Vinho no copo: saiba por que as taças sem haste viraram tendência

Taça de vinho sem haste vem ganhando espaço no mercado Crédito: Daked/Shutterstock

Taças de vinho sem haste, a princípio, podem parecer estranhas. Como assim, degustar vinho no copo? Acredite: esses utensílios não são novidade no mundo do , a princípio, podem parecer estranhas. Como assim, degustar vinho no copo? Acredite: esses utensílios não são novidade no mundo do vinho

Na verdade, são muito antigos, usados há bastante tempo em algumas trattorias na Itália, com a ideia de deixar o vinho mais acessível e servir algo mais simples, de forma descompromissada, como o próprio copo sugere. É o já conhecido “vinho da casa”.



Esse assunto gera polêmica, pois muitos apreciadores da bebida são taxativos quanto a isso e não abrem mão da taça tradicional. Não sou radical, pois há para os dois estilos. Penso que ser for para servir um rótulo especial, mais elaborado, é recomendável que a taça seja adequada e tenha haste, pois isso faz diferença na degustação

Ela serve para evitar que se segure a taça de vinho pelo bojo, de forma que o calor das mãos não aqueça o líquido e com isso não prejudique suas características aromáticas e gustativas.

Porém, se for para facilitar o consumo, as taças sem haste são totalmente bem-vindas. Antes de tudo, vale a experiência. Precisamos lembrar que nem todos os vinhos são apreciados de forma lenta para sentir toda a sua complexidade e evolução.

Partindo do princípio de que a maioria dos que existem no mercado já está pronta para consumo, com bom drinkability (ou seja, são leves e fáceis de beber), consumidores buscam quase sempre frescor e algo agradável para uma festa ou uma refeição descontraída com amigos.

BEBIDA MAIS ACESSÍVEL

Talvez essa polêmica exista porque muita gente ainda tenha a percepção de que vinho é uma bebida nobre, que carrega muito conhecimento e envolve rituais complicados. Não é, e, por isso, penso que a taça sem haste tende a ganhar espaço. De certa forma, ela ajuda a tornar a bebida muito mais acessível.

Tenho visto mais opções desse estilo de taça para venda, e alguns modelos são um charme, fabricados com cristal da melhor qualidade por marcas famosas como Riedel e Schottzwisel.

A taça sem haste tem funcionado bem em alguns restaurantes daqui. Como em Vitória venta bastante, esse modelo acaba sendo bem adequado, por ficar mais seguro sobre a mesa. Além disso, as taças de haste se quebram com mais facilidade.