Quando perguntarem sobre como são seus hábitos alimentares, pense no signo da sua Lua no Mapa Astral. É esse Astro que rege a sua alimentação, influenciada pelo seu emocional, por padrões familiares e também pela relação com a mãe.
Por isso, entender mais do seu Mapa Astral pode ajudar a solucionar problemas com a alimentação.
A seguir, veja quais são os maus hábitos alimentares de cada signo na Saúde. Mas não esqueça: outros aspectos do seu Mapa precisam ser analisados em conjunto para definir quem você é.
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QUAIS SÃO OS MAUS HÁBITOS ALIMENTARES DE CADA SIGNO
Sabe a sua Lua na ponta da língua? Se ainda não, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e depois veja o que a sua Luz diz sobre os maus hábitos alimentares do seu signo.
- Lua em Áries: Corre o risco de comer rápido e sem atenção.
- Lua em Touro: Sabor prevalece sobre a qualidade nutricional da comida.
- Lua em Gêmeos: A hora de comer é mais por diversão do que nutrição.
- Lua em Câncer: Pode descontar as emoções na comida.
- Lua em Leão: Sempre quer comer algo especial.
- Lua em Virgem: Pode descontar o nervosismo na comida.
- Lua em Libra: Costuma beber menos água do que precisa.
- Lua em Escorpião: Pode ter hábitos alimentares destrutivos.
- Lua em Sagitário: Prefere soluções fáceis a saudáveis.
- Lua em Capricórnio: Por medo do futuro, pode comer demais.
- Lua em Aquário: Pode ficar muitas horas sem comer.
- Lua em Peixes: Pode usar o álcool para lidar com as emoções.
LUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
No vídeo abaixo, a astróloga do Personare Vanessa Tuleski explica a relação entre a Lua no Mapa Astral, que representa o feminino e as emoções, e alimentação saudável.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]