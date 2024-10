Vitória recebe feira de degustação de vinhos brasileiros à beira-mar

Ingresso para o evento inclui taça para degustar cerca de 200 rótulos . Crédito: Vinho na Vila/Divulgação

Considerado o maior festival de vinhos brasileiros, o Vinho na Vila realiza sua primeira edição em solo capixaba nos próximos dias 26 e 27 de outubro.



O cenário escolhido é a área de eventos do Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória, e o ingresso dá direito a degustar cerca de 200 rótulos produzidos por 15 vinícolas nacionais.

Além das sessões de degustação, o evento terá opções gastronômicas, feirinha de artesanato, wine bar exclusivo com platters de queijos e frios, drinques, palestras e música ao vivo com repertório de jazz e bossa nova.

O festival terá o formato de wine tasting, em que os visitantes receberão uma taça para participar das degustações, transitando pelos estandes das vinícolas e provando os vinhos que desejarem por um período de três horas.

As sessões serão realizadas ao longo dos dois dias de programação, sendo três no sábado (das 11h às 14h; das 15h às 18h; das 19h às 22h) e duas no domingo (das 12h às 15h e das 16h às 19h).

Vinícolas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, São Paulo, Bahia e Pernambuco já confirmaram presença nos estandes de degustação. “Esperamos a confirmação de pelo menos uma do Espírito Santo, para representar o estado que nos acolheu tão bem”, ressalta a idealizadora do evento, Larissa Fin.

Feira vai reunir 15 vinícolas de vários estados do país. Crédito: Vinho na Vila/Divulgação

Estão confirmadas vinícolas premiadas como ArteViva, Garbo e Fin - localizada no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e dedicada à uva Tannat. A lista inclui ainda Miolo, Dom Cândido e a goiana Monte Castelo.

A estrutura do local do evento contará com ar-condicionado e fácil acesso à beira-mar. Além de visitar os estandes e degustar os vinhos, os visitantes terão a oportunidade de conversar com produtores, enólogos e representantes das vinícolas para aprender mais sobre a bebida, obter dicas de harmonização e adquirir produtos.

VINHO NA VILA - VITÓRIA

Quando: 26 e 27 de outubro de 2024

Onde: Ítalo Lounge, no Clube Ítalo Brasileiro. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1.036, Ilha do Boi, Vitória

Quanto: R$ 150 + taxa (sábado) e R$ 120 + taxa (domingo), à venda em https://www.ingresse.com/vinho-na-vila-2024-vitoria/

Mais informações: @vinhonavila.



