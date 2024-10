Jorge Aragão e Fundo de Quintal agitam a segunda-feira (14) no ES

Quem disse que segunda-feira não é dia de festa? Comece a semana com muito samba e música boa neste dia 14, véspera do Dia do Professor, com Jorge Aragão e Fundo de Quintal no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A abertura dos portões está programada para 19h e os shows iniciam às 21h30. Os ingressos custam a partir de R$ 180.



Jorge Aragão, um dos fundadores do Fundo de Quintal, trará toda a alegria e resistência da arte popular brasileira. Compositor, letrista, músico e intérprete, Aragão é dono de inúmeros sucessos que marcaram a música brasileira. No setlist, estão confirmadas canções como "Vou Festejar", "Eu e Você Sempre", “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda”, "Malandro", "Coisa de Pele" e "Coisinha do Pai". Sua música já foi interpretada por grandes nomes da MPB, incluindo Elza Soares, Beth Carvalho, Alcione, Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho e muitos outros.