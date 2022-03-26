Envolver? Veneno? Bang? Qual música de Anitta combina com o seu signo?

Anitta no clipe de Envolver Crédito: Youtube/Warner

Me diga o seu signo e te diremos qual música de Anitta mais combina com você. A poderosa artista brasileira coleciona hits e chegou ao topo do mundo com “Envolver”, uma música tipicamente ariana, do jeitinho Anitta de ser.

A cantora não tem apenas Sol em Áries, como também tem Vênus em Áries. O planeta do Amor é que mostra o jeito como nós amamos e seduzimos na Astrologia. E qual o tema das canções de Anitta senão esse?

MÚSICA DE ANITTA PARA CADA SIGNO DE VÊNUS

Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries pode seduzir com agressividade, ser muito direta, dominadora e mandona. Dificilmente será dominada, mas tem o desejo secreto de ser. A gente já entregou, a música é “Envolver”.

"Dime, cómo hacemos / Si tú me desea’ y yo a ti también / Hace rato te quiero comer / Di qué va’ a hacer"

Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro costuma seduzir com muita sensualidade e volúpia. Pode ser muito carnal, se oferece e se mostra, mas não corre atrás. A sua música é “Veneno”.

"Porque yo soy tu veneno / Controlando tu cuerpo / Tú me das lo que quiero / Soy tu veneno"

Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos costuma seduzir flertando em todas as direções. Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si. A sua música é “Vai malandra”.

"Desço, rebola gostoso, empina me olhando / Eu te pego de jeito / Se começar embrazando contigo, é, rá’"

Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer geralmente seduz por vias indiretas. É musical, fantasiosa e sentimental (guarda datas e lembranças). A sua música é “Poquito”.

"I got him on the way / Drivin’ here with no brakes / My address in his ways / And you know that it’s saved"

Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão procura seduzir de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente. Costuma mostrar sua exuberância e curte de criar impacto. A sua música é “Indecente”.

"Una mirada te delata / Un perfume que te atrapa / Todo está a mi favor"

Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem pode ser bem discreta na hora de seduzir. É do tipo inteligente e estrategista. A sua música é “Downtown”.

"A mí me gusta cuando baja downtown / Le pido que se quede ahí envenciao’ / Me dice baby, suena interesao’ / Si quieres ven y quédate otro round’’

Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra pode seduzir com classe e charme. Cria clima romântico e envolvente. A sua música é “Não perco meu tempo”.

"Vai, meu bem, pensa bem / Que igual a mim, ninguém mais faz / É pior pra você / Quando eu te ignorar"

Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião pode ser do tipo que caça estrategicamente. Não mostra o jogo, blefa, criando clima de enigma e mistério. A sua música é “Menina má”.

"Agora eu vou me vingar / Menina má, eu vou provocar vou descer / Vou instigar, me pede beijo, eu desejo / Não vou beijar"

Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário costuma seduzir de forma direta, com alegria e entusiasmo. Comportamento fogoso e ao estilo paixão à primeira vista. A sua música é “Bang”.

"Bang (bang) dei meu tiro certo em você (bang) / Deixa que eu faço acontecer (vem) / Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar"

Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio pode manter certa distância na hora de seduzir, fazendo o tipo difícil e mantendo imagem de exclusiva. A sua música é “Some que ele vem atrás”.

"Some, some / Some que ele vem atrás / Pianinho / Bebe, dança / Mostra que ‘tá bem demais / Faz charminho"

Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário pode seduzir através da amizade. É do tipo desapegada, amor livre. A música é “Faking Love”.

"You tell me you’re leaving today / You’re packing your bags up for good / I’m not gonna stand in your way / Baby, I’d cry if I could, but"

Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes costuma tentar sintonizar sua frequência com a da pessoa que está tentando conquistar. É romântica e meio mística! A sua música é “Cobertor”.

"E tinha medo de um eu te amo sair da minha boca / Até que um dia ele saiu / E eu gelei, e te olhei / Você disse: eu também, e sorriu"