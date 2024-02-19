Sauvignon blanc: tudo sobre a uva branca queridinha dos capixabas

Vinhos brancos conquistam cada vez mais o paladar dos brasileiros. Quem não abria mão do tinto, hoje percebe que o branco despontou em qualidade, e os importadores, justamente por perceberem esse aumento de consumo, estão apostando nessa vertente.
Não é para menos: o Brasil é um país quente, tropical, e vinhos mais frescos combinam mais com nosso estilo de vida e com a nossa gastronomia. A Sauvignon Blanc, por exemplo, é uma das uvas preferidas dos capixabas, e dá origem a vinhos brancos, secos ou doces.
Por aqui, os rótulos mais fáceis de encontrar dessa cepa são os chilenos, que possuem características bem marcantes, como o aroma muito presente de maracujá e a acidez bastante acentuada. Mas a Sauvignon Blanc veio da França, da região de Bordeaux, e foi no Vale do Loire que ela ganhou fama mundial com rótulos como o Pouilly-Fumé e o Sancerre - esses já são bem mais minerais por conta dos solos graníticos e do clima continental da região.
No geral, os vinhos de Sauvignon Blanc são mais descomplicados, leves, frescos e fáceis de beber. Gosto muito de cozinhar degustando uma garrafa de Sauvignon Blanc que, na minha opinião, abre o apetite e é uma excelente opção também para recepcionar em almoços e jantares.
Devido à sua acidez, vai combinar superbem com ceviche, comida japonesa, saladas leves e antepastos. Se a sua ideia for harmonizar com o prato principal, é ideal que seja de peixe, e se tiver coentro, como a moqueca capixaba, melhor ainda.
NOVO MUNDO
Os vinhos da Sauvignon Blanc do Novo Mundo costumam conter uma molécula chamada pirazina, responsável pelo aroma de pimentão verde, também muito presente na Cabernet Sauvignon. Por conta dessa característica, os rótulos com Sauvignon Blanc tendem a combinar muito bem com pratos de sabores herbáceos. Mas, dependendo do terroir, essa característica nem é perceptível.
Vale citar também os exemplares dessa uva produzidos na Nova Zelândia. Tem quem diga que os melhores rótulos de Sauvignon Blanc vêm de lá. São surpreendentes, de fato. Mais frutados e equilibrados, porém um tanto mais caros também. Portanto, se quiser ter em mãos um neozelandês, prepare-se para desembolsar um pouco mais.
Abaixo, separei cinco dicas de bons vinhos de Sauvignon Blanc que vale a pena conhecer. Confira!
1
Leyda Reserva Sauvignon Blanc 2023
Adoro esse Sauvignon Blanc da Argentina, tanto pelo preço quanto pelo que entrega na taça. O vinho foi amadurecido com as borras, o que o deixa bastante suculento. Seus aromas são bem intensos, de frutas cítricas, daqueles que fazem a gente salivar antes mesmo de degustá-lo. É bem fácil de harmonizar. Quanto: R$ 82,55, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.
2
Casa Marin Cipreses Vineyard Sauvignon Blanc
O Casa Marin já foi eleito o melhor Sauvignon Blanc do Chile. Suas uvas vêm do Vale de San Antonio, uma das regiões vinícolas mais frescas do país. Os vinhedos ficam localizados em encostas próximas ao Oceano Pacífico, e isso resulta em um vinho mais elegante, que não é frutado demais e enjoativo. Tem aromas delicados, que lembram aspargo, chá de erva-doce, melão, abacaxi e flor de jasmim. Na boca, apresenta uma acidez gostosa e também sem exageros, com excelente permanência, principalmente por se tratar de um vinho branco. Quanto: R$ 230, na Prima Vino. (27) 99780-6813.
3
Filántropo Sauvignon Blanc D.O. Casablanca
O nome da região de Casablanca, no Chile, já entrega que ela é propícia para uvas brancas, em especial para a Sauvignon Blanc. O Filántropo estagiou por seis meses em barricas, o que traz ao vinho um pouco mais de estrutura, com álcool, acidez, aromas e sabores, resultando em um perfeito equilíbrio. Para quem acha que vinho branco é levinho, vale a prova desse exemplar elaborado pelo master blender Juan Pablo Salum, conhecido por seus tintos potentes, e que entrega agora um vinho branco cheio de personalidade. Quanto: R$ 239, na Casa do Porto Vila Velha. (27) 99810-2299.
4
Blanc Rivotte 2020
Como escrevi acima, o berço da Sauvignon Blanc é a França, no Vale do Loire, e os vinhos de lá com essa uva são bem diferentes dos rótulos chilenos a que estamos mais acostumados. O Blanc Rivotte é uma excelente opção pra quem quiser entender melhor a tipicidade e as características do terroir francês. Ele é cremoso, traz aromas de fruta de caroço, um toque amendoado e bastante volume em boca. Quanto: R$ 199,81, no site www.embuscadovinho.com.br.
5
Vitoria Sauvignon Blanc
Um rótulo nacional não poderia ficar de fora desta lista, e a Sauvignon Blanc da Serra Catarinense vem se destacando pelo mundo afora. O vinho Vitória, produzido pelos capixabas Thais e Paulo Gaudio, vem de vinhedos da cidade de Urupema, que fica a 1150 metros de altitude, em Santa Catarina. Para Thais, a enóloga da vinícola, a uva nessa região tem um amadurecimento perfeito. “O período entre a brotação e a maturação das uvas não é precoce e nem tardio, e isso possibilita trabalhar muito bem com a Sauvignon Blanc”. O resultado realmente encanta. Quanto: R$ 130, na Outvino. (27) 99999-8101.