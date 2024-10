Festival de rock terá Paralamas do Sucesso e Humberto Gessinger em Vitória

Os fãs rockeiros capixabas podem marcar na agenda o dia 5 de abril de 2025. O festival “Vibra Rock Brasil” promete agitar a Praça do Papa, em Vitória, com shows dos gigantes Humberto Gessinger e Paralamas do Sucesso. Com mais de 10 horas de música, outros artistas ainda serão anunciados.



A venda de ingressos também será aberta em breve. Até lá, o que se sabe é que a primeira edição do festival vai começar ao meio-dia e segue até às 23h. E para agitar, os dois grandes nomes do rock brasileiro vão celebrar 40 anos de carreira em terras capixabas. E claro, trazendo seus maiores sucessos.