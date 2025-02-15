Maria Eduarda Gomes, da Unidos da Piedade, é eleita Garota do Samba 2025

Maria Eduarda obteve 28,84% dos votos na enquete que elegeu a Garota do Samba Crédito: Vitor Jubini

Unidos da Piedade tem uma nova estrela coroada! Maria Eduarda Gomes conquistou o título de Gordinho Sambão, em Vitória, e contou com torcida organizada, cartazes, balões e muita vibração das escolas finalistas. tem uma nova estrela coroada!conquistou o título de Garota do Samba 2025 , após uma disputa acirrada e emocionante que movimentou o carnaval capixaba. A final aconteceu na última sexta-feira (14), no, em Vitória, e contou com torcida organizada, cartazes, balões e muita vibração das escolas finalistas.

A noite teve outro momento especial: Nathy Messias , campeã da última edição do concurso também pela Piedade, em 2020, marcou presença e foi a responsável por entregar a faixa para Maria Eduarda. O título segue com a agremiação do Morro da Piedade, reafirmando a tradição e a força da escola no Carnaval de Vitória

A competição deste ano marcou a retomada após cinco anos do concurso Garota do Samba, agora em formato digital e com votação popular. Foram mais de 30 mil votos válidos, e a disputa foi apertada até o último momento. Além do título, a campeã ganhou um PIX de R$ 10 mil.

Além do troféu de campeã, Maria Eduarda Gomes ganhou um pix de R$ 10 mil Crédito: Vitor Jubini

Amanda Virgílio, da MUG, e Pamela Silva, da Boa Vista, completaram o trio de finalistas e levaram, cada uma, um troféu.

Ranking final:

Maria Eduarda Gomes – Unidos da Piedade: 28,84%

– Unidos da Piedade: 28,84% Amanda Virgílio – Mocidade Unida da Glória (MUG): 27%

– Mocidade Unida da Glória (MUG): 27% Pamela Silva – Independente de Boa Vista: 16,22%

– Independente de Boa Vista: 16,22% Keile Gomes – Imperatriz do Forte: 10,73%

– Imperatriz do Forte: 10,73% Layna Ferreira – Chegou o Que Faltava: 8,42%

– Chegou o Que Faltava: 8,42% Iasmmyn Sales – Novo Império: 6,85%

– Novo Império: 6,85% Vaneza Costa – Unidos de Jucutuquara: 1,94%

Maria Eduarda, Pamela e Amanda: finalistas do Garota do Samba 2025 Crédito: Vitor Jubini

Trajetória de amor ao carnaval

Nascida e criada no Morro da Piedade, Maria Eduarda carrega no coração uma relação profunda e orgulhosa com sua comunidade e a escola de samba Unidos da Piedade. Seu amor pelo carnaval começou cedo, ela desfilou pela primeira vez aos 9 anos e, desde então, construiu uma história marcada por dedicação e talento.

Maria Eduarda Gomes representou a Unidos da Piedade Crédito: Fernando Madeira

Ela foi passista-mirim, passista-show, destaque de ala e até concorreu à Corte do Carnaval de Vitória. Com quase 12 anos de dedicação à agremiação, Maria Eduarda desenvolveu uma conexão única com a escola e sua comunidade, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da Piedade.

Muito além do samba

Além de brilhar na avenida, Maria Eduarda também se destaca fora do carnaval. Acadêmica de Administração, ela trabalha no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mostrando que determinação e paixão caminham juntas em sua vida.

Agora, com a faixa de Garota do Samba 2025, Maria Eduarda Gomes entra para a história da competição, levando consigo a tradição da Unidos da Piedade e o orgulho de sua comunidade.