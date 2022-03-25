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Quando perguntarem sobre como são seus hábitos alimentares, pense no signo da sua Lua no Mapa Astral. É esse Astro que rege a sua alimentação, influenciada pelo seu emocional, por padrões familiares e também pela relação com a mãe.

Por isso, entender mais do seu Mapa Astral pode ajudar a solucionar problemas com a alimentação.

A seguir, veja quais são os maus hábitos alimentares de cada signo na Saúde. Mas não esqueça: outros aspectos do seu Mapa precisam ser analisados em conjunto para definir quem você é.

QUAIS SÃO OS MAUS HÁBITOS ALIMENTARES DE CADA SIGNO

Sabe a sua Lua na ponta da língua? Se ainda não, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e depois veja o que a sua Luz diz sobre os maus hábitos alimentares do seu signo.

Lua em Áries: Corre o risco de comer rápido e sem atenção.

Corre o risco de comer rápido e sem atenção. Lua em Touro: Sabor prevalece sobre a qualidade nutricional da comida.



Sabor prevalece sobre a qualidade nutricional da comida. Lua em Gêmeos: A hora de comer é mais por diversão do que nutrição.



A hora de comer é mais por diversão do que nutrição. Lua em Câncer: Pode descontar as emoções na comida.



Pode descontar as emoções na comida. Lua em Leão: Sempre quer comer algo especial.



Sempre quer comer algo especial. Lua em Virgem: Pode descontar o nervosismo na comida.



Pode descontar o nervosismo na comida. Lua em Libra: Costuma beber menos água do que precisa.



Costuma beber menos água do que precisa. Lua em Escorpião: Pode ter hábitos alimentares destrutivos.



Pode ter hábitos alimentares destrutivos. Lua em Sagitário: Prefere soluções fáceis a saudáveis.



Prefere soluções fáceis a saudáveis. Lua em Capricórnio: Por medo do futuro, pode comer demais.



Por medo do futuro, pode comer demais. Lua em Aquário: Pode ficar muitas horas sem comer.



Pode ficar muitas horas sem comer. Lua em Peixes: Pode usar o álcool para lidar com as emoções.



LUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL