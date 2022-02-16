Programa de TV promete explorar tudo sobre o mundo das pizzas

Estreia nesta sexta-feira (18 de fevereiro), às 21h55, o programa Viva a Pizza, no canal Sabor & Arte. O chef e empresário Eduardo Almeida, o Dudu, apresenta a atração, em formato de pílulas, sobre o que existe por trás de cada estilo de pizza: do modo de preparo, passando por curiosidades até os principais ingredientes e a preparação do alimento que é popular no mundo inteiro.
Eduardo Almeida, 31 anos, é formado em gastronomia e pós-graduado em cozinha autoral e gastronomia. Neto de imigrantes italianos, ele traz no sangue as tradições italianas. Isso foi o suficiente para ele ir atrás de mais conhecimento da culinária de seus ancestrais.
Em 2018, Dudu fez intercâmbio em Firenze, onde pôde conhecer pela primeira vez a Itália. Depois, em 2019, ele se mudou para Roma e fez um curso de longa duração no Ateneo della Cucina Coquis, com a batuta de chefs renomados, como Luca Pezzetta, Daniele Di Grazia e Jacopo Mercuro. O brasileiro, então, mergulhou em uma especialização em pizza e panificação.
Em seu retorno ao Brasil, o chef deu início ao projeto do RestôBar Maria Augusta e se tornou membro da FIC Brasile. Atualmente, Dudu toca seu mais novo projeto, a Qui o Qua, e trouxe da Itália a primeira casa de pasticciotto para o Brasil. O pasticciotto é um doce tradicional do Sul da Itália.
CONFIRA OS TEMAS DOS EPISÓDIOS:
- A Origem da Pizza - Traz uma introdução sobre os primeiros passos da pizza no mundo.
- A Pizza no Mundo - Desvenda como a pizza ganhou espaço ao redor do planeta.
- Estilos de Pizza - Você sabia que existem vários estilos de Pizza? Essa pílula apresenta diversos deles.
- Pizza Clássica - O assinante aprende a fazer a verdadeira pizza de estilo clássico.
- O Universo das Farinhas - Saiba como escolher a farinha ideal para preparação da sua pizza.
- Fermentação e Maturação - Conheça as principais técnicas e processos para preparação de uma boa massa.
- Pizza Frita - Traz uma receita prática de uma pizza para ser preparada com facilidade no dia a dia.
- Tomates – Conheça tudo sobre um dos ingredientes principais da pizza.