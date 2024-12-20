Camarote no Sambão do Povo anuncia Thiago Soares como atração no Carnaval

Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes

Atenção, amantes do carnaval! O camarote Na Vibes estará no desfile das escolas de samba de Vitória, no Sambão do Povo, e já tem uma atração confirmada. A diversão está garantida com o talentoso Thiago Soares. Ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou, ele irá comandar a festa na sexta-feira, 21 de fevereiro, com seu carisma e um repertório cheio de hits que não vão deixar ninguém parado.

Conhecido como um dos maiores compositores da nova geração do pagode, Thiago Soares é responsável por sucessos imortalizados por artistas como Thiaguinho, Mumuzinho, Dilsinho, Tiee, e muitos outros. No seu trabalho solo, canções como "Nudes" e "Pior Samba" conquistaram fãs em todo o Brasil.

Localizado ao lado do recuo da bateria no Sambão do Povo, o camarote Na Vibes oferece uma vista privilegiada dos desfiles das escolas de samba, proporcionando aos foliões uma experiência inesquecível. Com open bar premium e um abadá exclusivo, o camarote é o lugar ideal para quem quer aproveitar o carnaval com muito estilo e conforto.

Cantor e compositor Thiago Soares Crédito: @pkfilmes

Além do show de Thiago Soares, a sexta-feira e o sábado (22) de carnaval terão outras atrações que serão anunciadas em breve. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial Brasilticket e nas lojas Move On (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).

Serviço

Sexta-feira (21 de fevereiro): Show com Thiago Soares

Ingressos a partir de R$ 70



Uma noite repleta de animação para começar o fim de semana de Carnaval com o pé direito.

Sábado (22 de fevereiro): Open bar + shows

Ingressos a partir de R$ 440



O sábado promete ser a grande atração do evento, com open bar premium, abadá exclusivo e shows que irão agitar o público até o amanhecer

Pacote sexta + sábado

Ingressos a partir de R$ 500



Para quem não quer perder nenhum momento da festa, o pacote inclui os dois dias de folia com todas as vantagens do camarote

Ordem dos desfiles do Carnaval de Vitória 2025: