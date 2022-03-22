Nada de 1º de janeiro ou só depois do Carnaval. O ano vai começar, para a Astrologia, no dia 20 de março de 2022, mais especificamente às 12h33min do Brasil. Mas você sabe por que a Astrologia comemora o ano novo em março?

Neste artigo, você vai saber por que começa o ano novo em março, entender de fato o que é o Ano Novo Astrológico e saber o que esperar deste novo ciclo que se inicia, com previsões coletivas e dicas para o seu signo.

Ano Novo em março? Crédito: Shutterstock

ANO NOVO EM MARÇO POR QUÊ?

Nesse dia, também celebramos o início de uma nova estação, o Equinócio, que aqui no hemisfério Sul representa o Outono, e no hemisfério Norte, a Primavera.

O Ano Novo Astrológico, portanto, começa em Áries e se encerra depois que o Sol completar sua volta pelos 12 signos do Zodíaco. Veja as datas dos signos em 2022 aqui.

O QUE É O ANO NOVO ASTROLÓGICO?

Essa é uma das datas astrológicas mais importantes para a Astrologia, pois é a partir do mapa gerado para o momento em que o Sol toca o grau zero graus de Áries para a capital de um país que são analisadas as principais tendências do ano.

Por se tratar de um início, o Ano Novo Astrológico também simboliza um momento de transição e renovação.

Da mesma maneira que aqui no Ocidente a maioria das pessoas celebra e traça suas metas a partir de 1º de janeiro, no Ano Novo Astrológico podemos criar ou renovar nossos objetivos para o novo ciclo.

PREVISÕES PARA O ANO NOVO ASTROLÓGICO 2022

No caso do Brasil, o mapa do ano é feito para Brasília e, a partir disso, temos as previsões, os desafios e as oportunidades que vão abranger toda a coletividade do país até março de 2023.

1 - Crises no mundo: no dia exato do início do Ano Novo Astrológico 2022, 20/03, Vênus e Marte estarão em Aquário em tensão com no dia exato do início do Ano Novo Astrológico 2022, 20/03, Vênus e Marte estarão em Aquário em tensão com Urano (que está em Touro), indicando grande incerteza, instabilidade e mudanças financeiras e nas relações mundiais.

2 - Fake news, vazamento de dados, invasão de sites por hacker: são possibilidades fortes em 2022 devido à conjunção entre Mercúrio, Netuno e são possibilidades fortes em 2022 devido à conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes. Fique de olho em transações e dados digitais.

3 - Grandes escândalos: a conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes é o paraíso do embuste, dos golpes, e dos falsos gurus. Cuidado com gente prometendo mundos e fundos.

4 - Eleições 2022: a conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes alerta para ilusões, dificuldade de discernimento e falsas promessas, possível destaque para as bancadas religiosas e, como o Sol estará no a conjunção entre Mercúrio, Netuno e Júpiter em Peixes alerta para ilusões, dificuldade de discernimento e falsas promessas, possível destaque para as bancadas religiosas e, como o Sol estará no Meio do Céu quando começar o Ano Novo Astrológico, há tendência de endeusar pessoas e possibilidade de mais personalidades participando do pleito.

5 - Ano cultural e criativo incrível: Mercúrio, Netuno e Júpiter juntos em Peixes indica que cinema, arte, espetáculos, música e toda a indústria do entretenimento devem voltar a florescer.

6 - Viagens e estudos: 2022 é um ano especial para viagens, sobretudo para locais inspiradores, com natureza, praias e também locais místicos Muita gente pode se interessar por estudos superiores, sejam os livres ou acadêmicos.

7 - Economia: 2022 é um ano de muita instabilidade financeira e volatilidade em bolsa de valores, por conta da conjunção de Vênus e Marte em Aquário e ambos em tensão com o regente desse signo, Urano. O mapa para o Brasil, ainda, aponta possibilidade de endividamento e crise.

9 - Amor: em 2022, estão favorecidas as relações com base madura, entre pessoas que sabem lidar com a matéria e têm objetivos em comum uma vez que Vênus se aproxima de Saturno. Mas as relações mais frágeis podem romper, com Vênus-Marte quadrando Urano.

Signos do zodíaco Crédito: Pixabay

DICAS PARA CADA SIGNO NO ANO NOVO ASTROLÓGICO 2022

Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos mutáveis ( Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes ): tome cuidado com muita empolgação e pouca ação. Algo como: fiz um monte de cursos, mas onde isto me levou?

): tome cuidado com muita empolgação e pouca ação. Algo como: fiz um monte de cursos, mas onde isto me levou? Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos fixos ( Touro, Leão, Escorpião e Aquário ): atenção com radicalismo e teimosia excessivos. O resultado pode ser a ruptura. Se houver caminho intermediário, melhor.



): atenção com radicalismo e teimosia excessivos. O resultado pode ser a ruptura. Se houver caminho intermediário, melhor. Se você tem Lua, Sol e/ou Ascendente em signos cardinais (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio): pode se dividir entre enriquecer a vida particular, e ter tempo para si, e se lançar na carreira, tendo de buscar equilíbrio entre as duas esferas.

