Sauvignon blanc: tudo sobre a uva branca queridinha dos capixabas

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Leyda Reserva Sauvignon Blanc 2023

Adoro esse Sauvignon Blanc da Argentina, tanto pelo preço quanto pelo que entrega na taça. O vinho foi amadurecido com as borras, o que o deixa bastante suculento. Seus aromas são bem intensos, de frutas cítricas, daqueles que fazem a gente salivar antes mesmo de degustá-lo. É bem fácil de harmonizar. Quanto: R$ 82,55, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

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Casa Marin Cipreses Vineyard Sauvignon Blanc

O Casa Marin já foi eleito o melhor Sauvignon Blanc do Chile. Suas uvas vêm do Vale de San Antonio, uma das regiões vinícolas mais frescas do país. Os vinhedos ficam localizados em encostas próximas ao Oceano Pacífico, e isso resulta em um vinho mais elegante, que não é frutado demais e enjoativo. Tem aromas delicados, que lembram aspargo, chá de erva-doce, melão, abacaxi e flor de jasmim. Na boca, apresenta uma acidez gostosa e também sem exageros, com excelente permanência, principalmente por se tratar de um vinho branco. Quanto: R$ 230, na Prima Vino. (27) 99780-6813.

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Filántropo Sauvignon Blanc D.O. Casablanca

O nome da região de Casablanca, no Chile, já entrega que ela é propícia para uvas brancas, em especial para a Sauvignon Blanc. O Filántropo estagiou por seis meses em barricas, o que traz ao vinho um pouco mais de estrutura, com álcool, acidez, aromas e sabores, resultando em um perfeito equilíbrio. Para quem acha que vinho branco é levinho, vale a prova desse exemplar elaborado pelo master blender Juan Pablo Salum, conhecido por seus tintos potentes, e que entrega agora um vinho branco cheio de personalidade. Quanto: R$ 239, na Casa do Porto Vila Velha. (27) 99810-2299.

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Blanc Rivotte 2020

Como escrevi acima, o berço da Sauvignon Blanc é a França, no Vale do Loire, e os vinhos de lá com essa uva são bem diferentes dos rótulos chilenos a que estamos mais acostumados. O Blanc Rivotte é uma excelente opção pra quem quiser entender melhor a tipicidade e as características do terroir francês. Ele é cremoso, traz aromas de fruta de caroço, um toque amendoado e bastante volume em boca. Quanto: R$ 199,81, no site www.embuscadovinho.com.br.

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Vitoria Sauvignon Blanc