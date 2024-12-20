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Carnaval de Vitória

Camarote no Sambão do Povo anuncia Thiago Soares como atração no Carnaval

Compositor de grandes hits do pagode promete um show inesquecível na sexta-feira (21) de Carnaval
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 08:00

Cantor e compositor Thiago Soares
Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes
Atenção, amantes do carnaval! O camarote Na Vibes estará no desfile das escolas de samba de Vitória, no Sambão do Povo, e já tem uma atração confirmada. A diversão está garantida com o talentoso Thiago Soares. Ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou, ele irá comandar a festa na sexta-feira, 21 de fevereiro, com seu carisma e um repertório cheio de hits que não vão deixar ninguém parado.
Conhecido como um dos maiores compositores da nova geração do pagode, Thiago Soares é responsável por sucessos imortalizados por artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Dilsinho, Tiee, e muitos outros. No seu trabalho solo, canções como "Nudes" e "Pior Samba" conquistaram fãs em todo o Brasil.
Localizado ao lado do recuo da bateria no Sambão do Povo, o camarote Na Vibes oferece uma vista privilegiada dos desfiles das escolas de samba, proporcionando aos foliões uma experiência inesquecível. Com open bar premium e um abadá exclusivo, o camarote é o lugar ideal para quem quer aproveitar o carnaval com muito estilo e conforto.
Cantor e compositor Thiago Soares
Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes
Além do show de Thiago Soares, a sexta-feira e o sábado (22) de carnaval terão outras atrações que serão anunciadas em breve. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial Brasilticket e nas lojas Move On (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).

Serviço

  • Sexta-feira (21 de fevereiro): Show com Thiago Soares
    • Ingressos a partir de R$ 70
    • Uma noite repleta de animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito.
  • Sábado (22 de fevereiro): Open bar + shows
    • Ingressos a partir de R$ 440
    • O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer
  • Pacote sexta + sábado
    • Ingressos a partir de R$ 500
    • Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025:

  • Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro:
  • Rosas de Ouro
  • Império de Fátima
  • Mocidade da Praia
  • Independente de Eucalipto
  • Andaraí
  • Independentes de São Torquato
  • Pega no Samba

  • Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro:
  • Unidos de Jucutuquara
  • Chegou o Que Faltava
  • Unidos da Piedade
  • Mocidade Unida da Glória (MUG)
  • Novo Império
  • Independente de Boa Vista
  • Imperatriz do Forte

  • Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro:
  • Unidos de Barreiros
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Chega Mais
  • União Jovem de Itacibá

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