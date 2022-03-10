Vênus em Aquário 2022: o que esperar do amor neste período

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Chegou o momento do ano em que o amor tende a ser diferente, estimulante, livre e com afinidade intelectual. Preparados? Pois, o ingresso de Vênus em Aquário 2022 ocorre no dia 6 de março e vai até 4 de abril.

Amor e liberdade são as palavras-chave deste momento. Mas a época é interessante, também, para mudar o visual e socializar com amigos e outros grupos.

SE VOCÊ NÃO ESTÁ EM UM RELACIONAMENTO

Liberdade é a palavra de ordem! Ninguém aceitará ser pressionado.

Neste período, as pessoas tendem a gostar mais de sair, se sentirem mais independentes e costumam atrair pessoas também nesta frequência.

Também é possível conhecer pessoas interessantes por meio de amigos, reuniões ou festas de pessoas conhecidas. Simplesmente abra a sua sociabilidade e saia mais.

Não se surpreenda se um amigo ou amiga (e até alguém conhecido) demonstrar interesse especial em você. O que era um contato mais distanciado começar a se tornar algo mais sentimental.

As atitudes que serão mais valorizadas no período de Vênus em Aquário serão as descontraídas e despachadas. Lembre-se também que a gente paquera com o cérebro, tendo coisas interessantes para dizer e surpreender a pessoa parceira.

Demonstre afeto, mas não grude, já que alguma dose de independência será sedutora nessa fase e não haverá qualquer garantia de que os amores serão para durar. Dê vazão ao seu jeito natural de ser e assuma sua personalidade!

SE VOCÊ ESTÁ EM UM RELACIONAMENTO SÉRIO

É possível que cada pessoa do relacionamento deseje seu próprio espaço e poderá ter muitas atividades.

Essa acentuada independência poderá fazer alguns questionarem se ainda gostam da pessoa parceira, por se sentirem mais descolados dela e quererem outros estímulos.

Pode ser que tenha realmente acontecido aquele esfriamento mais sério de sentimentos, mas pode ser algo temporário, ligado a esse trânsito.

Vênus em Aquário traz desejo de se reinventar, se descobrir e, muitas vezes, dar mais atenção aos amigos e outros projetos.

O período não combina com muito grude, mas, ao mesmo tempo, é propício para prestigiar a outra pessoa, principalmente sabendo ouvi-la e ajudá-la. Isso será valorizado. Afinal, esse é um jeito de demonstrar que, além de tudo, você é uma boa amizade.

As novidades são bem-vindas. Então, que tal quebrar a rotina? Fazer uma surpresa ou algo inusitado? Revelar outras facetas suas?

O trânsito de Vênus em Aquário favorece ainda o encontro com outros casais e a oportunidade de socializar, podendo aumentar a sinergia entre você e a pessoa parceira — ou afastá-los de vez, se já houver uma crise em curso.