Quais frutas podemos dar aos nossos pets?

Frutas como maçã e pêra podem ser oferecidas sem as sementes Crédito: Freepik

Quem tem pet em casa, sabe muito bem. Pegou alguma coisa para comer, os bichinhos vêm doidos querendo um pedaço. Alguns são fanáticos por frutas, mas sabia que nem todas podem ser oferecidas aos bichanos?

Segundo veterinários ouvidos por HZ, as frutas mais indicadas para os pets são: banana, maçã, pera, melão e melancia. Por outro lado, uva e carambola são perigosas pois possuem compostos que podem levar à insuficiência renal e hepatite aguda.

As frutas mais ácidas, como laranja, mexerica e morango, precisam de atenção. "Existem animais que se adaptam bem e não têm nenhum problema, mas tem alguns que já são mais sensíveis em questão de gastrite”, conta a veterinária Natália Signorelli Maciel.

Porém, é necessário lembrar que cada animal tem características diferentes. O veterinário Márcio Becacici frisa a importância de não assumir essas informações sem entender a situação de saúde do seu animal.

"Fruta, verdura, legume é petisco, não é uma refeição. Para quem faz alimentação natural, a fruta entra como um complemento de uma dieta balanceada, calculada e equilibrada de forma individual. Então, não existe uma coisa genérica. Cada indivíduo, por necessidade, por patologias, por insuficiências de algum órgão ou sistema, tem uma dieta específica"

E por que normalmente falamos de frutas para cães? E os gatos? Márcio esclarece que existe uma diferença fisiológica entre eles. O gato, como um animal estritamente carnívoro, precisa de mais proteínas e aminoácidos que não são encontrados, em quantidades adequadas, nas frutas, legumes e verduras.

Já o cão, até por conta da adaptação dele à domesticação, alguns entendem ele como um semi carnívoro ou um onívoro, o que significa que ele precisa menos desses nutrientes. Por isso, os cachorros aceitam mais esses alimentos, mas existe também uma variação entre raças.

“Cachorro que geralmente é braquicefálico, de carinha achatada, que tem uma capacidade olfativa um pouco menor comparado a cães que geneticamente foram selecionados para faro e caça, eles acabam aceitando menos as frutas também. Eles vão priorizar a questão da consistência do alimento”, exemplifica o veterinário.

O fato do cão aceitar ou não a fruta varia entre raças e até mesmo dentro de uma única raça, como, por exemplo, a partir do momento em que o tutor introduz o alimento. De acordo com o Márcio, “quando isso é instituído ali na primeira infância, a tendência é que vire uma opção para a alimentação. Quando um cão não conhece isso é mais difícil introduzir depois a longo prazo”.

Cuidado com as calorias

É importante lembrar que os cães não precisam ter na base da sua alimentação carboidratos e açúcares. "Se você pega um cachorro que pesa 3 ou 4kg e dá uma banana prata inteira, ele está em excedente calórico e ele faz um desequilíbrio nas próximas 24 horas, porque não vai ter macromineral, micromineral, proteína, lipídio e gordura”, conta Becacici.

Flat-Coated Retriever comendo uma banana Crédito: Pixabay/karisjo

Para a veterinária e especialista em Alergologia, Rosemere Rossoni, com pós-graduação em Homeopatia, Clínica geral, Cirúrgica e Dermatológica, é preciso ter bom senso na hora de descontar a caloria da fruta na alimentação total do animal. "Se você quer oferecer alimentos extras ou você procura um nutrólogo (especialista nessa área) que vai fazer os cálculos da quantidade de caloria ou você pode fazer essa conta. Porque além de poder ter altas quantidades de caloria, é possível também que o cão apresente deficiência de, por exemplo, vitamina B, cálcio, ou até desnutrição, se não tiver uma alimentação balanceada".

Sabendo de todas essas informações, vamos à lista. Confira as frutas e os motivos pelos quais elas são, ou não, indicadas para seus cães. Lembrando que o excesso é prejudicial, pois esses animais precisam de um tempo de jejum para que o organismo consiga operar da forma correta. Então, ofereça frutas dentro das condições de saúde do seu animal e com moderação!

Frutas que podemos dar aos cães

Banana: é normalmente oferecida, mas precisa olhar para a quantidade de calorias

Maçã e pêra: podem ser dadas livremente, mas não a semente, porque contém uma substância, chamada cianeto, que é tóxica

Cítricas, como laranja, mexerica, morango, abacaxi e caju: podem ser dadas com precaução, pois esses alimentos podem ser prejudiciais para cães com gastrite.

Melão e melancia: precisam de atenção devido a alta quantidade de calorias, mas são indicadas no verão, inclusive de forma congelada, pois contém muita água e são refrescantes.

Frutas com caroço, como ameixa: é preciso tirar o caroço, pois pode causar uma obstrução intestinal

Abacate: pode consumir a polpa, lembrando que é uma fruta com excesso de gordura. O caroço e a casca apresentam uma substância tóxica e, por isso, não podem ser comidos. Por outro lado, essa é uma fruta contra indicada por alguns profissionais por apresentar excesso de gordura.

Manga: por vezes é indicada (mas sem o caroço), por outras é contraindicada por ser um alimento muito denso, muito pesado, com muita glicose, que pode sobrecarregar o sistema do cão.

Frutas que NÃO podemos dar