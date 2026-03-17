5 chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:56
O outono começa em 20 de março e marca a transição para dias mais frescos e secos, o que favorece o aumento de casos de gripes e resfriados. Nesse contexto, fortalecer a imunidade se torna uma estratégia importante para atravessar o período com mais bem-estar. A inclusão de chás e sucos naturais na rotina pode ser uma excelente aliada, já que essas bebidas são ricas em vitaminas, antioxidantes e compostos que ajudam o sistema imunológico a funcionar de forma adequada.
A seguir, confira 5 receitas de chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono!
Em uma panela, leve a água e o gengibre ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Espere amornar e adicione o mel, misturando bem. Sirva em seguida.
No liquidificador, adicione a acerola, a água, o suco de laranja e a cenoura. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, o alho e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.
No liquidificador, adicione o abacaxi, o suco de laranja, a couve, o gengibre e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe ou consuma com as fibras para aproveitar melhor os nutrientes.
Em uma panela, leve a água ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, se necessário, e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.
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