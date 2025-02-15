Maria Eduarda Gomes, da Unidos da Piedade, é eleita Garota do Samba 2025

A Unidos da Piedade tem uma nova estrela coroada! Maria Eduarda Gomes conquistou o título de Garota do Samba 2025, após uma disputa acirrada e emocionante que movimentou o carnaval capixaba. A final aconteceu na última sexta-feira (14), no Gordinho Sambão, em Vitória, e contou com torcida organizada, cartazes, balões e muita vibração das escolas finalistas.
A noite teve outro momento especial: Nathy Messias, campeã da última edição do concurso também pela Piedade, em 2020, marcou presença e foi a responsável por entregar a faixa para Maria Eduarda. O título segue com a agremiação do Morro da Piedade, reafirmando a tradição e a força da escola no Carnaval de Vitória.
A competição deste ano marcou a retomada após cinco anos do concurso Garota do Samba, agora em formato digital e com votação popular. Foram mais de 30 mil votos válidos, e a disputa foi apertada até o último momento. Além do título, a campeã ganhou um PIX de R$ 10 mil.
Amanda Virgílio, da MUG, e Pamela Silva, da Boa Vista, completaram o trio de finalistas e levaram, cada uma, um troféu.
Ranking final:
- Maria Eduarda Gomes – Unidos da Piedade: 28,84%
- Amanda Virgílio – Mocidade Unida da Glória (MUG): 27%
- Pamela Silva – Independente de Boa Vista: 16,22%
- Keile Gomes – Imperatriz do Forte: 10,73%
- Layna Ferreira – Chegou o Que Faltava: 8,42%
- Iasmmyn Sales – Novo Império: 6,85%
- Vaneza Costa – Unidos de Jucutuquara: 1,94%
Trajetória de amor ao carnaval
Nascida e criada no Morro da Piedade, Maria Eduarda carrega no coração uma relação profunda e orgulhosa com sua comunidade e a escola de samba Unidos da Piedade. Seu amor pelo carnaval começou cedo, ela desfilou pela primeira vez aos 9 anos e, desde então, construiu uma história marcada por dedicação e talento.
Ela foi passista-mirim, passista-show, destaque de ala e até concorreu à Corte do Carnaval de Vitória. Com quase 12 anos de dedicação à agremiação, Maria Eduarda desenvolveu uma conexão única com a escola e sua comunidade, tornando-se um dos rostos mais conhecidos da Piedade.
Muito além do samba
Além de brilhar na avenida, Maria Eduarda também se destaca fora do carnaval. Acadêmica de Administração, ela trabalha no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mostrando que determinação e paixão caminham juntas em sua vida.
Agora, com a faixa de Garota do Samba 2025, Maria Eduarda Gomes entra para a história da competição, levando consigo a tradição da Unidos da Piedade e o orgulho de sua comunidade.
A noite da final, no Gordinho Sambão, foi uma grande celebração do samba capixaba. Além da premiação, a festa teve ainda shows de D'Bem com a Vida, LeqSamba e apresentação do DJ Fabrício V.