Programa de TV promete explorar tudo sobre o mundo das pizzas

O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta o programa Viva Pizza, do canal Sabor & Arte Crédito: Sabor & Arte / Divulgação

Estreia nesta sexta-feira (18 de fevereiro), às 21h55, o programa Viva a Pizza, no canal Sabor & Arte. O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta a atração, em formato de pílulas, sobre o que existe por trás de cada estilo de pizza: do modo de preparo, passando por curiosidades até os principais ingredientes e a preparação do alimento que é popular no mundo inteiro.

Eduardo Almeida, 31 anos, é formado em gastronomia e pós-graduado em cozinha autoral e gastronomia. Neto de imigrantes italianos, ele traz no sangue as tradições italianas. Isso foi o suficiente para ele ir atrás de mais conhecimento da culinária de seus ancestrais.

Em 2018, Dudu fez intercâmbio em Firenze, onde pôde conhecer pela primeira vez a Itália. Depois, em 2019, ele se mudou para Roma e fez um curso de longa duração no Ateneo della Cucina Coquis, com a batuta de chefs renomados, como Luca Pezzetta, Daniele Di Grazia e Jacopo Mercuro. O brasileiro, então, mergulhou em uma especialização em pizza e panificação.

Em seu retorno ao Brasil, o chef deu início ao projeto do RestôBar Maria Augusta e se tornou membro da FIC Brasile. Atualmente, Dudu toca seu mais novo projeto, a Qui o Qua, e trouxe da Itália a primeira casa de pasticciotto para o Brasil. O pasticciotto é um doce tradicional do Sul da Itália.

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