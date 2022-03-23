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Bombou

‘Se eu quiser me aposentar agora, eu me aposento’, diz Anitta sobre sucesso de 'Envolver'

Com a música, cantora se tornou a primeira artista brasileira no Top 5 Global do Spotify
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2022 às 08:23

A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020
Anitta usou o Instagram para comemorar o Top 5 de Envolver Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Anitta usou o Instagram para comemorar o Top 5 de "Envolver" nesta terça-feira, 22. A música levou a funkeira a ser a primeira brasileira a entrar para o ranking do Spotify Global e ela acredita que, a partir de agora, já pode se aposentar quando bem entender.
"Já fiz o que podia e o que eu não podia" disse nos stories. "alma! Eu disse 'e eu quiser' não disse que eu vou. Mas eu poderia, né? Porque já não tenho mais o que fazer, tudo já foi feito. Mas eu ainda tenho o Coachella aí, não vou me aposentar agora não, eu tenho um álbum", disse.
Na última segunda, 21, Anitta acabou entregando aos fãs que o seu álbum Girl From Rio deve sair ainda em abril, antes do Coachella, onde ela e Pabllo Vittar devem se apresentar.

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