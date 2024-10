Festa da Polenta: 18 toneladas de polenta e shows de Roupa Nova e Matheus e Kauan

A 46ª edição da Festa da Polenta está chegando! Entre os dias 11 a 13 e 17 a 20 de outubro, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante, será palco de um dos eventos mais esperados do ano. Com shows de Roupa Nova, Wilson Sideral Tropical Blues e Matheus e Kauan, além das atividades tradicionais como o Tombo da Polenta e a eleição da rainha e princesas, o evento promete agitar a cidade.