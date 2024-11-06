Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nádia Alcalde

Vinho no copo: saiba por que as taças sem haste viraram tendência

Utensílios não são novidade no serviço da bebida e vêm com a proposta de simplificar seu serviço, tornando-a mais acessível

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 06:00

Publicado em 

06 nov 2024 às 06:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Taça de vinho sem haste
Taça de vinho sem haste vem ganhando espaço no mercado Crédito: Daked/Shutterstock
Taças de vinho sem haste, a princípio, podem parecer estranhas. Como assim, degustar vinho no copo? Acredite: esses utensílios não são novidade no mundo do vinho.
Na verdade, são muito antigos, usados há bastante tempo em algumas trattorias na Itália, com a ideia de deixar o vinho mais acessível e servir algo mais simples, de forma descompromissada, como o próprio copo sugere. É o já conhecido “vinho da casa”.
Esse assunto gera polêmica, pois muitos apreciadores da bebida são taxativos quanto a isso e não abrem mão da taça tradicional. Não sou radical, pois há para os dois estilos. Penso que ser for para servir um rótulo especial, mais elaborado, é recomendável que a taça seja adequada e tenha haste, pois isso faz diferença na degustação.

Veja Também

Pinotage: saiba mais sobre a uva emblemática da África do Sul

Conheça 5 vinhos aromáticos para brindar na primavera

Barca-Velha e Pêra-Manca: conheça dois lendários vinhos de Portugal

Ela serve para evitar que se segure a taça de vinho pelo bojo, de forma que o calor das mãos não aqueça o líquido e com isso não prejudique suas características aromáticas e gustativas. 
Porém, se for para facilitar o consumo, as taças sem haste são totalmente bem-vindas. Antes de tudo, vale a experiência. Precisamos lembrar que nem todos os vinhos são apreciados de forma lenta para sentir toda a sua complexidade e evolução.
Partindo do princípio de que a maioria dos que existem no mercado já está pronta para consumo, com bom drinkability (ou seja, são leves e fáceis de beber), consumidores buscam quase sempre frescor e algo agradável para uma festa ou uma refeição descontraída com amigos.

BEBIDA MAIS ACESSÍVEL

Talvez essa polêmica exista porque muita gente ainda tenha a percepção de que vinho é uma bebida nobre, que carrega muito conhecimento e envolve rituais complicados. Não é, e, por isso, penso que a taça sem haste tende a ganhar espaço. De certa forma, ela ajuda a tornar a bebida muito mais acessível. 
Tenho visto mais opções desse estilo de taça para venda, e alguns modelos são um charme, fabricados com cristal da melhor qualidade por marcas famosas como Riedel e Schottzwisel.
A taça sem haste tem funcionado bem em alguns restaurantes daqui. Como em Vitória venta bastante, esse modelo acaba sendo bem adequado, por ficar mais seguro sobre a mesa. Além disso, as taças de haste se quebram com mais facilidade. 
Mas me conte da sua experiência. Você já bebeu algum vinho nesse tipo de copo?
Clique aqui para ver todos os conteúdos de Nádia Alcalde

Veja Também

Vinho sem álcool é uma tendência que veio para ficar; entenda

Enoturismo: 4 vinícolas para visitar entre Santa Teresa e Pedra Azul

Conheça as diferenças entre vinho seco, suave e meio seco

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados