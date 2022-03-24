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Terapia

Seu pet anda irritado? Florais podem ajudar a mudar este quadro

De acordo com a especialista do Personare Suely Bello, os pets são mais sensíveis a esse tratamento, apresentando respostas muito positivas e mais rápidas
Personare

Personare

Publicado em 24 de Março de 2022 às 16:26

Gato, pet, calmo, descanso
Florais podem deixar seu bichano mais calmo Crédito: Shutterstock
Assim como nós, seres humanos, precisamos de terapia, os pets também podem necessitar. Que tal aprender um pouco mais sobre o uso de florais para animais de estimação?
A terapia com florais (entenda tudo aqui) utiliza-se de compostos energéticos chamados essências florais. Cada essência é indicada para trabalhar emoções específicas ou conjuntos de emoções.
De acordo com a especialista do Personare Suely Bello, os pets são mais sensíveis a esse tratamento, apresentando respostas muito positivas e mais rápidas.
As essências florais são indicadas de acordo com o temperamento e o comportamento natural que os animais apresentam, normalmente próprios da raça ou das suas características individuais.

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Essas essências visam equilibrar os distúrbios comportamentais dos bichinhos, mas devem ser associadas a outras essências que auxiliam no tratamento do estado de humor do animal.
“Ao tratarmos dos problemas do humor estaremos prevenindo possíveis desequilíbrios orgânicos, que muitas vezes podem ser o gatilho para o aparecimento de doenças”, alerta Suelly.
Você também pode utilizar óleos essenciais para os pets. Entenda mais neste artigo.

DICAS DE FLORAIS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

  • Você poderá pingar 4 gotinhas dos florais recomendados por um terapeuta na boca dele de 2 a 4 vezes ao dia ou pingar as 4 gotinhas na água que ele bebe diariamente, repondo as gotas toda vez que trocar a água da vasilha. O tratamento deverá durar por 30 dias.
  • Para um bichinho muito apegado, que se entristece só de ver o dono se arrumar para sair, uma boa opção é utilizar uma fórmula dos florais de Bach com as essências Chicory e Willow.
  • Para os que vivem se lambendo e chega a machucar as patas por mordiscá-las frequentemente a essência Crab Apple é a mais indicada, podendo ser usada junto com a essência White Chestnut, principalmente se o animal fica sozinho o dia todo.
  • Para os que se irritam ou se aborrecem com facilidade, não toleram a aproximação de outros animais ou de pessoas desconhecidas, a indicação mais adequada é da essência Beech.
Suely Bello: Graduada em Naturologia, Educação Física e Pedagogia, com especialização em Psicossomática, atende em São Paulo utilizando as Terapias Naturais para auxiliar no processo de autoconhecimento e de promoção, manutenção e recuperação da saú[email protected]

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