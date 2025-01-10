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Carnaval de Vitória

Rede Gazeta traz novidades na cobertura dos desfiles do carnaval 2025

Durante coletiva de imprensa, a rede revelou uma transmissão histórica com mais de 200 profissionais atuando, camarote premium e programação especial. Confira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 19:15

Carnaval 2025
Coletiva sobre o planejamento para a divulgação e cobertura do desfile das escolas de samba no carnaval 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
Rede Gazeta traz novidades na cobertura dos desfiles do carnaval 2025
A Rede Gazeta realizou, nesta sexta-feira (10), a coletiva de imprensa para divulgar as novidades na cobertura do carnaval capixaba 2025. O evento, que reuniu jornalistas, autoridades, representantes das ligas de escolas de samba e organizadores, trouxe detalhes sobre os preparativos para os desfiles no Sambão do Povo e reforçou o compromisso de valorizar o evento como um dos maiores do estado.
A grande novidade é que, pela primeira vez, a TV Gazeta fará a transmissão do desfile do Grupo de Acesso A, que desfila na sexta-feira (21). O presidente da Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba (Lieses), Sandro Rosa, celebrou a novidade. “É muito importante a transmissão e a cobertura também do nosso carnaval. Não só a transmissão do desfile, mas também dos ensaios, apresentação de fantasia, isso é muito gratificante pra gente. O grupo de acesso agora sim vai ter um lugar que merece”, disse.
Os desfiles de 2025 acontecerão nos dias 21 e 22 de fevereiro e contarão com a cobertura ampliada. Segundo Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, a transmissão terá uma equipe de cerca de 200 profissionais. “Teremos maior tempo de tela para mostrar a grandiosidade do carnaval capixaba, desde os desfiles até os ensaios e apresentações de fantasias”, ressaltou.
Carnaval 2025
Coletiva sobre o planejamento para a divulgação e cobertura do desfile das escolas de samba no carnaval 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
A cobertura do Carnaval de Vitória em 2024 alcançou mais de 600 mil pessoas apenas no Espírito Santo, consolidando a transmissão como uma das mais importantes do país. O sucesso da cobertura reforça o potencial do evento em atingir um público ainda maior em 2025, expandindo o alcance e a visibilidade do evento.
Edson Neto, presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), destacou o crescimento do evento. “Nosso carnaval está crescendo cada dia. Por meio da cobertura da Rede Gazeta, conseguimos transmitir nosso carnaval para o Brasil e o mundo. Estamos prontos para realizar o maior carnaval que o Espírito Santo já viu”.
O setor de entretenimento da Rede Gazeta, além da cobertura tradicional, também está preparando programas especiais, e o portal HZ promete trazer uma surpresa que será revelada em breve.

Camarote Na Vibes

Outra novidade foi o anúncio do camarote parceiro da Rede Gazeta, o Na Vibes, que promete ser um dos pontos altos da festa. Localizado no setor D, ao lado do recuo da bateria, o espaço oferece uma vista privilegiada. Na sexta-feira (21 de fevereiro), o evento começa com um show de Thiago Soares, para dar início a um fim de semana repleto de diversão. No sábado (22 de fevereiro), a festa ganha ainda mais energia com open bar premium, abadá exclusivo e shows. 
Cantor e compositor Thiago Soares
Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes
Para quem não quer perder nenhum detalhe da folia, o pacote para a festa (sexta + sábado) oferece acesso aos dois dias do evento, com todas as vantagens do camarote para uma experiência única e completa. Os ingressos para o camarote Vibes podem ser adquiridos através do site Brasil Ticket.

Impacto econômico e social

O Carnaval de Vitória tem impacto direto na economia local, movimentando mais de R$ 40 milhões e gerando cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. A taxa de ocupação hoteleira atinge 90%, refletindo o entusiasmo dos visitantes, com expectativa de que até cinco mil turistas participem dos desfiles no Sambão do Povo.
O prefeito Lorenzo Pazolini também esteve presente e destacou a relevância do evento. “Esse impacto vai além da economia. Ele eleva nossa autoestima, valoriza nossa identidade e nossas raízes. A cobertura do carnaval é uma vitrine que mostra Vitória e o Espírito Santo para o Brasil e o mundo”, afirmou.
Carnaval 2025
Coletiva sobre o planejamento para a divulgação e cobertura do desfile das escolas de samba no carnaval 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025:

  • Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro:
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí
  • Independentes de São Torquato
  • Pega no Samba
  • Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro:
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte
  • Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro:
  • Unidos de Barreiros
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

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