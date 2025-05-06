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MUG aposta em enredo de Teresa da Baviera para o Carnaval de Vitória 2026

Enredo “O Diário Verde de Teresa” mistura ciência, memória e ancestralidade em desfile inspirado na passagem da naturalista alemã pelo ES em 1888
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 09:30

Teresa era princesa de Baviera, que hoje é um estado da Alemanha, e foi etnóloga, zoóloga e botânica
Teresa da Baviera era princesa de Baviera e foi etnóloga, zoóloga e botânica Crédito: Divulgação MUG / Pintura de Auguist von Kaulbach (1850-1920)
A Mocidade Unida da Glória (MUG) anunciou o enredo que levará para o Sambão do Povo no Carnaval de Vitória em 2026. A escola vai homenagear a naturalista e princesa alemã Teresa da Baviera com o tema “O Diário Verde de Teresa”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Petterson Alves, sob a assinatura do enredista Leo Soares.
A proposta do desfile é misturar ciência, história e encantamento, resgatando a passagem de Teresa pelo Espírito Santo em 1888. Exploradora e estudiosa das ciências naturais, ela percorreu diferentes regiões do Estado, como Vitória, Vila Velha, Linhares, Santa Teresa, Guarapari, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, onde coletou plantas, registrou costumes e observou a diversidade cultural dos povos originários.
Princesa Theresa da Baviera no acampamento no Rio Doce
Princesa Theresa da Baviera no acampamento no Rio Doce Crédito: Foto de Edmund Beringer – Museu Thereseana, nº 32,1 Munique
A vermelho e branco da Glória pretende fazer da avenida uma grande viagem sensorial, inspirada no livro “Viagem ao Espírito Santo – 1888”, publicado cinco anos após a visita da princesa ao Brasil. A escola aposta na força poética desses relatos e no contraste entre a racionalidade europeia e os saberes ancestrais para construir um desfile que une natureza, memória e imaginação.
De olho no 10º título no grupo especial, a MUG promete um enredo que vai além da biografia, propondo um diálogo entre o olhar estrangeiro e a riqueza simbólica da floresta. Com figurinos, alegorias e estética assinados por Petterson Alves, o desfile promete ser uma das grandes apostas do próximo carnaval capixaba.

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