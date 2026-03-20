Publicado em 20 de março de 2026 às 17:54
Os chás termogênicos são valiosos aliados para quem deseja perder peso de maneira saudável, pois conseguem estimular o metabolismo e aumentar a queima de gordura. O limão e o gengibre, em especial, são ingredientes que se destacam como excelentes adições a esses chás, potencializando seus efeitos.
A seguir, confira 9 chás termogênicos com limão e gengibre para acelerar o metabolismo!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as rodelas de gengibre e a canela. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo. Adicione o limão-siciliano e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e o cardamomo. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, ferva a água com o gengibre e a maçã, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e adicione o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, o gengibre, a cúrcuma, a canela em pau e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Coe e, ainda quente, adicione o suco de laranja e de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre, a casca de limão e as flores de hibisco. Ferva por 8 minutos. Adicione o suco de limão e desligue o fogo. Tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de chá preto, o gengibre e a casca de limão. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o suco de limão, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco do limão e a pimenta-caiena. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida com o mel.
Em uma panela, ferva a água com os cravos-da-índia, o gengibre e a casca de limão, em fogo médio, por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a noz-moscada e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, ferva a água com o gengibre, em fogo médio, por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o capim-limão e o suco de limão. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
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