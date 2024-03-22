Vinho e chocolate: saiba como fazer essa combinação na Páscoa

Harmonização de vinho com chocolate Crédito: Shutterstock

Combinar vinho e chocolate pode parecer estranho inicialmente, mas acredite: não conheço uma pessoa que tenha se arriscado a provar e não tenha gostado.

Tornar isso um hábito já é outra discussão, mas com a proximidade da Páscoa vejo uma perfeita oportunidade para desfrutar de pratos especiais feitos com chocolate e acompanhá-los com vinhos capazes de realçar ainda mais o ingrediente, elevando a experiência gustativa a um nível refinado.

Para tentar fazer essa combinação, é importante atentar para algumas dicas, pois essa harmonização requer cuidado. Um deles é verificar o teor de cacau do chocolate, e também saber qual a estrutura dos vinhos a serem degustados.

CHOCOLATE BRANCO

Para quem curte chocolate branco, sugiro harmonizar com um espumante Moscatel, para acompanhar a doçura por similaridade. O chocolate branco contém mais açúcar e gordura, pois para produzi-lo é utilizada manteiga de cacau.

Assim, podemos apostar nesse vinho como acompanhamento, pois é untuoso, traz aromas de frutas e amêndoas e tem acidez para ajudar a limpar o paladar, sem tornar a combinação enjoativa.

Parece complicado, mas a regra é até simples: quanto mais doce for o chocolate, mais adocicado deve ser o vinho, e vice-versa. O chocolate ao leite tem menos cacau, e se for harmonizado com um tinto seco, a sensação na boca será péssima.

Isso acontece porque o chocolate vai sobressair ao sabor do vinho. Logo, o ideal aqui seria um tinto meio-seco, com maior dulçor. Zinfandel ou Primitivo podem funcionar bem com chocolate ao leite.

PORTO E COLHEITA TARDIA

Na dúvida, escolha um vinho fortificado ou de colheita tardia. Estes são sempre mais encorpados e geralmente doces, como é o caso do Vinho do Porto, perfeito até com chocolate amargo.

Vinho do Porto funciona como um curinga quando o assunto é sobremesa e também cai bem com frutas, amêndoas, nozes, castanhas e chocolates recheados. Mas lembre-se de que são vinhos bem mais alcoólicos, que devem ser servidos entre 40 e 60 ml, no máximo.

4 VINHOS PARA HARMONIZAR COM CHOCOLATE