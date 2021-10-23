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5 plantas que você deve manter longe dos pets

A comentarista Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN, explica que algumas espécies utilizadas na decoração podem parecer inofensivas, porém apresentam grandes perigos

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 20:27

Gato cheirando planta
É comum que os animais, brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa Crédito: Shutterstock
Em muitas residências, os moradores têm o costume de usar plantas e flores para deixar a casa mais alegre, colorida e aconchegante. Algumas espécies utilizadas podem parecer inofensivas, mas apresentam grandes perigos para alguns habitantes da casa: os pets.
É comum que os animais brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa. Por isso, a comentarista Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN, explica quais espécies podem ser tóxicas para os bichos.
Segundo Tatiana Sacchi, existe uma infinidade de plantas que podem ser tóxicas para o seu pet. "Como resultado de uma ingestão não desejada, o bicho pode ter desde uma simples infecção de pele, até problemas respiratórios, cardíacos e intoxicação que podem levar à morte", alerta a especialista. 

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A especialista também alerta que, caso o dono perceba que o animal está com um comportamento diferente do habitual e salivando excessivamente, deve-se lavar lavar a boca do animal com água corrente para retirar qualquer resquício da planta. Na sequência, ele deve ser levado ao veterinário para se iniciar um tratamento o mais rápido possível. "Com o tratamento adequado, no tempo certo, a gente consegue evitar que algo mais grave ocorra", destaca.  
A especialista também ressalta que é importante, mesmo no momento de desespero, levar uma foto ou amostra da planta para tornar mais fácil o diagnóstico da intoxicação. "Com o veterinário ciente de qual planta o animal comeu e os componentes presentes em cada uma delas, será menor o tempo gasto no tratamento e melhor para a saúde", finaliza.

CONFIRA A LISTA DE PLANTAS TÓXICAS PARA OS ANIMAIS: 

Espirradeira

A bela planta utilizada para enfeitar jardins e praças, entretanto possui folhas como sementes altamente tóxicas para os bichos. A sua ingestão pode causar vômito, diarreia, falta de coordenação motora, convulsões e coma nos pet's. 
A planta possui um menor grau de toxidade para o animal. A sua ingestão pode causar salivação excessiva, irritação na pele e dificuldade de respiração do bicho.
O lírio pode chamar a atenção do animal pelo seu cheiro intenso. Entretanto, a sua ingestão pode gerar pele avermelhada, dificuldade de engolir, falência renal, problemas respiratórios e até mesmo alucinações nos animais. 
A torta de mamona é geralmente utilizada como um grande adubo para a terra, entretanto, ela também merece atenção. Por ser um substrato tóxico, faz mal aos cães. Ela é comumente misturada à farinha de ossos, mas pode gerar náuseas, vômitos e contração muscular. 
Mesmo sendo uma flor pequena em tamanho, a ingestão dela pelo animal pode causar fortes gastrites, nervosismo, vômitos, diarreias, queda na circulação e respiração.

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