Doce caseiro

Cocada de forno brûlée: conheça receita da chef Maritza Bojovski

Sobremesa do programa "Chef, cozinha pra mim?", da TV Gazeta, foi feita com ovos e leite frescos de uma propriedade na Serra

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 14 de março de 2026 às 14:00

Cocada de forno pode ser servida com sorvete de baunilha Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

No segundo episódio do programa "Chef, cozinha pra mim?", exibido pela TV Gazeta aos sábados de março, após o "Em Movimento", a chef capixaba e apresentadora Maritza Bojovski preparou uma sobremesa de fácil execução, mas com uma finalização digna de cozinheiros profissionais: a cocada de forno brûlée.

Os ovos utilizados no preparo foram colhidos em uma propriedade na zona rural da Serra pela própria Maritza, que também ordenhou uma vaca no local para obter o leite fresco da receita.

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Confira a lista de ingredientes e as instruções de preparo no final desta matéria.

Cocada de forno brûlée, por Maritza Bojovski

Rendimento: 1 forma redonda de 28 cm de diâmetro e 5 cm de altura

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

200g de coco ralado fresco



1 lata de leite condensado



1 lata de leite integral



5 gemas

1 colher (sopa) de manteiga para untar a forma



Açúcar cristal para caramelizar

Sorvete de creme ou baunilha

Lascas de coco para decorar

Dicas da chef:

Para fazer essa sobremesa, Maritza recomenda o uso de coco ralado fresco. Caso você opte por coco seco, hidrate metade da quantidade com uma xícara de leite integral antes de preparar a receita.

Outra dica é aproveitar a própria lata de leite condensado como medida para a quantidade de leite.

Na finalização, você vai precisar de um maçarico para dar o efeito brûlée ao doce, queimando o açúcar da superfície até dourar.



Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 180ºC e unte a forma com manteiga. Bata o leite integral, o leite condensado e as gemas no liquidificador por cinco minutos.

Acrescente o coco ralado e misture com uma colher. Transfira a massa para a forma untada previamente com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC de 35 a 40 minutos ou até dourar. Retire do forno, faça uma camada de açúcar e caramelize usando o maçarico duas vezes, até dourar bem a superfície.

Sirva a cocada com sorvete de creme e decore com lascas de coco.



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