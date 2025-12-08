  • Nádia Alcalde

    Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Bons e baratos: 7 vinhos de Portugal que custam no máximo R$ 70

Publicado em 08/12/2025 às 15h30
Taças de vinho

Geralmente, vinhos portugueses são fáceis de agradar e de harmonizar. Crédito: Shutterstock

Consumidores de vinho buscam com frequência alinhar custo e benefício ao escolher seus rótulos, e entre os mais procurados com esse perfil encaixam-se muitos portugueses, principalmente os regionais de Lisboa e os alentejanos - é o famoso “não tem erro”.

Em geral, os vinhos de Portugal são fáceis de agradar e de harmonizar, e caem bem em diversas ocasiões, desde as festivas até as mais formais.

As razões para essa boa reputação são as mais diversas: uma delas é a crescente oferta de vinhos portugueses em nossas gôndolas. O Brasil tem importado cada vez mais garrafas de Portugal, com um crescimento de 4% com relação a 2024. Fica atrás apenas do Chile, segundo dados da Ideal Consulting, que acompanha estatisticamente o consumo e também a compra e a venda de vinhos no Brasil.

Outra razão que favorece os portugueses por aqui é sua tradição vitivinícola e também a diversidade de regiões produtoras do país, que acabam atraindo tanto o consumidor iniciante quanto o mais experiente.

São vinhos produzidos, geralmente, com uvas autóctones, como Alvarinho ou Touriga Nacional, já conhecidas e que se familiarizam por sua região. É como se o consumidor já identificasse o que vai encontrar na taça. Douro, Dão ou Minho, por exemplo já dizem muita coisa para o bebedor de vinho, e isso acaba facilitando a venda.

O enoturismo também agrega valor. Portugal tem sido um dos principais destinos de férias dos brasileiros que desejam explorar a Europa, e o Porto é a segunda cidade mais visitada por nossos conterrâneos, que acabam se envolvendo com a cultura do vinho, tão pulsante nessa região, e notando o quanto vinhos são mais baratos por lá.

Essa comparação é bastante comum, mas no Brasil também é possível encontrar uma ampla variedade de portugueses com excelente qualidade e preços acessíveis. Na lista abaixo, trago sete opções que custam até R$ 70 em lojas especializadas, supermercados e padarias do Espírito Santo. Confira:

7 VINHOS DE PORTUGAL POR ATÉ R$ 70

  1. 1

    Coutada Velha Ravasqueira

    O Coutada Velha é produzido na região do Alentejo pela famosa vinícola Ravasqueira. Elaborado com as uvas Antão Vaz, Arinto e Alvarinho, é um vinho branco mais encorpado que traz aromas de frutas brancas e um toque de baunilha. Contém refrescância, mas é daqueles que tem final longo, ficam na boca. Vai bem para bebericar ou harmonizar com queijos e pratos mais cremosos, com molho branco. O tinto dessa linha fica na mesma faixa de preço e é uma excelente opção para quem gosta de tintos mais leves. Quanto: R$ 69,90, nos supermercados Extraplus. (27) 4090-2500.

  2. 2

    Esporão Pé Tinto

    O Pé Tinto é um vinho jovem e frutado, sem passagem por barrica e pronto para o consumo. Ideal para o dia a dia, combina uvas Moreto, Castelão e Trincadeira e apresenta aromas de frutas vermelhas frescas, como framboesa e cereja, com um toque herbáceo. Em boca, é leve e refrescante. Tem taninos suaves e acidez equilibrada. Entra na categoria meio-seco por seu ligeiro açúcar residual, e é excelente também para quem está começando no mundo dos vinhos. Quanto: R$ 56,91, na Vinsel Vinhos. (27) 99717-42229 e vinsel.com.br. 

  3. 3

    Lello Douro Blend

    Tinto do Douro intenso e marcante, com taninos potentes. Seus 13.5% de álcool se fazem bem presentes, sugerindo uma aeração em taça ou em decanter antes de degustar. Sua uva predominante é a Touriga Nacional, que apresenta inicialmente aromas primários de frutas negras e depois vai abrindo para mentol e especiarias. Esse blend clássico do Douro é elaborado pela Sociedade dos Vinhos Borges, uma cooperativa dentro da DOC (Denominação de Origem Controlada), com excelente preço. Quanto: R$ 51,90, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050. 

  4. 4

    Manz Penedo do Lexim

    Produzindo na região de Lisboa pela família Manz, já consolidada pela qualidade de seus vinhos, esse tinto contém Aragonêz e Touriga Nacional. É fácil, direto, macio e encanta pela persistência. Seus aromas remetem a notas doces de fruta madura, com o toque floral bem característico da Touriga Nacional. Um vinho que surpreende por sua elegância e personalidade. Sugiro carnes vermelhas para acompanhar. Quanto: R$ 65, na Espaço DOC. (27) 3024-1222 e espacodoc.com.br.

  5. 5

    Terras da Nóbrega Breeze Vinho Verde

    Trata-se de um vinho verde meio-seco, leve e com baixo teor de álcool (apenas 9,5%). Traz aromas cítricos e florais, além de uma leve efervescência, que o torna ainda mais refrescante. Elaborado com as uvas Loureiro, Arinto e Trajadura, é perfeito como aperitivo ou acompanhamento de saladas, legumes e carnes brancas. Quanto: R$ 59,90, na Villa Porto Vinhos. (27) 99650-6233. 

  6. 6

    Porta 6 Vidigal Wines

    Regional de Lisboa elaborado na Bodega Vidigal, o vinho vem com uma proposta bem diferente no rótulo, visando atrair um público mais jovem. O fato de ter tampa de rosca (screw cap) ajuda a baratear o vinho e torná-lo acessível a todos, com boa qualidade. Suas uvas são: Aragonez (50%), Castelão (40%) e Touriga Nacional (10%) e o vinho passa três meses em barricas de carvalho de terceiro uso, resultando em uma bebida que preserva o aroma da fruta e mostra-se bem macia em boca. Quanto: R$ 43,92, nas padarias Monte Líbano. (27) 2233-7075. 

  7. 7

    Rosé Vinho Verde 500

    Os vinhos verdes também podem ser rosés e tintos, e esse é uma boa opção de rótulo fresco e refrescante da região do Minho. Bastante aromático, traz notas de frutas tropicais como melancia, acerola e goiaba. Na boca, é mineral com acidez equilibrada e frescor agradável. Vinho descomplicado que harmoniza com diversas ocasiões e tipos de comida. É perfeito na praia e na piscina, como acompanhamento para frutos do mar. Quanto: R$ 49, na Outvino Praia do Canto. (27 ) 99999-8101. 

LEIA MAIS COLUNAS DE NÁDIA ALCALDE

Vinhos doces para iniciantes: conheça 5 opções a partir de R$ 25
Concurso elege os melhores espumantes do Brasil em 2025; veja dicas
Portugal na taça: conheça 5 vinhos imperdíveis da região do Tejo
Do café ao vinho: um passeio por 7 vínicolas do Cerrado Mineiro
Saiba quais são os vinhos mais vendidos nos supermercados do ES

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Rosbife para as festas de fim de ano do Empório Joaquim
Ceia de Natal: veja lista com mais de 120 pratos sob encomenda no ES
Pernil assado com crosta de ervas e alho (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia
Farofa com bacon (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock)
Farofa de Natal: 3 receitas deliciosas e práticas para a ceia

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Gastronomia Portugal vinhos HZ
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível