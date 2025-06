Saiba quais são os vinhos mais vendidos nos supermercados do ES

Vinhos chilenos e portugueses lideram as vendas nos supermercados capixabas. Crédito: Shutterstock

Nos últimos anos, é nas prateleiras dos supermercados que se observa o maior crescimento nas vendas de vinho. Infelizmente, muita gente ainda enxerga isso com um certo preconceito.



Porém, vale considerar que, em algum momento, até mesmo os entendidos do assunto já compraram alguma garrafa em redes varejistas. É nelas que acontece o primeiro contato de muitos consumidores com a bebida.

Indo um pouco além, também é interessante entender o que interfere no preço dos rótulos, quase sempre vendidos a preços mais acessíveis nos supermercados.

Há muito o que se considerar em relação a isso, como, por exemplo, a tributação, as safras, o rendimento das variedades de uvas, o envelhecimento em barril de carvalho, o tipo de vidro e de rolha, o rótulo e o diferencial que só as grandes redes têm: a possibilidade de comprar o produto em grandes quantidades.

Essa inclinação mercadológica faz com que alguns supermercados invistam cada vez mais em suas adegas, disponibilizando um sommelier para auxiliar os clientes na escolha das garrafas. Algumas realizam também a importação direta, dando uma maior visibilidade do vinho para o consumidor, com atendimento diferenciado e bons preços.

No Espírito Santo, as principais redes varejistas têm como campeões de vendas em suas adegas vinhos chilenos e portugueses. Descubra a seguir quais rótulos lideram a preferência dos clientes nos supermercados Carone, Perim, Extraplus, São José e Sam's Club.

Terras Lusas Reserva

Nos supermercados Perim, o campeão de vendas é um vinho regional alentejano da Cooperativa Adega de Redondo de Portugal, que chega ao Brasil com um preço superatrativo.

Trata-se do Terras Lusas, classificado na categoria meio seco - quando sobra um açúcar residual após a fermentação. É uma excelente opção para quem quer migrar do vinho suave para o vinho fino seco. Seu sabor é agradável, e os taninos redondos. Tem bastante aroma de fruta madura. Quanto: R$ 32,80 a garrafa. Mais informações: (27) 3357-2000 e @superperim.

Conde de Cantanhede Reserva

Entre os mais vendidos nos supermercados Carone, destaca-se um português da região da Bairrada, o Conde de Cantanhede Reserva. Elaborado 100% com a uva Baga, é gostoso de beber, traz notas frutadas e também de especiarias. Esse vinho tem uma acidez que dá equilíbrio e o faz bastante elegante. Quanto: R$ 89,90. Mais informações: (27) 3382-3050 e @caroneonline.

Doña Dominga Gran Reserva Cabernet Sauvignon

O número 1 de vendas nas adegas do Extraplus é o Doña Dominga Gran Reserva Cabernet Sauvignon. A linha Doña Dominga é produzida pela prestigiada vinícola chilena Casa Silva para atender exclusivamente a algumas redes de supermercado, com preços mais em conta.

O Gran Reserva Cabernet Sauvignon é produzido no Vale do Colchágua e traz toda a tipicidade dessa uva em solo chileno. É muito intenso, com caráter herbáceo e bons taninos. O envelhecimento em barricas de carvalho francês confere complexidade e grande persistência em boca. Quanto: R$ 89,99. Mais informações: (27) 3298-2340 e @supermercadosextraplus.

El Principal Calicanto

Os rótulos da vinícola El Principal de forma geral são muito desejados no Brasil e o Calicanto lidera as vendas nos supermercados São José. Logo, esse queridinho capixaba não poderia ficar de fora desta lista. Ele é um blend com uvas Cabernet Sauvignon, Carmenére e Petit Verdot, do Vale do Maipo, no Chile, com 12 meses de passagem por barrica de carvalho francês. Daqueles vinhos opulentos, com paladar marcante, notas de especiarias e madeira. Quanto: R$ 149,90. Mais informações: (27) 3324-2355 e @saojosesupermercados.

Casillero Del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon

Um dos vinhos mais vendidos na rede Sam’s Club é o clássico Casillero Del Diablo, reconhecido no Brasil como melhor rótulo de varejo. É bastante intenso, tem aromas de cereja e groselha e um toque de baunilha. Seus taninos são marcados, e ele traz também aquele ligeiro retrogosto que remete ao dulçor de fruta madura. Quanto: R$ 59,98. Mais informações: (27) 2125-6200 e @samsclubbrasil.

