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Nádia Alcalde

Guia Descorchados 2025: conheça tendências e vinhos da nova edição

Publicação é a maior referência para consumidores e especialistas que buscam conhecer os melhores rótulos da América Latina

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 18:40

Publicado em 

02 abr 2025 às 18:40
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Guia Descorchados 2025: conheça tendências e vinhos da nova edição
Guia traz avaliações de vinhos de Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia Crédito: Shutterstock
O Guia Descorchados é hoje a maior referência para consumidores e especialistas do vinho que buscam conhecer os melhores rótulos da América Latina. Em sua 27ª edição, o guia traz avaliações de rótulos de Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Peru e Bolívia, e o evento de lançamento em São Paulo foi realizado na última terça-feira (1).
Para a edição de 2025, foram degustados mais de 4 mil vinhos, e pela segunda vez na história do Descorchados, dois rótulos receberam a pontuação máxima (100 pontos), dadas a um exemplar da Argentina e a um do Chile.
Estive no lançamento e pude degustar alguns vinhos. Também conversei com produtores sobre o cenário vitivinícola atual. Passei três horas e meia indo de expositor em expositor para conhecer os rótulos e os destaques de cada vinícola. Percebi que há uma continuação do trabalho apresentado em edições anteriores, o que mostra uma tendência de estilo de vinho mais fresco, que veio mesmo para ficar.
Guia Descorchados 2025
Evento de lançamento da edição 2025 em São Paulo aconteceu nesta terça (1) Crédito: Nádia Alcalde
Já não são tão comuns teor alcoólico alto, cor escura, densidade e peso em boca. Por muito tempo, o desejo de todo produtor era entregar um vinho assim, encorpado e com longo tempo de amadurecimento em madeira.
Hoje muitos enólogos pensam de forma diferente e entendem que esse tipo de vinho na verdade acaba maquiando o que uma videira e uma uva são capazes de entregar na taça. Sutileza tem sido a palavra de ordem, logo, fica claro que a ideia é deixar o terroir brilhar.
Entre os processos da atualidade, ouvi falar bastante sobre extrações mais delicadas, vinificação com cachos inteiros, menos intervenção química, fudres (grandes tanques de madeira) e concreto para amadurecer o vinho.
O resultado, sem dúvida, são líquidos mais suaves, delicados e até frágeis. Brancos sempre com acidez e um frescor mais acentuado e tintos com taninos finos e bastante pontuais.
O Altazor, chileno que faturou 100 pontos, da vinícola Undurraga, é um blend com quase 94% de Cabernet Sauvignon, e o que ele traz em boca é uma visão fresca, frutada e sem muitas camadas, bem distante dos vinhos amadeirados e com superextração tão comuns da Cabernet Sauvignon chilena a que muitos ainda estão acostumados. 

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O vinho argentino de 100 pontos é o Mundus Bacilus, da famosa vinícola Catena Zapata, e que traz novamente uma versão da Malbec sem estágio algum em madeira, apenas a utilização em recipientes de concreto e com o nome do vinhedo (Adrianna Vineyard) e da região (Gualtallary) estampados na garrafa. 
Os nomes em destaque, como explica o guia, estão assim justamente para valorizar o microclima especial capaz de entregar uma Malbec acidez vibrante, notas de flores e herbáceas, taninos finos e afiados. Para os aficionados, como eu, pode-se dizer que é como beber um gole de Cordilheira dos Andes, frio, quente, seco e magnífico, tudo junto e misturado como a paisagem propõe.
A opulência dos vinhos é um tema recorrente e polêmico nas edições do Descorchados, mas vale lembrar que são consideradas diversas categorias, incluindo “melhor preço”, o que sempre nos ajuda a entender e utilizar como informação rápida e direta de qualidade do vinho. Optei por sinalizar na lista abaixo um pouco de vários estilos, para todos os bolsos* também.
*Consulte a disponibilidade das safras. 

10 vinhos em destaque no Guia Descorchados 2025 

  1. Espumante Maria Valduga – 95 pontos (Brasil). Quanto: R$ 332, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
  2. Espumante Vita Eterna Rosé Nature Rosé – 92 pontos (Brasil). Quanto: R$ 109, na loja Espaço DOC. (27) 99844-6201.
  3. Perez Cruz Pircas 2021 – 96 pontos (Chile). Quanto: R$ 199, na loja Vinsel Vinhos. (27) 99717-4229.
  4. Garzón Petit Clos Block 27 Albariño 2024 – 95 pontos (Uruguai). Quanto: R$ 220, na loja Gran Cave. (27) 99276-6085.
  5. Siegel Naranjo Viognier 2023 – 93 pontos (Chile). Quanto: R$ 249,90, na Grand Cru Vitória. (27) 98885-8407.
  6. Insolito Branco Corte III (blend de safras) – 90 pontos (Brasil). Quanto: R$ 208, na loja Empório Vino do Sul. (27) 99246-3772.
  7. Santa Julia Alambrado Cabernet Franc 2024 – 93 pontos (Argentina). Quanto: R$ 86, no site www.topwines.com.br. 
  8. Marichal Creatura Ancellotta 2023 – 93 pontos (Uruguai). Quanto: R$ 139,90, na Wine Boutique. (27) 99959-3111.
  9. Cousino Macul Antiguas Reserva 2021 – 94 pontos (Chile). Quanto: R$ 89,90., nos supermercados Carone. (27) 3078-8703
  10. Audace Wine Bonarda 2023 – 90 pontos (Brasil). Quanto: R$ 184 na loja Seleção Terroir. (27) 98126-9011. 
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Correção

03/04/2025 - 11:26
Na primeira versão desta coluna, o preço do vinho Perez Cruz Pircas estava incorreto. A informação foi corrigida. 

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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