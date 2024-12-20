Camarote no Sambão do Povo anuncia Thiago Soares como atração no Carnaval

Atenção, amantes do carnaval! O camarote Na Vibes estará no desfile das escolas de samba de Vitória, no Sambão do Povo, e já tem uma atração confirmada. A diversão está garantida com o talentoso Thiago Soares. Ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou, ele irá comandar a festa na sexta-feira, 21 de fevereiro, com seu carisma e um repertório cheio de hits que não vão deixar ninguém parado.
Conhecido como um dos maiores compositores da nova geração do pagode, Thiago Soares é responsável por sucessos imortalizados por artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Dilsinho, Tiee, e muitos outros. No seu trabalho solo, canções como "Nudes" e "Pior Samba" conquistaram fãs em todo o Brasil.
Localizado ao lado do recuo da bateria no Sambão do Povo, o camarote Na Vibes oferece uma vista privilegiada dos desfiles das escolas de samba, proporcionando aos foliões uma experiência inesquecível. Com open bar premium e um abadá exclusivo, o camarote é o lugar ideal para quem quer aproveitar o carnaval com muito estilo e conforto.
Além do show de Thiago Soares, a sexta-feira e o sábado (22) de carnaval terão outras atrações que serão anunciadas em breve. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial Brasilticket e nas lojas Move On (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).
Serviço
- Sexta-feira (21 de fevereiro): Show com Thiago Soares
- Ingressos a partir de R$ 70
- Uma noite repleta de animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito.
- Sábado (22 de fevereiro): Open bar + shows
- Ingressos a partir de R$ 440
- O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer
- Pacote sexta + sábado
- Ingressos a partir de R$ 500
- Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote
Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025:
- Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro:
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
- Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro:
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
- Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro:
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá