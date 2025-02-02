10 anos à frente da bateria da Novo Império: conheça a rainha Rayane Rosa

Rainha de bateria da Novo Império é a mais longeva do Carnaval de Vitória Crédito: André Dantas

Novo Império possui o reinado mais longo quando o assunto é rainha de bateria. Ray Rosa, moradora de Caratoíra, se tornou a rainha de bateria mais longeva do Felipe Moraes, então ritmista da Novo Império, foi o responsável por despertar esse amor. Por causa do relacionamento, Ray começou a acompanhar os ensaios da agremiação.

A escola de sambapossui o reinado mais longo quando o assunto é rainha de bateria., moradora de Caratoíra, se tornou a rainha de bateria mais longeva do Carnaval de Vitória, com 10 anos de atuação. Sua paixão pelo samba começou cedo, aos 13 anos, junto com duas grandes paixões. Além do samba, o marido, que na época era namorado., entãoda Novo Império, foi o responsável por despertar esse amor. Por causa do relacionamento, Ray começou a acompanhar os ensaios da agremiação.

A partir desse momento, ela se envolveu cada vez mais com o samba. Quando o padrinho de Felipe, Garcia, pediu sua ajuda para confeccionar as fantasias da ala que comandava, Ray prontamente aceitou e desfilou pela primeira vez em 2004. Mas outro convite não foi aceito tão facilmente: ser passista.



“Tenho 1,72m de altura e, no início, tinha medo de usar salto por já ser alta. Porém, fui muito encorajada por todos e decidi que precisava superar esse receio”

Ray (a primeira da esquerda para a direita) e passistas da Novo Império Crédito: Acervo pessoal / Ray Rosa

Após migrar para a ala das passistas, a musa começou a ganhar popularidade na comunidade. Foi então que a diretora de comunicação da época, Suzana Bremenkamp, lançou a hashtag #RayRainha, que virou febre! A campanha foi um sucesso, e a comunidade abraçou a ideia, engajando e utilizando o bordão sempre que possível.

Inicialmente, a Novo Império cogitou organizar um concurso, mas o envolvimento do público foi tão grande que ficou evidente: o povo já tinha escolhido sua rainha. Para oficializar o momento, uma festa surpresa foi organizada e Ray foi coroada rainha de bateria em 2015.



Rainha de bateria da Novo Império é a mais longeva do Carnaval de Vitória Crédito: Acervo pessoal / Ray Rosa

Ser rainha de uma grande agremiação, que tem uma bateria poderosa, já é uma enorme responsabilidade. Carregar esse posto por 10 anos mostra o quanto sou uma grande representatividade para a minha comunidade. Sou a realização de muitas, assim como um dia tive esse sonho enquanto era passista!

Histórias da passarela

Ao longo desses anos à frente da bateria, nem tudo saiu exatamente como planejado. Ray conta que, em seu segundo ano como rainha, em 2017, ela se atrasou e a escola teve que entrar sem ela no desfile no Sambão do Povo. O que ninguém esperava era que ela apareceria no meio do desfile.



“Quando meus diretores me viram, abriram a bateria, e eu atravessei pelo meio. O público foi ao delírio, pois muitos achavam que eu não iria mais desfilar. De alguma forma, acabou parecendo uma entrada planejada, como parte de uma coreografia”

Rotina agitada

Além de rainha, Ray é secretária e possui uma loja de roupas virtual. Já seu marido, Felipe Moraes, é portuário e diretor da bateria. O casal tem um filho de 14 anos e, juntos, seguem firmes na escola.



A musa também mantém uma rotina intensa de treinos. Ela pratica crossfit seis vezes por semana e, próximo ao carnaval, intensifica a preparação adicionando musculação à sua rotina.