Previsões do Tarot para março de 2022; arcano é A Morte

A carta de Tarot de março de 2022 é A Morte, o Arcano XIII. Do ponto de vista simbólico e coletivo, o mês é um dos mais importantes do ano, pois vai fornecer informações relevantes sobre o futuro das mais graves crises que vivemos no momento.

Antes de continuarmos, vamos a um pequeno esclarecimento. Não podemos interpretar os Arcanos do Mês isoladamente, porque eles fazem parte de uma narrativa contínua de eventos que estão todos interligados, como os capítulos de uma história.

Para vocês que nos acompanham, vale a pena clicar nos links e reler esses dois textos para terem uma compreensão maior da mensagem que os Arcanos de 2022 trazem.

Mesmo sabendo que a interpretação do Tarot depende do contexto da leitura e que é difícil fazer generalizações, a proximidade do Arcano XIII com o Arcano XVI representa um choque de grandes proporções, um grande abalo com perdas inevitáveis, representando a coletividade.

Isso se amplia ganhando as devidas proporções, gerando eventos transformadores com características devastadoras, caóticas e descontroladas.

Todos que sobrevivemos, estamos aqui como testemunha desse período tão desafiador que marca a história e que tem, neste momento, uma guerra que ainda não sabemos que proporção irá ganhar e que, de alguma forma, já afeta o mundo.

A seguir, entenderemos mais as cartas de 2022. Mas se você tiver alguma questão pontual, o Tarot Direto ajuda a encontrar o melhor caminho para a sua pergunta. Faça aqui o jogo de Tarot Direto.

A carta da Morte no Tarot Crédito: Personare

ARCANOS DE 2022: PRENÚNCIO DO FIM DA PANDEMIA E DA GUERRA

A carta traz uma das melhores mensagens que poderíamos receber que é, sem dúvida, o prenúncio do fim de todas essas crises mundiais mais graves que vivemos no momento, sinalizando o encaminhamento para uma nova realidade, em que teremos menos conflitos e uma paz relativa.

Mas isso ainda não será esse ano. Mesmo que A Esperança esteja interferindo e desfazendo essa configuração de catástrofe, ela ainda se apresenta enfraquecida, portanto, temos que viver a finalização das crises que ainda estão em andamento.

Diante disso, provavelmente, assistiremos ao fim gradual da pandemia ao longo deste ano e do próximo, e a guerra que acontece na Ucrânia pode não vir a ter o desfecho calamitoso que muitos temem e findar. Vamos esperar e ver.

ARCANO DE MARÇO: MUDANÇAS SÚBITAS, FLEXIBILIZAÇÃO E ACIDENTES

Agora, falaremos do Arcano XIII para o mês de março. Na carta, A Morte corta, com a sua foice, cabeças com e sem coroa, lembrando que ela vem para todos, sem fazer distinção. Por isso, temos mudanças ou eventos súbitos que poderão afetar até mesmo os mais privilegiados.

O Arcano XIII traz desafios, portanto, é um indicador de crises que, neste caso, afetam a coletividade. Eventos desestabilizadores podem ocorrer a qualquer momento. Crises na economia, política e saúde pública, anúncio ou aumento de mortes são possibilidades no panorama que o Arcano do mês apresenta.

Por outro lado, ele é um arcano de mudança e corte, aquele que liberta e quebra, altera e muda, então, pode anunciar importantes mudanças no comportamento, e nas normas e condutas sociais. Podemos estar mais próximos da flexibilização ou descontinuidade das medidas de segurança impostas pela pandemia.

Se isso acontecer, ajam com cautela, pois ainda temos A Torre representando o mês de maio que, entre outras coisas, pode implicar em problemas de saúde pública. Apenas ajam com prudência. Fica a dica.

Outro alerta importante para este mês é a possibilidade de acidentes naturais graves e situações notórias que envolvam jovens e crianças.

DICA: FOGO NO DESAPEGO

O momento é de cortes. Lembre-se de que para haver espaço para o novo, o velho tem que morrer. É hora de deixar ir o que não te serve mais.

Praticar o desapego nem sempre é fácil, mas depois que nos libertamos de algo que até queremos, mas não nos faz bem, é tão bom e a vida fica tão melhor!

Sabe aquelas pessoas que não tem nada a ver com você? Educadamente, afaste-se delas aos poucos, disponibilizando esse tempo para você e para coisas que goste de fazer.

TRABALHO E DINHEIRO EM MARÇO DE 2022

A morte é o Arcano do contra. Ela muda, inverte o jogo. Para quem está empregado, é um momento de atenção. Há risco de perda do emprego ou pode ser mesmo uma mudança desejada no trabalho. De qualquer forma, prevenir é sempre bom.

Se houver perda de emprego, não desanime, não perca o fôlego, mande currículos, fale com pessoas que, em breve, sua situação estará resolvida.

Para quem está sem emprego, é um excelente momento de virada, porém, é preciso ação. As chances de conseguir algo bom e até estável são boas, portanto, mão à obra! Busque, fale, corra atrás e tenha atenção aos seus e-mails e outras formas de contato, pois poderá receber uma mensagem com uma boa notícia quando menos esperar.

AMOR EM MARÇO SEGUNDO O TAROT

Para quem está em qualquer tipo de relacionamento, é um momento de prova. Quanto mais frágil estiver a relação, mais probabilidades de ruptura. Caso haja ruptura, isso não será algo ruim. A Morte rompe e elimina o que não tem mais vida, o que não funciona mais.

Se você terminar uma relação neste período, tente refletir sobre o que já não tinha mais sentido nela, por mais que ainda existam sentimentos. Pois para o amor acontecer, não basta só um amar. Se não for os dois, infelizmente, não é suficiente.

Para aqueles que superarem as crises, uma renovação fortalecerá seus vínculos, e uma nova fase, mais madura e viva, começará.

Para quem está a procura de alguém, esse momento pode trazer relações fortes e transformadoras. Além de sair da solteirice, pode acabar num relacionamento que mude a sua vida de alguma forma. Mesmo que não seja uma relação fácil, não tende a ser uma relação ruim, vale a pena vivê-la.

Para as pessoas que escolheram não terem ninguém, mas têm parcerias ocasionais, provavelmente podem romper com elas, passar um tempo mais sozinhas ou renovarem os contatinhos.

E para quem não deseja ter ninguém, é um período de revisão íntima, de mudanças de paradigmas e de busca de novas formas de prazer na vida.

SAÚDE EM MARÇO SEGUNDO O TAROT

A saúde é um dos campos que pedem maior atenção quando temos o Arcano XIII. Nele, temos o corpo humano sendo cortado, além de que a própria morte se relaciona diretamente com a saúde.

A ideia é refletir sobre:

O que posso mudar, cortar, melhorar para ter uma boa saúde?

O que prejudica o meu corpo, a minha alma e a minha mente?



É hora de procurar um médico e fazer um check-up, mudar hábitos, melhorar a alimentação, fazer um detox completo. Veja aqui dicas de alimentação desintoxicante.

Lembrando que saúde não se restringe só ao corpo, ela se estende aos ambientes que vivemos e às nossas relações, portanto, é importante cuidar de tudo isso, cortando o que não nos faz bem em todos esses níveis, eliminando todas as toxicidades.

ESPIRITUALIDADE EM MARÇO

No campo espiritual, A Morte fala do contato com a nossa ancestralidade, com o passado que devemos ter como referência e do passado que devemos deixar para trás.

A foice cortante do Arcano XIII nos abençoa com o dom da LIMPEZA. Reverencie sua ancestralidade da forma que achar melhor. Ofereça uma luz acendendo uma vela, ofereça uma prece, enfim, faça o que seu coração pedir ou que sua religião ou segmento espiritual lhe orientar.

RITUAL DE LIMPESA DO ARCANO XIII:

Escreva num papel tudo o que lhe incomoda e lhe impede de ser feliz. Escreva com o coração, sem pressa, sentindo cada palavra. Escreva no tamanho que quiser, do jeito que quiser, usando quantas folhas quiser. A seguir, pegue uma tesoura, para representar a sua foice e corte, picando o papel todo, como quiser. Pode ser em pedacinhos, em pedaços grandes, não importa. Como na escrita, coloque sentimentos no ato de cortar. Imagine com força que está, realmente, cortando tudo aquilo da sua vida.

Por fim, você tem duas opções: você pode enterrar bem fundo esses papéis picados ou queimá-los, pondo um fim simbólico a tudo aquilo.

