Guia Descorchados 2025: conheça tendências e vinhos da nova edição

Guia traz avaliações de vinhos de Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia Crédito: Shutterstock

O Guia Descorchados é hoje a maior referência para consumidores e especialistas do vinho que buscam conhecer os melhores rótulos da América Latina. Em sua 27ª edição, o guia traz avaliações de rótulos de Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia, e o evento de lançamento em São Paulo foi realizado na última terça-feira (1).

Para a edição de 2025, foram degustados mais de 4 mil vinhos, e pela segunda vez na história do Descorchados, dois rótulos receberam a pontuação máxima (100 pontos), dadas a um exemplar da Argentina e a um do Chile.

Estive no lançamento e pude degustar alguns vinhos. Também conversei com produtores sobre o cenário vitivinícola atual. Passei três horas e meia indo de expositor em expositor para conhecer os rótulos e os destaques de cada vinícola. Percebi que há uma continuação do trabalho apresentado em edições anteriores, o que mostra uma tendência de estilo de vinho mais fresco, que veio mesmo para ficar.

Evento de lançamento da edição 2025 em São Paulo aconteceu nesta terça (1) Crédito: Nádia Alcalde

Já não são tão comuns teor alcoólico alto, cor escura, densidade e peso em boca. Por muito tempo, o desejo de todo produtor era entregar um vinho assim, encorpado e com longo tempo de amadurecimento em madeira.

Hoje muitos enólogos pensam de forma diferente e entendem que esse tipo de vinho na verdade acaba maquiando o que uma videira e uma uva são capazes de entregar na taça. Sutileza tem sido a palavra de ordem, logo, fica claro que a ideia é deixar o terroir brilhar.

Entre os processos da atualidade, ouvi falar bastante sobre extrações mais delicadas, vinificação com cachos inteiros, menos intervenção química, fudres (grandes tanques de madeira) e concreto para amadurecer o vinho.

O resultado, sem dúvida, são líquidos mais suaves, delicados e até frágeis. Brancos sempre com acidez e um frescor mais acentuado e tintos com taninos finos e bastante pontuais.

O Altazor, chileno que faturou 100 pontos, da vinícola Undurraga, é um blend com quase 94% de Cabernet Sauvignon, e o que ele traz em boca é uma visão fresca, frutada e sem muitas camadas, bem distante dos vinhos amadeirados e com superextração tão comuns da Cabernet Sauvignon chilena a que muitos ainda estão acostumados.

O vinho argentino de 100 pontos é o Mundus Bacilus, da famosa vinícola Catena Zapata, e que traz novamente uma versão da Malbec sem estágio algum em madeira, apenas a utilização em recipientes de concreto e com o nome do vinhedo (Adrianna Vineyard) e da região (Gualtallary) estampados na garrafa.

Os nomes em destaque, como explica o guia, estão assim justamente para valorizar o microclima especial capaz de entregar uma Malbec acidez vibrante, notas de flores e herbáceas, taninos finos e afiados. Para os aficionados, como eu, pode-se dizer que é como beber um gole de Cordilheira dos Andes, frio, quente, seco e magnífico, tudo junto e misturado como a paisagem propõe.

A opulência dos vinhos é um tema recorrente e polêmico nas edições do Descorchados, mas vale lembrar que são consideradas diversas categorias, incluindo “melhor preço”, o que sempre nos ajuda a entender e utilizar como informação rápida e direta de qualidade do vinho. Optei por sinalizar na lista abaixo um pouco de vários estilos, para todos os bolsos* também.

*Consulte a disponibilidade das safras.

10 vinhos em destaque no Guia Descorchados 2025

Espumante Maria Valduga – 95 pontos (Brasil). Quanto: R$ 332, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000. Espumante Vita Eterna Rosé Nature Rosé – 92 pontos (Brasil). Quanto: R$ 109, na loja Espaço DOC. (27) 99844-6201.

Perez Cruz Pircas 2021 – 96 pontos (Chile). Quanto: R$ 199, na loja Vinsel Vinhos. (27) 99717-4229.

Garzón Petit Clos Block 27 Albariño 2024 – 95 pontos (Uruguai). Quanto: R$ 220, na loja Gran Cave. (27) 99276-6085.

Siegel Naranjo Viognier 2023 – 93 pontos (Chile). Quanto: R$ 249,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.

Insolito Branco Corte III (blend de safras) – 90 pontos (Brasil). Quanto: R$ 208, na loja Empório Vino do Sul. (27) 99246-3772.

Santa Julia Alambrado Cabernet Franc 2024 – 93 pontos (Argentina). Quanto: R$ 86, no site www.topwines.com.br.

Marichal Creatura Ancellotta 2023 – 93 pontos (Uruguai). Quanto: R$ 139,90, na Wine Boutique. (27) 99959-3111.

Cousino Macul Antiguas Reserva 2021 – 94 pontos (Chile). Quanto: R$ 89,90., nos supermercados Carone. (27) 3078-8703

Audace Wine Bonarda 2023 – 90 pontos (Brasil). Quanto: R$ 184 na loja Seleção Terroir. (27) 98126-9011.

