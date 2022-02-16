Rainha Elizabeth 2ª lança perfume de 'longa duração' para cães

A rainha Elizabeth II, da Ingraterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk

A rainha Elizabeth 2ª, 95, lançou um perfume para cachorros. Intitulado Happy Hounds Dog Cologne, a fragrância é descrita como "um aroma rico e almiscarado com notas cítricas de bergamota", e promete cheirar a "caminhadas costeiras".

Segundo o jornal The Sun, o perfume para cães será vendido por 9,99 euros, cerca de R$ 58. O produto estará disponível na loja de presentes Sandringham Estate, em Norfolk, condado da Inglaterra. A fragrância é descrita como "unissex" e terá "longa duração".

Além disso, o produto pode ser usado em homens, mulheres e cães. A loja também apresenta a caixa de presentes Sandringham Happy Hound, o presente "ideal para amantes de cães e seus amigos peludos". O kit conta com xampu para cães, ossos de caça e um brinquedo.

A rainha possuiu cães da raça corgi e dorgi (cruzamento de corgi com dachshund) em sua vida adulta. Em maio de 2021, ela lamentou a perda de Fergus, um dos novos filhotes que ela ganhou quando seu marido, príncipe Philip (1921-2021), estava no hospital. "É tudo muito triste", disse uma fonte a People na época.

Recentemente, a monarca completou 70 anos de reinado, feito alcançado pela primeira vez na história. Para marcar a data, o canal GNT e o Globoplay trouxeram ao Brasil o documentário "Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa".