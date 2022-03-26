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Envolver? Veneno? Bang? Qual música de Anitta combina com o seu signo?

Para isso, olhe para o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral e depois a gente te conta a música de Anitta que combina com você
Personare

Personare

Publicado em 26 de Março de 2022 às 09:00

Anitta no clipe de Envolver
Anitta no clipe de Envolver Crédito: Youtube/Warner
Me diga o seu signo e te diremos qual música de Anitta mais combina com você. A poderosa artista brasileira coleciona hits e chegou ao topo do mundo com “Envolver”, uma música tipicamente ariana, do jeitinho Anitta de ser.
A cantora não tem apenas Sol em Áries, como também tem Vênus em Áries. O planeta do Amor é que mostra o jeito como nós amamos e seduzimos na Astrologia. E qual o tema das canções de Anitta senão esse?
Por isso, antes de ir para a lista de músicas para cada signo, descubra aqui qual é o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral. Agora, confira a seguir a música de Anitta que mais combina com você.

MÚSICA DE ANITTA PARA CADA SIGNO DE VÊNUS

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Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries pode seduzir com agressividade, ser muito direta, dominadora e mandona. Dificilmente será dominada, mas tem o desejo secreto de ser. A gente já entregou, a música é “Envolver”.
"Dime, cómo hacemos / Si tú me desea’ y yo a ti también / Hace rato te quiero comer / Di qué va’ a hacer"

Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro costuma seduzir com muita sensualidade e volúpia. Pode ser muito carnal, se oferece e se mostra, mas não corre atrás. A sua música é “Veneno”.
"Porque yo soy tu veneno / Controlando tu cuerpo / Tú me das lo que quiero / Soy tu veneno"

Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos costuma seduzir flertando em todas as direções. Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si. A sua música é “Vai malandra”.
"Desço, rebola gostoso, empina me olhando / Eu te pego de jeito / Se começar embrazando contigo, é, rá’"

Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer geralmente seduz por vias indiretas. É musical, fantasiosa e sentimental (guarda datas e lembranças). A sua música é “Poquito”.
"I got him on the way / Drivin’ here with no brakes /  My address in his ways / And you know that it’s saved"

Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão procura seduzir de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente. Costuma mostrar sua exuberância e curte de criar impacto. A sua música é “Indecente”.
"Una mirada te delata / Un perfume que te atrapa / Todo está a mi favor"

Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem pode ser bem discreta na hora de seduzir. É do tipo inteligente e estrategista. A sua música é “Downtown”.
"A mí me gusta cuando baja downtown / Le pido que se quede ahí envenciao’ / Me dice baby, suena interesao’ / Si quieres ven y quédate otro round’’

Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra pode seduzir com classe e charme. Cria clima romântico e envolvente. A sua música é “Não perco meu tempo”.
"Vai, meu bem, pensa bem / Que igual a mim, ninguém mais faz / É pior pra você / Quando eu te ignorar"

Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião pode ser do tipo que caça estrategicamente. Não mostra o jogo, blefa, criando clima de enigma e mistério. A sua música é “Menina má”.
"Agora eu vou me vingar / Menina má, eu vou provocar vou descer / Vou instigar, me pede beijo, eu desejo / Não vou beijar"

Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário costuma seduzir de forma direta, com alegria e entusiasmo. Comportamento fogoso e ao estilo paixão à primeira vista. A sua música é “Bang”.
"Bang (bang) dei meu tiro certo em você (bang) / Deixa que eu faço acontecer (vem) / Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar"

Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio pode manter certa distância na hora de seduzir, fazendo o tipo difícil e mantendo imagem de exclusiva. A sua música é “Some que ele vem atrás”.
"Some, some / Some que ele vem atrás / Pianinho / Bebe, dança / Mostra que ‘tá bem demais / Faz charminho"

Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário pode seduzir através da amizade. É do tipo desapegada, amor livre. A música é “Faking Love”.
"You tell me you’re leaving today / You’re packing your bags up for good / I’m not gonna stand in your way / Baby, I’d cry if I could, but"

Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes costuma tentar sintonizar sua  frequência com a da pessoa que está tentando conquistar. É romântica e meio mística! A sua música é “Cobertor”.
"E tinha medo de um eu te amo sair da minha boca / Até que um dia ele saiu / E eu gelei, e te olhei / Você disse: eu também, e sorriu"
Equipe Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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