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Challenge

Fãs de Anitta "param" o trânsito de Vitória com flashmob de "Envolver"

Ação para ajudar a cantora a alcançar o Top 1 do Spotify Global aconteceu em 8 capitais. No ES, os fãs se encontraram na Praça do Papa e seguiram para a Av. Nossa Senhora dos Navegantes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Março de 2022 às 13:02

Fãs da cantora Anitta realizaram um flashmob - quando um grupo de pessoas dançam a mesma coreografia em um ambiente público - em Vitória, na noite desta quarta-feira (23). Com o objetivo de promover a música “Envolver”, que ocupa o 2º lugar do Spotify Global, os capixabas literalmente pararam o trânsito na capital.
Às 18h, os fãs da popstar se encontraram na Praça do Papa, em Vitória, para organizar o flashmob. Depois, seguiram para a Av. Nossa Senhora dos Navegantes e começaram a fazer o challenge entre os carros quando o sinal fechava.
Vitória não foi a única capital que contou com a ação dos fãs da carioca. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador foram invadidas pelo ritmo de "Envolver".
Segundo um dos organizadores do flashmob no Espírito Santo, a própria equipe da cantora procurou os capixabas. “A equipe da Anitta procurou algumas fã-bases da cidade, e disse que esse “challenge” era para dar um suporte tanto para ela quanto para a música. Mobilizamos fãs capixabas que são loucos por ela, assim como eu, e topamos o desafio”, conta Hiago Raposo
A estratégia do desafio é engajar ainda mais o hit global e fazer com que “Envolver” se torne a música mais escutada do mundo. O single, que se tornou viral depois do desafio da coreografia no TikTok, fez com que até celebridades como Tatá Werneck e Ana Maria Braga dançassem o desafio viral.
No mundo todo, pessoas de todas as idades tentam reproduzir o trecho da coreografia. O clipe, por sua vez, foi dirigido pela própria Anitta, que comemora o sucesso em suas redes sociais. Nesta quinta-feira (24), a cantora publicou em seus stories, do Instagram, o resultado do flashmob realizado nas oito capitais estaduais. Abaixo você confere como ficou a edição, republicada por um fã.
No próximo mês, Anitta lança seu álbum Girl From Rio e se apresentará no maior festival de música do mundo, o Coachella. Os números conquistados até agora são surpreendentes. No YouTube, a música já conta com mais de 68 milhões de reproduções. No Spotify, ela alcançou a marca 67 milhões de reproduções. Dá um play na lenda e ajude a Malandra a chegar no Top 1.

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