Viana: Igreja de Nossa Senhora da Ajuda será restaurada por R$ 5 milhões

A Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, foi tombada em 1950 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

As obras de restauração e readequação da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, localizada no distrito de Araçatiba, em Viana, começaram nesta segunda-feira (21). A reforma contemplará toda a estrutura do monumento, além da criação de uma loja, café e um Centro Interpretativo, que permitirá ao público conhecer melhor a história e a cultura do local.

Prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2024, a obra custará cerca de R$ 5 milhões aos cofres públicos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O projeto prevê o restauro total do telhado, piso, paredes, pinturas, imagens sagradas e adornos do templo. Também serão instalados banheiros acessíveis no local.

A Igreja do século XVIII foi a única construção arquitetônica que restou da fazenda de Araçatiba, sendo tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1950. A superintendente do IPHAN-ES, Elisa Taveira, explica que o órgão vai acompanhar de perto as obras de restauração.

"Detectamos todas as necessidades do espaço e fizemos o projeto. Agora, vamos acompanhar o passo a passo da obra. Esse acompanhamento técnico é importante para garantir que todas as normativas e preceitos da restauração sejam cumpridas. A restauração da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda permitirá a preservação desse importante bem cultural”, disse Taveira.

O projeto será executado pelo Instituto Modus Vivendi, através do edital Resgatando a História, do BNDES, em parceria com a EDP e o Instituto Cultural Vale. Para a presidente do Instituto, Erika Kunkel, a importância dessa restauração é resgatar a memória e a cultura local.

O restauro da igreja deve durar dois anos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

“Ele resgatará uma relevante época, que marca a presença dos Jesuítas no Espírito Santo, além de contribuir para o desenvolvimento da região. Tenho orgulho de realizar trabalhos como este, que permitem aos capixabas conservar sua identidade, seu conhecimento e sua história”, ressalta Erika.