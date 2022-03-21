Sol em Áries 2022: como cada signo pode aproveitar o período

Signo de Áries Crédito: Pixabay/Darkmoon_Art

Mas o perigo nessa temporada é fazer antes de pensar. E depois, quando temos tempo de colocar a cabeça no lugar, perceber que acabamos agindo de forma prematura, nos colocando em risco ou exagerando.

Precisamos nos lembrar que os frutos só estão aptos a serem colhidos quando já tiveram tempo para amadurecer, e ter cuidado para não agir mais na reatividade do que na autonomia.

COMO PODEMOS APROVEITAR A TEMPORADA DE ÁRIES

1 - Pratique esportes! Movimentar o corpo é uma maneira muito construtiva de canalizar a energia de impulsividade para algo que nos faz bem. Movimentar o corpo é uma maneira muito construtiva de canalizar a energia de impulsividade para algo que nos faz bem. Quer saber o esporte ideal para o seu signo? Veja aqui!

2 - Faça uma análise do mercado de trabalho na sua área: a competitividade ariana nos ajuda a entender como podemos melhorar nosso posicionamento com mais estratégia.

3 - Entre em contato com alguém que você admira e que isso exija coragem! Talvez você possa enviar seu currículo, ganhar o aconselhamento de alguém ou até tentar conquistar uma pessoa que você tenha interesse amoroso. Uma resposta positiva não é garantida, mas pela menos nessa temporada, além de mais coragem, temos mais chances de conseguir mudar nossos interesses com mais rapidez.

Essas são previsões e dicas coletivas. Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Áries 2022 pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja ariana ou ariano.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

Coloque bastante foco em atividades no seu dia a dia que você possa canalizar sua energia: movimente seu corpo, empreenda, faça coisas novas.

Esse período também pode ser interessante para fazer terapia ou cursos voltados para autoconhecimento e autoestima, ou buscar outras ferramentas focadas nessas áreas.

Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia motivada, cheia de coragem e liderança do signo de Áries.

TOURO

Se você tem o Sol em Touro, aprender a não apenas aceitar mudanças com mais rapidez, mas refletir sobre o que pode ser movimentado na sua vida é igualmente importante.

Essa pode ser uma ótima temporada para trabalhar a autossabotagem que vem na forma de apego, então é muito importante se voltar com um olhar mais crítico para sua vida material e as coisas que te dão prazer, e entender se você não entrou em uma zona de conforto. Veja aqui mais dicas para identificar e lidar com a autossabotagem.

Para te ajudar a entender melhor, por que você não experimenta fazer algumas alterações nos seus hábitos diários, conhecer pessoas e lugares novos, e ver como essas novidades vão impactar seus sentimentos?

GÊMEOS

Esse pode ser um ótimo momento para formar ou participar de grupos e coletivos que se organizem no sentido de trazer algum impacto positivo para a sociedade. Seus amigos ou colegas de profissão podem pensar juntos em meios de usar suas mídias sociais, potências ou conhecimentos para promover mudanças.

Converse com seus amigos e peça dicas sobre liderança ou coragem, através das suas experiências próprias eles podem te trazer insights valiosos.

CÂNCER

Fazer cursos ou treinamentos sobre liderança, formação de autoridade e empreendedorismo ou gestão de carreira pode te motivar e trazer um conhecimento rico para seu propósito.

Fazer a leitura completa do seu mapa astral focando na sua carreira ou propósito, ou um teste vocacional será igualmente enriquecedor, sua carreira pode se impulsionar nesse período. Faça aqui o seu Mapa Profissional gratuito.

LEÃO

Talvez você possa agir com uma certa impulsividade nessas áreas, então não deixe de definir bem seu orçamento.

Pode ser interessante planejar uma viagem internacional ou começar um curso. Se você conseguir marcar uma viagem associada a alguma prática esportiva, ou algum curso relacionado à consciência corporal, liderança, etc., será muito compensador.

VIRGEM

Se você tem o Sol em Virgem, o Sol em Áries te ajuda a trazer mais rapidez e a usar mais seus instintos, otimizando suas habilidades de planejamento.

A sugestão é que você entenda o quanto pode estar agravando o seu perfeccionismo entrando na energia de comparação com outras pessoas.

Esse pode ser um ótimo período para definir melhor os papéis nas relações interpessoais que você participa e organizá-los melhor. Se você mora com outras pessoas, é um ótimo momento para rever e aperfeiçoar a divisão do pagamento das contas.

Se você for uma pessoa que mora sozinha, pode ser interessante fazer um trabalho terapêutico sobre sua relação com suas sombras, e tentar aprimorar a sua percepção sobre pontos na sua personalidade que você costuma rejeitar. O uso de oráculos como tarot pode nos ajudar a compreender questões que não estamos percebendo conscientemente. Experimente aqui o Tarot Semestral!

LIBRA

Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje saídas que vocês possam ter momentos como se fossem os primeiros encontros, nos quais vocês possam se motivar, fazer algo pela primeira vez juntos ou até praticar esportes.

E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto a pressão da sociedade pode estar te influenciando ou o quanto os desafios de se relacionar podem estar gerando algum medo.

Se houver alguma relação que está sendo desafiadora no sentido de brigas, etc., tente dar espaço para ouvir a versão da história da outra pessoa.

ESCORPIÃO

Se você tem o Sol em Escorpião, aprender a lidar com o seu poder pessoal, a raiva e a impulsividade pode ser muito interessante.

A sugestão é que você coloque alguma prática diária que te ajude a ter mais calma e leveza no dia a dia, para aprender a lidar melhor com a intensidade e ter mais paciência com o ritmo das pessoas à sua volta.

Existe algum vício ou compulsão que não esteja te fazendo tão bem? Uma rotina mais saudável e equilibrada pode te ajudar a lidar com isso.

Como Áries fala sobre movimentar o corpo, motivação e energia, quem sabe você não consiga acordar mais cedo para praticar exercícios ou fazer alguma aula em uma modalidade que você possa movimentar o corpo? Já pensou em fazer Yoga em casa? Aprenda aqui!

SAGITÁRIO

Esse é um ótimo momento para entender as situações na sua infância que afetaram sua criança interior no sentido de lidar bem com sua coragem, motivação e iniciativa. Veja aqui como acolher sua criança interior e ter mais confiança!

Sua relação com prazer e sua autoestima também se reforçam. Pode ser interessante parar para analisar o quanto a pressa pode estar te afetando e o quanto você tem conseguido viver momentos que te motivam de verdade, nos quais você sente que consegue defender os seus interesses.

CAPRICÓRNIO

Que tal oferecer um almoço ou jantar especial para a família ou rever o quanto você tem conseguido equilibrar a impulsividade com a necessidade de se defender?

Aprender um pouco mais sobre comunicação não violenta (veja mais aqui!) e dividir esse conhecimento com as pessoas que moram com você ou sua família pode te ajudar a construir ambientes de trocas ainda mais saudáveis, com menos autoritarismo e mais diplomacia.

AQUÁRIO

Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para melhorar a relação de vocês, essa é a temporada!

É importante também rever sua relação com as mídias sociais, o quanto você tem usado esse espaço para expressar seus ideais políticos e sociais de uma maneira saudável e voltada para a inovação.

Definir maneiras para fazer algo transformador para a sociedade também é interessante.

Se você trabalha com as mídias sociais, pode ser um ótimo momento para pensar em como trazer mais modernidade, informações, e o espírito revolucionário que essa área da sua vida pede.

PEIXES

Se você tem o Sol em Peixes, aprender a lidar com sua motivação e o quanto você consegue tomar atitudes em busca dos seus sonhos é muito importante.

Esse é o momento de buscar oportunidades abundantes, e nada melhor que unir isso a empreendimentos e pioneirismo. Ainda mais com a “casa do dinheiro” em Áries, motivação e liderança precisam ser pontos fortes para você.

Que tal estudar mais sobre gestão financeira, e sobre como trazer o máximo de independência possível para a maneira pela qual você lida com suas finanças – e principalmente – diminuir a impulsividade nos gastos? Veja mais aqui sobre como lidar com dinheiro.