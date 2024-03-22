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Entre vinhos

Vinho e chocolate: saiba como fazer essa combinação na Páscoa

Confira também quatro dicas de rótulos ideais para harmonizar com o doce mais consumido durante a Semana Santa

Publicado em 22 de Março de 2024 às 08:00

Publicado em 

22 mar 2024 às 08:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinho e chocolate
Harmonização de vinho com chocolate  Crédito: Shutterstock
Combinar vinho e chocolate pode parecer estranho inicialmente, mas acredite: não conheço uma pessoa que tenha se arriscado a provar e não tenha gostado.
Tornar isso um hábito já é outra discussão, mas com a proximidade da Páscoa vejo uma perfeita oportunidade para desfrutar de pratos especiais feitos com chocolate e acompanhá-los com vinhos capazes de realçar ainda mais o ingrediente, elevando a experiência gustativa a um nível refinado.
Para tentar fazer essa combinação, é importante atentar para algumas dicas, pois essa harmonização requer cuidado. Um deles é verificar o teor de cacau do chocolate, e também saber qual a estrutura dos vinhos a serem degustados.

CHOCOLATE BRANCO

Para quem curte chocolate branco, sugiro harmonizar com um espumante Moscatel, para acompanhar a doçura por similaridade. O chocolate branco contém mais açúcar e gordura, pois para produzi-lo é utilizada manteiga de cacau.
Assim, podemos apostar nesse vinho como acompanhamento, pois é untuoso, traz aromas de frutas e amêndoas e tem acidez para ajudar a limpar o paladar, sem tornar a combinação enjoativa.
Parece complicado, mas a regra é até simples: quanto mais doce for o chocolate, mais adocicado deve ser o vinho, e vice-versa. O chocolate ao leite tem menos cacau, e se for harmonizado com um tinto seco, a sensação na boca será péssima.
Isso acontece porque o chocolate vai sobressair ao sabor do vinho. Logo, o ideal aqui seria um tinto meio-seco, com maior dulçor. Zinfandel ou  Primitivo podem funcionar bem com chocolate ao leite.

PORTO E COLHEITA TARDIA

Na dúvida, escolha um vinho fortificado ou de colheita tardia. Estes são sempre mais encorpados e geralmente doces, como é o caso do Vinho do Porto, perfeito até com chocolate amargo.
Vinho do Porto funciona como um curinga quando o assunto é sobremesa e também cai bem com frutas, amêndoas, nozes, castanhas e chocolates recheados. Mas lembre-se de que são vinhos bem mais alcoólicos, que devem ser servidos entre 40 e 60 ml, no máximo.

4 VINHOS PARA HARMONIZAR COM CHOCOLATE

1

Espumante Terranova Tropical Moscatel (Brasil)

Traz cítricos e mel no aroma, e no paladar é leve e doce. Fica uma delícia com chocolate branco ou colomba pascoal com frutas cristalizadas, sem contar que é excelente também para servir entre amigos e familiares no almoço de Páscoa. Quanto: R$ 36, no site Casa da Bebida.                   

2

Torre Galasso Primitivo Puglia (Itália)

Um Primitivo italiano do jeitinho que o povo gosta. Traz aromas de frutas maduras e aquele toque mais acentuado de baunilha da passagem por madeira. Na boca, é mais doce, com taninos bem aveludados. Para combinar, sugiro chocolate ao leite. Quanto: R$ 80, no Magazzino Fioravante, em Santa Teresa (27) 99984-9020. Faz entregas na Grande Vitória. 

3

Taylors Fine Ruby (Portugal)

O Taylors é o mais clássico dos vinhos do Porto, e Porto é sempre uma grande experiência até mesmo pelo método de vinificação. Sempre intenso de aroma, vai desde de frutas secas, em compota, até caramelo, especiarias e amêndoas. Uma delícia que faz a gente salivar só de cheirar. Sugiro aqui os chocolates mesclados com castanhas ou os meio amargos. Excelente para encerrar uma refeição com chave de ouro. Quanto: R$ 129, na Gran Cave. (27) 99276-6085. 

4

Colheita Tardia Aurora Blend (Brasil)

Um vinho de colheita tardia significa que as uvas foram colhidas mais maduras, ou seja, com mais açúcar, e no processo de fermentação, elas sobram, tornando o vinho mais doce. Gosto muito dessa opção da vinícola Aurora. É uma excelente oportunidade também para quem está acostumado com vinhos suaves, de poder provar um vinho fino sem estranhar tanto. As uvas aqui são brancas: Malvasia e Moscato. Para quem gosta daqueles ovos de Páscoa de colher, com bastante recheio de brigadeiro, Ninho ou Nutella, fica a dica. Quanto: R$ 29,49, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000. 
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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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