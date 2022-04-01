1° de abril: as maiores mentiras sobre Astrologia

A Astrologia é um conhecimento com mais de cinco mil anos de história, mas a maior parte das pessoas nunca mergulhou nesse universo. Por isso, facilmente, pode cair em armadilhas. Neste 1º de Abril, o Personare listou as maiores mentiras sobre Astrologia para você não cair mais em fake news astrológicas.
❌ VOCÊ É O SEU SIGNO SOLAR
Essa é, talvez, a principal mentira astrológica. Dizer-se escorpiano, de Libra ou qualquer outro signo é um equívoco. O signo do nosso Sol ou signo solar, que ficou popularizado como o “nosso signo”, é apenas uma parte da verdade.
Tanto é que muita gente não se reconhece no seu signo (saiba mais sobre isso aqui!), porque, de fato, o seu signo é, na verdade, todo o seu Mapa Astral. Ou seja, o seu Ascendente, outras casas astrológicas e a posição dos planetas podem falar muito mais sobre você. Quer mergulhar no autoconhecimento? Faça aqui gratuitamente o seu Mapa Astral.
❌ CONSTELAÇÕES SÃO IGUAIS AOS SIGNOS
Você já deve ter visto alguém com a “tatuagem do seu signo” por aí, um quadrinho ou uma agenda. Mas existe uma grande diferença entre constelações e signos. Se alguém diz que é do signo de Touro, isso não tem absolutamente nada a ver com a constelação que leva o nome de “Touro”.
O zodíaco astrológico não é o zodíaco sideral, astronômico. É o que o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral Personare, explica:
“Imagine que uma faixa circular é projetada a partir da Terra e dividida em doze setores iguais. Isso é o que astrologicamente chamamos de “signos zodiacais”. Os signos, para a Astrologia, são geométricos. Mas como algumas constelações celestes levam o mesmo nome dos signos astrológicos, muita gente confunde e acha que signos e constelações são a mesma coisa.”
❌ MEU SIGNO MUDOU
Esta mentira tem tudo a ver com a anterior. De tempos em tempos, se lê por aí que o “o zodíaco astrológico está errado” ou que “os signos mudaram” ou que descobriram o “13º signo do zodíaco”. Mas seu signo não mudou!
Como já dissemos, o zodíaco astrológico não é o zodíaco sideral, astronômico. Ou seja, as constelações podem mudar de lugar ao longo dos anos, mas isso não muda nada para a Astrologia Ocidental. Pois os signos astrológicos são projeções a partir da Terra, portanto, a mandala zodiacal é e sempre será dividida igualmente em 12 partes – 12 signos.
“Se você nasceu no dia 27 de agosto, por exemplo, o Sol está no signo astrológico de Virgem. O alinhamento entre o Sol e uma determinada constelação não tem a menor importância para a Astrologia”, esclarece Alexey.
❌ ESTOU NO MEU INFERNO ASTRAL
Existe, na verdade, o inverno astral (ou ainda primavera astral), um momento de recolhimento na vida da pessoa. Se isso é bom ou ruim, vai depender de cada pessoa.
Caso queira identificar os trânsitos negativos e positivos, observe os trânsitos planetários que estão ativos no seu Mapa Astral – é só clicar aqui e ver o seu Horóscopo Personalizado, e lembre-se: eles vão variar com o passar dos anos, e cada ano é diferente do outro.
❌ PLANETA REGENTE DO ANO
A informação de que temos um planeta regente para cada ano é uma mentira. Afinal, em primeiro lugar, se pergunta: de qual ano? Nós não funcionamos apenas com um só calendário – a própria Astrologia começa a contar em março (saiba aqui tudo sobre o Ano Novo Astrológico 2022), mas a maior parte das pessoas no Ocidente começa em 1º de janeiro.
