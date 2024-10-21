Pinotage: saiba mais sobre a uva emblemática da África do Sul

Pinotage é a uva emblemática da África do Sul Crédito: Shutterstock

No mundo dos vinhos , algumas uvas são icônicas em determinados países e por isso têm datas comemorativas dedicadas a elas, lembrando sua origem e sua história. No último dia 14 de outubro, celebramos o Dia da Pinotage, cepa muito famosa na África do Sul.

Quase nunca falo dela por aqui, até porque seus vinhos não são muito fáceis de encontrar, ou pelo menos não eram até então. Digamos que a Pinotage faça a linha “ame ou odeie”. Eu mesma estou sempre dando a ela uma chance, e para isso é bom estar atento às opções do mercado.

O nome Pinotage sugere o cruzamento que lhe dá origem, uma mistura das uvas francesas Pinot Noir e Hermitage (também conhecida como Cinsault). Um professor de viticultura da Universidade de Stellenbosch foi o responsável por desenvolvê-la. Ele queria, na verdade, algo mais parecido com a Pinot Noir, porém resistente o suficiente para se adaptar ao clima da África do Sul.

Com isso, temos a Pinotage, que não se parece de jeito nenhum com a Pinot Noir, e muito menos com a Cinsault. Sua casca é bem grossa, muito escura e amadurece antes.

Entre os aromas dessa uva, o mais característico é o de fumaça, ou carne assada, como alguns preferem mencionar. Outras notas olfativas como cereja, ameixa, amora e figo também são bem presentes. No paladar, os taninos são marcantes e o álcool também.

Por muito tempo, os vinhos dessa casta eram considerados inclusive pesados, com muita estrutura, e até um residual doce na boca. Mas isso vem mudando, e a qualidade da Pinotage melhorou muito nos últimos anos. Hoje é possível encontrar desde vinhos leves e frutados até exemplares mais ricos e complexos.

A Pinotage pode ser usada para elaborar vinhos varietais, quando apenas ela é utilizada, e também combinada a outras uvas (os chamados blends. Muitos rótulos da África do Sul costumam trazê-la junto com a Shiraz, por exemplo.

Outra curiosidade é que, apesar de a Pinotage ser a uva emblemática da África do Sul, na verdade, a cepa mais cultivada naquele país ainda é a Cabernet Sauvignon. Abaixo, selecionei três vinhos feitos com Pinotage e indico para quem quiser conhecê-la melhor.

3 DICAS DE VINHOS COM A UVA PINOTAGE