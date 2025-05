Muito além da Tannat: conheça a diversidade dos vinhos uruguaios

Existem vinhos excelentes feitos no Uruguai com outras uvas além da Tannat. Crédito: Pixel-Shot/Shutterstock

Quando falamos em vinhos do Uruguai, parece obrigatório mencionar a Tannat, uva que origina vinhos mais tânicos e potentes e tornou-se símbolo da vitivinicultura naquele país. Mas a produção uruguaia não se limita a isso.



Existem vinhos excelentes e surpreendentes sendo elaborados com diversas outras castas no Uruguai, mas esses exemplares ainda são pouco explorados por nós. Por isso, merecem atenção.



Em Vitória, o restaurante Fuego Uruguaio Bodegón, localizado em Jardim Camburi, tem uma carta dedicada inteiramente aos vinhos produzidos no Uruguai. O chef e proprietário, Martin Caviglia, destaca que é a maior do Brasil. Com uma rápida passada de olhos na seleção da casa, podemos ver mais de 40 rótulos, de sete variedades de uvas.

Veja também Prêmio HZ Gastrô 2025: vote nos seus restaurantes favoritos

Uruguaio, Caviglia explica que seus conterrâneos se orgulham muito de ter a potente Tannat como uva emblemática, mas muita gente desconhece sua capacidade de originar rótulos com características distintas. “Nossos clientes gostam de provar e notar essas diferenças, e quando percebem a qualidade ficam também mais abertos para as outras uvas”, conta.

Martin afirma, ainda, que a Tannat é de fato a preferida porque é a mais conhecida. “Nossa ideia aqui no Bodegón é justamente apresentar não só a gastronomia uruguaia, mas a cultura do país como um todo, e os vinhos fazem parte dessa imersão”.

Vinhos brancos se destacam

Os brancos são sempre um destaque positivo do Uruguai. Segundo o chef, a Albariño, conhecida como Alvarinho em Portugal, tem agradado muito aos consumidores capixabas, que geralmente a consideram diferente e intrigante. “Muitos clientes já pedem direto a Albariño, que está caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros”, pontua.

A Sauvignon Blanc e a Chardonnay também sobressaem entre as variedades brancas, especialmente no sul do país, na região de Canelones, cuja condição climática é bastante propícia para uma alta qualidade dessas uvas.

A Bodega Garzón, localizada em Maldonado, no Uruguai, é uma das vinícolas mais prestigiadas da América Latina e seus rótulos são bastante conhecidos no Brasil. Uma curiosidade: um dos vinhos mais vendidos da Garzón para os brasileiros não é um Tannat, e sim um Rosé de Pinot Noir.

Segundo a sommeliére Ana Paula Oliveira, embaixadora da marca, são vendidas aqui cerca de 300 mil garrafas por ano. “A Garzón fez um trabalho grande de marketing, e muitos consumidores ainda não vinculam a garrafa da Garzón com o país de origem. Isso nos permite trabalhar bem vinhos além da Tannat”, comenta.

De fato houve um tempo em que os vinhos de Tannat do Uruguai eram mais robustos e considerados difíceis de provar, até mesmo pelos uruguaios. Mas para sorte dos viticultores, outras uvas estão despontando em torno dos vinhedos saturados com a Tannat, assim como o consumo dessas outras castas no país.

Hoje já são quase 25 litros per capita de vinho consumidos no Uruguai, o segundo lugar de consumo da bebida na América do Sul - o que prova também a evolução da qualidade do produto nos últimos anos.

Além da versatilidade e qualidade dos rótulos uruguaios, outra questão positiva para o consumidor são os preços, bem convidativos. Enquanto os vinhos europeus têm aumentado de valor por conta de tributação e questões climáticas ou geopolíticas, nossos vizinhos ganham em logística e em outros fatores, como escala de produção e incentivos fiscais.

Para exemplificar o excelente potencial uruguaio, garimpei cinco vinhos do país e indico abaixo.

1 Reserve Collection Pinot Noir Marichal Esse Pinot Noir é ideal para ser apreciado com uma ampla variedade de pratos. A vinícola Marichal tem um terroir especial para essa uva, com vinhedos centenários. Esse rótulo traz um perfil frutado, com acidez equilibrada e taninos bem suaves, que convidam a um próximo gole. Quanto: R$ 157,90, no restaurante Fuego Uruguaio Bodegon.

2 Pizzorno Don Prospero 2018 Um blend com 50% Malbec e 50% Tannat de uma das vinícolas mais antigas do Uruguai, a Pizzorno. A Malbec aqui mantém a fruta muito bem equilibrada com os toques defumados da Tannat. Trata-se de um vinho mais complexo, com amadurecimento de 10 meses em barris de carvalho americano e francês. Daqueles que evolui em taça e pede um acompanhamento. Sua safra em especial é um achado pelo preço que custa. Quanto: R$ 154,90, na Grand Cru Vitória.

3 Garzón Reserva Marselan Cruzamento da Cabernet Sauvignon com a Grenache, a Marselan é uma uva tinta de grande destaque no Uruguai. No geral, apresenta vinhos não tão encorpados como esse rótulo da Garzón superfácil de beber e que agrada bastante. Passa seis meses por barrica de carvalho e traz um toque de frutas vermelhas frescas e notas minerais e mentoladas. Quanto: R$ 125, na Espaço DOC.

4 Km.0 Reserva Chardonnay Da vinícola Irurtia, na região de Canelones que citei acima, esse Chardonnay traz a tipicidade das notas cítricas e um bom frescor. Por passar também em barricas de carvalho, ele apresenta uma textura sedosa com um paladar agradável e elegante. Quanto: R$ 62,99, nos supermercados Carone.

5 Cisplatino Albariño 2024 Esse rótulo da Bodega Pisano é uma das melhores opções entre os brancos do Uruguai. É um vinho de corpo leve, mas também com uma boa permanência em boca, com notas de ervas frescas, florais, e um toque mineral também, tornando fácil a harmonização. Quanto: R$ 141,14, na Mistral (www.mistral.com.br).



Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais