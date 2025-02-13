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Última campeã

De Garota do Samba 2020 a rainha de bateria: saiba por onde anda Nathy Messias

Após vencer o último concurso do Garota do Samba, ela conquistou visibilidade, firmou parcerias e hoje está à frente de uma bateria
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:30

Nathalia Messias foi campeã do Garota do Samba em 2020
Nathalia Messias foi campeã do Garota do Samba em 2020 Crédito: Vitor Jubini / Carlos Alberto Silva
O Garota do Samba 2025 está movimentando o carnaval capixaba, com uma disputa acirrada e cheia de emoção. Mas, por onde anda Nathy Messias, a última - e que carrega o título atual - Garota do Samba? Hoje, cinco anos depois, ela ocupa o posto de rainha de bateria da Unidos de Piedade, mostrando que o concurso foi impulsionador para uma jornada de sucesso.
“Foi uma experiência única onde eu pude reconhecer o amor e o apoio da minha comunidade, amigos e familiares”, relembra Nathy, que não esconde a gratidão pelo carinho recebido na época.

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Final Garota do Samba 2020
Garota do Samba 2020, na TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini
A vitória não trouxe apenas aplausos, mas também abriu portas importantes. Mesmo em meio à pandemia, ela conquistou visibilidade e credibilidade, firmando parcerias e trabalhos que contribuíram para fortalecer sua imagem. “Conheci muitas pessoas e fechei alguns trabalhos usando minha imagem”, conta.

Da passista à rainha

Em 2020, Nathy era passista e destaque de ala. A repercussão da vitória foi marcante: “De fato, a comunidade estava comigo, todos ficaram bastante felizes e falam disso até hoje. Comentam que fariam tudo novamente se eu precisasse.”
Sua dedicação ao samba e o título de Garota do Samba foram fundamentais para sua evolução dentro da escola. “Com toda certeza, ganhar o concurso foi mais um passo importante na minha trajetória e contribuiu para o cargo que ocupo hoje. Eu aprendi bastante coisas que utilizei durante todo esse período. Isso contribuiu muito para a minha imagem dentro do carnaval e me deu a oportunidade de mostrar mais a fundo quem é a Nathalia, que começou no samba aos sete anos de idade”, afirma.

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Agora, em 2025, uma nova vencedora será coroada. A grande final do Garota do Samba 2025 acontece no Gordinho do Sambão, no dia 14 de fevereiro, a partir das 21h. A entrada é gratuita até as 23h. Um evento que promete celebrar a cultura, a tradição e o talento das mulheres no samba capixaba.
Nathy Messias
Nathy Messias, rainha de bateria da Escola de Samba Unidos Piedade Crédito: Carlos Alberto Silva

Serviço

  • Grande Final do Garota do Samba 2025
  • Local: Gordinho do Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • Data: 14 de fevereiro de 2025
  • Horário: A partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h

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