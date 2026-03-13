Da torta capixaba ao chocolate: 5 vinhos para servir com pratos da Páscoa

Torta capixaba servida no restaurante Caranguejo do Assis, em Vila Velha. Crédito: Bruno Coelho/F Still Fotografia

A Páscoa vai muito além do chocolate. É um momento de celebração, espiritualidade, união e também de mesa farta com os pratos clássicos da época, como bacalhau, frutos do mar e, no Espírito Santo, a torta capixaba.

O vinho também se faz presente nas refeições tradicionais da Semana Santa, e há quem não abra mão dos tintos, mesmo sabendo que os taninos presentes nesse estilo da bebida não são muito amigos do sabor do peixe.

Para essa harmonização, gosto sempre de sugerir tintos mais leves, com taninos bem delicados e acidez equilibrada. A escolha certa pode transformar a experiência gastronômica, deixando o almoço de Páscoa ainda mais especial.

Confira abaixo minhas sugestões de vinhos para harmonizar com os principais pratos da Semana Santa.

BACALHAU

Não dá para falar da Páscoa sem citar o bacalhau, que surge em diversas possibilidades de preparo. A regra geral é servir um vinho que o acompanhe em sua estrutura e intensidade, considerando ingredientes da receita, métodos de cocção e até o ambiente da degustação. Mas aqui podemos optar por alguns vinhos coringas, como um bom rótulo português, sem erro, fácil de agradar e de encontrar no mercado.

Esporão Bico Amarelo Vinho Verde - Branco, leve e refrescante, produzido na região do Minho, em Portugal. Elaborado com as uvas Alvarinho e Avesso, não tem passagem por barrica. Traz uma acidez vibrante e um toque mineral. No nariz, é super aromático, com notas cítricas. Quanto: R$ 69, na www.vinsel.com.br ou pelo (27) 99877-7184.

Bacalhau ao estilo português com batatas ao murro. Crédito: bnetto | Shutterstock)

TORTA CAPIXABA

Um dos pratos mais tradicionais do Espírito Santo na Semana Santa, a torta capixaba é feita com mariscos e também há uma versão minimalista, apenas com bacalhau. Aqui, dá para pensar em diversos tipos de vinho, mas gosto muito de regionalizar e, como no Espírito Santo já estamos produzindo rótulos de qualidade, escolhi um de Domingos Martins para indicar.

Catarina Carrereth Sauvignon Blanc - Elaborado na região de Aracê, em Domingos Martins, temos esse Sauvignon Blanc de colheita de inverno que costuma surpreender a todos que o provam. Devido às notas típicas da uva (maracujá e toques herbáceos), ele fica perfeito com o coentro e com os demais ingredientes do prato. Esse rótulo é todo artesanal, feito com uvas de colheita manual e com cinco meses de estágio sobre borras finas, o que traz uma estrutura bem gostosa para o vinho. Quanto: R$ 187, na Don Vivant Enoteca. Mais informações: (27) 99635-0408.

Torta capixaba produzida no restaurante Beco do Siri, na Ilha das Caieiras, em Vitória. Crédito: Vitor Jubini

FRUTOS DO MAR

Aqui são várias as opções: pode ser um camarão frito ou gratinado, um polvo grelhado, uma lagosta ou até mesmo caranguejo. A lista é grande, mas as preparações são sempre mais delicadas, com notas salgadas ou adocicadas, texturas e sabores sutis que podem encontrar no vinho a chance de realçarem suas características ou criarem contrastes interessantes. Um estilo que me agrada muito para combinar com mariscos são os rosés, nem tão leves e nem tão encorpados, mas abaixo indico também um tinto, que pode surpreender.

Alvise Tannat Rosé - Rótulo nacional produzido na Serra Gaúcha pela vinícola Mioranza. Elaborado 100% com a uva tinta Tannat, é um vinho delicado, refrescante, mas também com muita personalidade. Apresenta notas florais de pêssego, mamão e figo. Macio em boca, é mais encorpado e tem boa permanência. Gosto muito de harmonizá-lo com os pratos mais untuosos ou com os grelhados. Quanto: R$ 74, na Carpe Diem Vinhos. Mais informações: (27) 99707-3276

Dal Pizzol Gamay Beaujolais - Esse é da série tintos levinhos, mas com muita entrega na taça. A uva Gamay, que lembra a delicadeza da Pinot, é leve e proporciona um frescor agradável. Vinho frutado, com acidez equilibrada, para consumir tanto com carnes vermelhas quanto com alguns frutos do mar, em especial os que são feitos na brasa. Quanto: R$ 115, na Wine Bike Pedra Azul. Mais informações: (27) 9999-9219.

Camarão empanado do restaurante Nosso Bistrô, em Setiba, Guarapari. Crédito: Evelize Calmon

CHOCOLATE

Chocolate ao leite, meio amargo, com castanhas ou com frutas: para harmonizar vinhos com esse ícone da Páscoa, minha orientação é atentar para os níveis de gordura e doçura na hora de escolher o rótulo. Quanto mais doce for o chocolate, mais doce precisa ser o vinho, caso contrário, a bebida será atropelada. Isso acontece porque o açúcar é muito denso e preenche demais o paladar. De forma geral, vinhos tintos fortificados são ótimas opções para harmonizar com as diversas versões do chocolate.

Vinho do Porto Taylor's Special Ruby - Esse rótulo é feito em uma das mais tradicionais casas de de vinho do Porto de Portugal, a Taylor's. Acho até que todo mundo deveria ter sempre um Porto pronto na adega. Produzido com um corte das uvas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Roriz (Tempranillo) e Tinta Barroca, ele traz um buquê aromático intenso, com aromas de frutas negras. Elegante em boca, é vigoroso e encorpado, com final longo. Perfeito como vinho de sobremesa, para acompanhar chocolate ou como digestivo. Quanto: R$ 164,90, nos supermercados Carone. Mais informações: (27) 3399-3000.

Vinho fortificado e chocolate meio amargo. Crédito: Shutterstock

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