MUG aposta em enredo de Teresa da Baviera para o Carnaval de Vitória 2026

Teresa da Baviera era princesa de Baviera e foi etnóloga, zoóloga e botânica Crédito: Divulgação MUG / Pintura de Auguist von Kaulbach (1850-1920)

A Mocidade Unida da Glória (MUG) anunciou o enredo que levará para o Sambão do Povo no Carnaval de Vitória em 2026. A escola vai homenagear a naturalista e princesa alemã Teresa da Baviera com o tema “O Diário Verde de Teresa”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Petterson Alves, sob a assinatura do enredista Leo Soares.

A proposta do desfile é misturar ciência, história e encantamento, resgatando a passagem de Teresa pelo Espírito Santo em 1888. Exploradora e estudiosa das ciências naturais, ela percorreu diferentes regiões do Estado, como Vitória, Vila Velha, Linhares, Santa Teresa, Guarapari, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, onde coletou plantas, registrou costumes e observou a diversidade cultural dos povos originários.

Princesa Theresa da Baviera no acampamento no Rio Doce Crédito: Foto de Edmund Beringer – Museu Thereseana, nº 32,1 Munique

A vermelho e branco da Glória pretende fazer da avenida uma grande viagem sensorial, inspirada no livro “Viagem ao Espírito Santo – 1888”, publicado cinco anos após a visita da princesa ao Brasil. A escola aposta na força poética desses relatos e no contraste entre a racionalidade europeia e os saberes ancestrais para construir um desfile que une natureza, memória e imaginação.