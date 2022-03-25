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Quais são os maus hábitos alimentares de cada signo

A Lua no nosso Mapa Astral pode indicar compulsão por doces e/ou gorduras, uma propensão maior ao álcool e até a forma como comemos; entenda!
Personare

Personare

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:55

Comendo hambúrguer, comida, gastronomia
Crédito: Shutterstock
Quando perguntarem sobre como são seus hábitos alimentares, pense no signo da sua Lua no Mapa Astral. É esse Astro que rege a sua alimentação, influenciada pelo seu emocional, por padrões familiares e também pela relação com a mãe.
O posicionamento da Lua no nosso Mapa Astral (entenda mais aqui!) pode indicar compulsão por doces e/ou gorduras, uma propensão maior ao álcool e até a forma como comemos, rápido demais ou tendência maior a soluções fáceis.
Por isso, entender mais do seu Mapa Astral pode ajudar a solucionar problemas com a alimentação.
A seguir, veja quais são os maus hábitos alimentares de cada signo na Saúde. Mas não esqueça: outros aspectos do seu Mapa precisam ser analisados em conjunto para definir quem você é.
Se você quiser saber mais sobre o assunto, participe do primeiro curso de Astrologia e Alimentação do Brasil, 100% online e com aulas gravadas. Inscreva-se aqui!

QUAIS SÃO OS MAUS HÁBITOS ALIMENTARES DE CADA SIGNO

Sabe a sua Lua na ponta da língua? Se ainda não, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e depois veja o que a sua Luz diz sobre os maus hábitos alimentares do seu signo.
  • Lua em Áries: Corre o risco de comer rápido e sem atenção.
  • Lua em Touro: Sabor prevalece sobre a qualidade nutricional da comida.
  • Lua em Gêmeos: A hora de comer é mais por diversão do que nutrição.
  • Lua em Câncer: Pode descontar as emoções na comida.
  • Lua em Leão: Sempre quer comer algo especial.
  • Lua em Virgem: Pode descontar o nervosismo na comida.
  • Lua em Libra: Costuma beber menos água do que precisa.
  • Lua em Escorpião: Pode ter hábitos alimentares destrutivos.
  • Lua em Sagitário: Prefere soluções fáceis a saudáveis.
  • Lua em Capricórnio: Por medo do futuro, pode comer demais.
  • Lua em Aquário: Pode ficar muitas horas sem comer.
  • Lua em Peixes: Pode usar o álcool para lidar com as emoções.

LUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

No vídeo abaixo, a astróloga do Personare Vanessa Tuleski explica a relação entre a Lua no Mapa Astral, que representa o feminino e as emoções, e alimentação saudável.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]

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