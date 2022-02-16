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Programa de TV promete explorar tudo sobre o mundo das pizzas

Viva Pizza vai mostrar tudo sobre o que existe por trás de cada estilo de pizza: do modo de preparo, passando por curiosidades até os principais ingredientes. Atração estreia nesta sexta (18), na TV Paga

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:28

O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta o programa Viva Pizza, do canal Sabor & Arte
O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta o programa Viva Pizza, do canal Sabor & Arte Crédito: Sabor & Arte / Divulgação
Estreia nesta sexta-feira (18 de fevereiro), às 21h55, o programa Viva a Pizza, no canal Sabor & Arte. O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta a atração, em formato de pílulas, sobre o que existe por trás de cada estilo de pizza: do modo de preparo, passando por curiosidades até os principais ingredientes e a preparação do alimento que é popular no mundo inteiro.
Eduardo Almeida, 31 anos, é formado em gastronomia e pós-graduado em cozinha autoral e gastronomia. Neto de imigrantes italianos, ele traz no sangue as tradições italianas. Isso foi o suficiente para ele ir atrás de mais conhecimento da culinária de seus ancestrais.
Em 2018, Dudu fez intercâmbio em Firenze, onde pôde conhecer pela primeira vez a Itália. Depois, em 2019, ele se mudou para Roma e fez um curso de longa duração no Ateneo della Cucina Coquis, com a batuta de chefs renomados, como Luca Pezzetta, Daniele Di Grazia e Jacopo Mercuro. O brasileiro, então, mergulhou em uma especialização em pizza e panificação.
Em seu retorno ao Brasil, o chef deu início ao projeto do RestôBar Maria Augusta e se tornou membro da FIC Brasile. Atualmente, Dudu toca seu mais novo projeto, a Qui o Qua, e trouxe da Itália a primeira casa de pasticciotto para o Brasil. O pasticciotto é um doce tradicional do Sul da Itália.

CONFIRA OS TEMAS DOS EPISÓDIOS:

  • A Origem da Pizza - Traz uma introdução sobre os primeiros passos da pizza no mundo.
  • A Pizza no Mundo - Desvenda como a pizza ganhou espaço ao redor do planeta.
  • Estilos de Pizza - Você sabia que existem vários estilos de Pizza? Essa pílula apresenta diversos deles.
  • Pizza Clássica - O assinante aprende a fazer a verdadeira pizza de estilo clássico.
  • O Universo das Farinhas - Saiba como escolher a farinha ideal para preparação da sua pizza.
  • Fermentação e Maturação - Conheça as principais técnicas e processos para preparação de uma boa massa.
  • Pizza Frita - Traz uma receita prática de uma pizza para ser preparada com facilidade no dia a dia.
  • Tomates – Conheça tudo sobre um dos ingredientes principais da pizza.

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