito repetitivo e sem liberdade, poderá adoecer, principalmente com problemas de saúde súbitos.
ASCENDENTE EM LIBRA
ASCENDENTE EM ESCORPIÃO
Se você tem Ascendente em Escorpião, caso fique doente, geralmente, não deve ficar muito tempo de cama. Mas é possível que você se acidente frequentemente, pelo excesso de energia. Enxaquecas, nervosismo e insônias são comuns, principalmente, fruto de estresse (experimente usar o óleo essencial de lavanda para tranquilizar a mente).
ASCENDENTE EM SAGITÁRIO
ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO
SAÚDE DO ASCENDENTE EM AQUÁRIO
Se você tem Ascendente em Aquário, tende a ser bastante sensível no dia a dia., o que pode trazer problemas de saúde. Há tendência a questões estomacais por causa das emoções, por isso, precisa cuidar o que come. Além disso, deve ficar longe de drogas, pelo efeito rebote. Também precisa ficar atento a doenças hereditárias.
ASCENDENTE EM PEIXES
Vanessa Tuleski: Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no [email protected]