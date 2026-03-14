Publicado em 14 de março de 2026 às 14:00
No segundo episódio do programa "Chef, cozinha pra mim?", exibido pela TV Gazeta aos sábados de março, após o "Em Movimento", a chef capixaba e apresentadora Maritza Bojovski preparou uma sobremesa de fácil execução, mas com uma finalização digna de cozinheiros profissionais: a cocada de forno brûlée.
Os ovos utilizados no preparo foram colhidos em uma propriedade na zona rural da Serra pela própria Maritza, que também ordenhou uma vaca no local para obter o leite fresco da receita.
Confira a lista de ingredientes e as instruções de preparo no final desta matéria.
Rendimento: 1 forma redonda de 28 cm de diâmetro e 5 cm de altura
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Dicas da chef:
Modo de preparo:
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