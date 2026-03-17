Gastronomia

5 chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono

Veja como preparar receitas de bebidas naturais e saudáveis para enfrentar esta época do ano

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:56

Chá de gengibre com limão, mel e hortelã Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O outono começa em 20 de março e marca a transição para dias mais frescos e secos, o que favorece o aumento de casos de gripes e resfriados. Nesse contexto, fortalecer a imunidade se torna uma estratégia importante para atravessar o período com mais bem-estar. A inclusão de chás e sucos naturais na rotina pode ser uma excelente aliada, já que essas bebidas são ricas em vitaminas, antioxidantes e compostos que ajudam o sistema imunológico a funcionar de forma adequada.

A seguir, confira 5 receitas de chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono!

1. Chá de gengibre com limão, mel e hortelã

Ingredientes

1 pedaço de gengibre fresco fatiado

500 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de mel

6 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água e o gengibre ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Espere amornar e adicione o mel, misturando bem. Sirva em seguida.

2. Suco de acerola, laranja, cenoura e mel

Ingredientes

1 xícara de chá de acerola

Suco de 2 laranjas

1 cenoura descascada e picada

1 colher de sopa de mel

200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a acerola, a água, o suco de laranja e a cenoura. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.

3. Chá de alho com limão, gengibre e mel

Ingredientes

2 dentes de alho amassados

1 pedaço de gengibre fatiado

500 ml de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o alho e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.

Suco verde com abacaxi, laranja e couve Crédito: Imagem: Harinnita Detta | Shutterstock

4. Suco verde com abacaxi, laranja e couve

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

Suco de 1 laranja

1 folha de couve

200 ml de água gelada

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacaxi, o suco de laranja, a couve, o gengibre e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe ou consuma com as fibras para aproveitar melhor os nutrientes.

5. Chá de cúrcuma com pimenta-do-reino e mel

Ingredientes

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

500 ml de água

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, se necessário, e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.