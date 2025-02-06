De alarme a panfleto: as estratégias de cada candidata ao Garota do Samba 2025

Garota do Samba 2025 Crédito: Rede Gazeta

A disputa pelo título de Garota do Samba 2025 está a todo vapor, e a criatividade das candidatas para engajar o público impressiona, com dedicação e inovação.

Seja com mutirões pelo WhatsApp, alarmes de uma em uma hora (período entre um voto e outro), panfletagem, campanhas digitais e até sorteios, as candidatas vêm mobilizando comunidades inteiras, amigos, familiares e seguidores em uma verdadeira maratona de votos. A plataforma conta com votos de vários estados do Brasil, além de votos de pessoas dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Bélgica, Reino Unido, Itália, Venezuela, Alemanha e até Japão.

Confira as estratégias que cada uma delas adotou:

Amanda Virgílio - Mocidade Unida da Glória (MUG)

Influenciadora digital, Amanda aproveita sua rede de contatos para impulsionar a campanha.

“Tenho muitos amigos influencers e sempre peço para divulgarem pra mim. Além disso, faço panfletagem, uso QR codes em blusas e sorteios para quem está votando”

Iasmmyn Sales - Novo Império

A estratégia de Iasmmyn envolve disciplina dos familiares e amigos.

“Temos um alarme a cada uma hora e um grupo onde todos votam e sinalizam no horário certo. Além disso, fazemos muitas postagens nas redes sociais”

Keile Gomes – Imperatriz do Forte

A campanha de Keile ultrapassou fronteiras! Ela contou que tem amigos votando nos Estados Unidos e Europa.

“Temos pessoas votando nos Estados Unidos, Europa e Austrália, além de estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, entre outros. Fazemos divulgação diária no Instagram e mobilização nos ensaios de rua”

Layna Ferreira – Chegou o Que Faltava

Layna é de Cachoeiro de Itapemirim e sua campanha tem ganhado força por lá.

“Meus amigos criaram um QR code e pedem votos para todo mundo, até dentro do ônibus. O pessoal de Cachoeiro de Itapemirim, minha cidade natal, está fazendo uma grande mobilização, criaram até uma campanha para a Garota do Samba ser cachoeirense”

Maria Eduarda Gomes – Unidos da Piedade

Maria Eduarda aposta em mobilização massiva da comunidade da Piedade e está fazendo até campanha nas praias de Vitória.

“Estou criando grupos para garantir votos por hora, além de listas de transmissão no WhatsApp. Compartilho o vídeo do HZ no direct do Instagram frequentemente e até faço ações na praia para pedir voto”

Pamela Silva – Independente de Boa Vista

Pamela não brinca em serviço: organiza mutirões, conta com grande apoio da sua escola e também está fazendo sorteio.

“Estou divulgando muito nas redes sociais e fazendo sorteio de uma trança afro para quem me der mais votos durante o dia”

Vaneza Costa – Unidos de Jucutuquara

Com uma abordagem mais orgânica, Vaneza investe no "boca a boca" direto com o público.

“Vou na conversa, no carisma e no carinho, mobilizando o pessoal do trabalho, academia, família e até o restaurante onde almoço todo dia. Tá todo mundo votando.”