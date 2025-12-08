Bons e baratos: 7 vinhos de Portugal que custam no máximo R$ 70

Geralmente, vinhos portugueses são fáceis de agradar e de harmonizar. Crédito: Shutterstock

Consumidores de vinho buscam com frequência alinhar custo e benefício ao escolher seus rótulos, e entre os mais procurados com esse perfil encaixam-se muitos portugueses, principalmente os regionais de Lisboa e os alentejanos - é o famoso “não tem erro”.



Em geral, os vinhos de Portugal são fáceis de agradar e de harmonizar, e caem bem em diversas ocasiões, desde as festivas até as mais formais.



As razões para essa boa reputação são as mais diversas: uma delas é a crescente oferta de vinhos portugueses em nossas gôndolas. O Brasil tem importado cada vez mais garrafas de Portugal, com um crescimento de 4% com relação a 2024. Fica atrás apenas do Chile, segundo dados da Ideal Consulting, que acompanha estatisticamente o consumo e também a compra e a venda de vinhos no Brasil.

Outra razão que favorece os portugueses por aqui é sua tradição vitivinícola e também a diversidade de regiões produtoras do país, que acabam atraindo tanto o consumidor iniciante quanto o mais experiente.

São vinhos produzidos, geralmente, com uvas autóctones, como Alvarinho ou Touriga Nacional, já conhecidas e que se familiarizam por sua região. É como se o consumidor já identificasse o que vai encontrar na taça. Douro, Dão ou Minho, por exemplo já dizem muita coisa para o bebedor de vinho, e isso acaba facilitando a venda.

O enoturismo também agrega valor. Portugal tem sido um dos principais destinos de férias dos brasileiros que desejam explorar a Europa, e o Porto é a segunda cidade mais visitada por nossos conterrâneos, que acabam se envolvendo com a cultura do vinho, tão pulsante nessa região, e notando o quanto vinhos são mais baratos por lá.

Essa comparação é bastante comum, mas no Brasil também é possível encontrar uma ampla variedade de portugueses com excelente qualidade e preços acessíveis. Na lista abaixo, trago sete opções que custam até R$ 70 em lojas especializadas, supermercados e padarias do Espírito Santo. Confira:

7 VINHOS DE PORTUGAL POR ATÉ R$ 70

1 Coutada Velha Ravasqueira O Coutada Velha é produzido na região do Alentejo pela famosa vinícola Ravasqueira. Elaborado com as uvas Antão Vaz, Arinto e Alvarinho, é um vinho branco mais encorpado que traz aromas de frutas brancas e um toque de baunilha. Contém refrescância, mas é daqueles que tem final longo, ficam na boca. Vai bem para bebericar ou harmonizar com queijos e pratos mais cremosos, com molho branco. O tinto dessa linha fica na mesma faixa de preço e é uma excelente opção para quem gosta de tintos mais leves. Quanto: R$ 69,90, nos supermercados Extraplus. (27) 4090-2500.

2 Esporão Pé Tinto O Pé Tinto é um vinho jovem e frutado, sem passagem por barrica e pronto para o consumo. Ideal para o dia a dia, combina uvas Moreto, Castelão e Trincadeira e apresenta aromas de frutas vermelhas frescas, como framboesa e cereja, com um toque herbáceo. Em boca, é leve e refrescante. Tem taninos suaves e acidez equilibrada. Entra na categoria meio-seco por seu ligeiro açúcar residual, e é excelente também para quem está começando no mundo dos vinhos. Quanto: R$ 56,91, na Vinsel Vinhos. (27) 99717-42229 e vinsel.com.br.

3 Lello Douro Blend Tinto do Douro intenso e marcante, com taninos potentes. Seus 13.5% de álcool se fazem bem presentes, sugerindo uma aeração em taça ou em decanter antes de degustar. Sua uva predominante é a Touriga Nacional, que apresenta inicialmente aromas primários de frutas negras e depois vai abrindo para mentol e especiarias. Esse blend clássico do Douro é elaborado pela Sociedade dos Vinhos Borges, uma cooperativa dentro da DOC (Denominação de Origem Controlada), com excelente preço. Quanto: R$ 51,90, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

4 Manz Penedo do Lexim Produzindo na região de Lisboa pela família Manz, já consolidada pela qualidade de seus vinhos, esse tinto contém Aragonêz e Touriga Nacional. É fácil, direto, macio e encanta pela persistência. Seus aromas remetem a notas doces de fruta madura, com o toque floral bem característico da Touriga Nacional. Um vinho que surpreende por sua elegância e personalidade. Sugiro carnes vermelhas para acompanhar. Quanto: R$ 65, na Espaço DOC. (27) 3024-1222 e espacodoc.com.br.

5 Terras da Nóbrega Breeze Vinho Verde Trata-se de um vinho verde meio-seco, leve e com baixo teor de álcool (apenas 9,5%). Traz aromas cítricos e florais, além de uma leve efervescência, que o torna ainda mais refrescante. Elaborado com as uvas Loureiro, Arinto e Trajadura, é perfeito como aperitivo ou acompanhamento de saladas, legumes e carnes brancas. Quanto: R$ 59,90, na Villa Porto Vinhos. (27) 99650-6233.

6 Porta 6 Vidigal Wines Regional de Lisboa elaborado na Bodega Vidigal, o vinho vem com uma proposta bem diferente no rótulo, visando atrair um público mais jovem. O fato de ter tampa de rosca (screw cap) ajuda a baratear o vinho e torná-lo acessível a todos, com boa qualidade. Suas uvas são: Aragonez (50%), Castelão (40%) e Touriga Nacional (10%) e o vinho passa três meses em barricas de carvalho de terceiro uso, resultando em uma bebida que preserva o aroma da fruta e mostra-se bem macia em boca. Quanto: R$ 43,92, nas padarias Monte Líbano. (27) 2233-7075.

7 Rosé Vinho Verde 500 Os vinhos verdes também podem ser rosés e tintos, e esse é uma boa opção de rótulo fresco e refrescante da região do Minho. Bastante aromático, traz notas de frutas tropicais como melancia, acerola e goiaba. Na boca, é mineral com acidez equilibrada e frescor agradável. Vinho descomplicado que harmoniza com diversas ocasiões e tipos de comida. É perfeito na praia e na piscina, como acompanhamento para frutos do mar. Quanto: R$ 49, na Outvino Praia do Canto. (27 ) 99999-8101.



Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais