5 plantas que você deve manter longe dos pets

É comum que os animais, brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa Crédito: Shutterstock

Em muitas residências, os moradores têm o costume de usar plantas e flores para deixar a casa mais alegre, colorida e aconchegante. Algumas espécies utilizadas podem parecer inofensivas, mas apresentam grandes perigos para alguns habitantes da casa: os pets.

É comum que os animais brinquem com a terra do jardim, mordam e até mesmo se alimentem das folhas que estão ao seu alcance pela casa. Por isso, a comentarista Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN, explica quais espécies podem ser tóxicas para os bichos.

Segundo Tatiana Sacchi, existe uma infinidade de plantas que podem ser tóxicas para o seu pet. "Como resultado de uma ingestão não desejada, o bicho pode ter desde uma simples infecção de pele, até problemas respiratórios, cardíacos e intoxicação que podem levar à morte", alerta a especialista.

A especialista também alerta que, caso o dono perceba que o animal está com um comportamento diferente do habitual e salivando excessivamente, deve-se lavar lavar a boca do animal com água corrente para retirar qualquer resquício da planta. Na sequência, ele deve ser levado ao veterinário para se iniciar um tratamento o mais rápido possível. "Com o tratamento adequado, no tempo certo, a gente consegue evitar que algo mais grave ocorra", destaca.

A especialista também ressalta que é importante, mesmo no momento de desespero, levar uma foto ou amostra da planta para tornar mais fácil o diagnóstico da intoxicação. "Com o veterinário ciente de qual planta o animal comeu e os componentes presentes em cada uma delas, será menor o tempo gasto no tratamento e melhor para a saúde", finaliza.

CONFIRA A LISTA DE PLANTAS TÓXICAS PARA OS ANIMAIS: