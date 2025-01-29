Conheça as candidatas ao Garota do Samba 2025

Candidatas à Garota do Samba 2025 Crédito: Rede Gazeta

O concurso Garota do Samba 2025 está de volta e, com ele, a oportunidade de conhecer mulheres que representam a força, o talento e a paixão pelo samba no Espírito Santo. Após cinco anos de pausa, o tradicional concurso retornou em um novo formato, totalmente digital, ampliando seu alcance e interação com o público.

Cada uma das sete escolas de samba do Grupo Especial indicou uma representante, e agora é a hora de conhecer cada candidata ao título de Garota do Samba 2025! Elas foram selecionadas por seu samba no pé, carisma e amor pelo samba e estão concorrendo ao prêmio de R$ 10 mil. A votação começa neste sábado (01), aqui no site HZ, e vai até 11 de fevereiro. Confira as sete candidatas em ordem alfabética:

Amanda Virgílio - Mocidade Unida da Glória (MUG)

Amanda Virgílio - Mocidade Unida da Glória (MUG)

O samba está no sangue de Amanda Virgílio. Nascida em uma família apaixonada pela Mocidade Unida da Glória (MUG), ela seguiu os passos do pai, que sempre foi figura presente na escola. Desde os oito anos, Amanda brilha na ala de passistas, onde se tornou referência, integrando o grupo show e de apresentações.

Em 2024, Amanda foi coroada musa da ala de passistas, uma homenagem à sua trajetória de dedicação e amor pelo carnaval. Mas o brilho vai além da avenida. Empreendedora e fundadora de uma marca de roupas, Amanda também é influenciadora digital e cursa Comunicação e Marketing, sempre em movimento nas redes, nos negócios e no samba.

Agora Amanda tem a alegria de representar a Mocidade Unida da Glória (MUG) no Garota do Samba 2025, levando consigo toda a força e tradição de sua família e escola.

Iasmmyn Sales - Novo Império

Iasmmyn Sales - Novo Império

Iasmmyn Sales é uma mulher de garra e dedicação, que traz consigo o legado de oito anos como imperiana e quatro anos como passista na Novo Império. Em 2024, ela se destacou não apenas como passista, mas também pela coragem de desfilar grávida. Hoje, mãe da pequena Maria Valentina, ela concilia a maternidade, o trabalho e o amor pelo carnaval.

Iasmmyn conta com orgulho que se tornou uma referência e uma inspiração para as gerações mais novas de passistas. Ela foi destaque de ala em 2024, evidenciando seu carisma e sua paixão pelo carnaval. Fora da avenida, Iasmmyn trabalha como auxiliar administrativa, mas sempre encontra tempo para uma grande paixão: o samba.

“Espero representar minha escola da melhor maneira possivel. Estar no Garota do Samba simboliza mais do que a beleza do concurso, mas a força de ser mulher, mãe e passista, vivendo o samba com todo o seu coração”, afirmou.

Keile Gomes - Imperatriz do Forte

Keile Gomes - Imperatriz do Forte

Empresária, proprietária de um sexshop, Keile nasceu e cresceu na comunidade do Forte São João, onde sua história com a escola de samba começou de forma inesperada, pois ela nunca teve interesse pelo carnaval. Em 2017, participou de seu primeiro desfile na Imperatriz do Forte após ser convidada por um amigo para compor uma ala. A experiência, que a princípio era despretensiosa, despertou uma paixão inesperada pelo universo das escolas de samba. Em 2018, já integrava a ala de passistas e viu a escola conquistar o título do Grupo A.

A partir daí, Keile se destacou cada vez mais: passou a integrar o time de passistas show, trabalhou no barracão de fantasias e assumiu papéis importantes dentro da agremiação. Em 2023, foi convidada para ser coordenadora de destaques. No ano seguinte, além de receber o título de melhor musa do Grupo A, testemunhou a volta da Imperatriz ao Grupo Especial.

Agora, em 2025, além de ser musa da Comunidade do Forte e continuar na direção dos destaques, Keile encara com orgulho um novo desafio: representar sua comunidade no Garota do Samba 2025. "É uma honra viver mais essa oportunidade e mostrar todo o amor e comprometimento que tenho pela Imperatriz e pelo carnaval", conta.

Layna Ferreira - Chegou o Que Faltava

Layna Ferreira - Chegou o Que Faltava

Layna Ferreira carrega no coração um legado familiar de amor pelo samba, herdado do avô, que "batucava" sambas da Mangueira enquanto ela ainda criança já sambava ao som da batida. Inspirada também pela mãe, ex-porta-bandeira da escola, ela sempre esteve nos bastidores ajudando com maquiagens e figurinos, vivenciando cada detalhe do carnaval.

A paixão pela dança começou em um projeto social de balé, que mais tarde lhe garantiu uma bolsa em uma renomada escola de dança particular. Em 2022, realizou o sonho de estrear na avenida como passista da Chegou o Que Faltava. Atualmente, Layna faz parte da equipe de barracão, atuando como costureira e aderecista, contribuindo com sua criatividade para encantar o público com figurinos e adereços únicos.

Este ano a Chegou O Que Faltava celebra 50 anos de história. “Representar minha escola em um momento tão marcante é motivo de imensa felicidade e gratidão. É mais do que um concurso, é a reafirmação do amor, da luta e da resistência que nossa escola representa no mundo do Carnaval”

Maria Eduarda Gomes - Unidos da Piedade

Maria Eduarda Gomes - Unidos da Piedade

Nascida e criada no Morro da Piedade, Maria Eduarda carrega no coração uma relação profunda e orgulhosa com a comunidade e a escola de samba Unidos da Piedade. Sua trajetória no carnaval começou cedo, aos 9 anos, quando desfilou pela primeira vez em 2014. Desde então, construiu uma história marcada por dedicação e paixão: foi passista mirim, passista show, destaque de ala e até concorrente à Corte do Carnaval de Vitória.

Com quase 12 anos de dedicação à agremiação, Maria Eduarda desenvolveu uma conexão única com a escola e a comunidade. Agora, encara um novo desafio com entusiasmo: representar a Unidos da Piedade na disputa pela faixa de Garota do Samba 2025.

Além da paixão pelo samba, Maria Eduarda também se destaca em outras áreas. Acadêmica de Administração, ela trabalha no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mostrando determinação e habilidade para conciliar diferentes aspectos de sua vida. Uma jovem de força e talento, que promete levar para o Garota do Samba 2025 todo o brilho de sua história e amor pela escola.

Pamela Silva - Independente de Boa Vista

Pamela Silva - Independente de Boa Vista

Pamela Silva é uma mulher de múltiplos talentos, que leva no coração a paixão pelo samba e pelo futebol. Com nove anos de dedicação à Independente de Boa Vista, sua trajetória na agremiação é marcada pela conquista de três títulos do carnaval capixaba, além de um grande reconhecimento: a coroação como rainha em 2023.

Fora dos desfiles, Pamela é empreendedora no ramo de designer de sobrancelhas. Sua energia também está no campo, onde é integrante do FutDelas, grupo de mulheres que se reúne regularmente para jogar futebol, mostrando que também tem outros talentos com os pés.

Com sua força e dedicação, Pamela promete brilhar tanto na avenida quanto fora dela, inspirando e encantando todos com uma trajetória única.

Vaneza Costa - Unidos de Jucutuquara

Vaneza Costa - Unidos de Jucutuquara

Técnica em Segurança do Trabalho e amante de musculação, Vaneza Costa é mãe solo de dois meninos e viveu momentos difíceis que moldaram sua história de superação. A dança, primeira paixão e "oxigênio da vida", sempre esteve presente, assim como o amor pelo carnaval. Após um divórcio, foi o samba que a resgatou.

Anos depois, ao perder o marido para a Covid-19, o samba mais uma vez trouxe cura e alegria. Mesmo enfrentando o desemprego após a pandemia, Vaneza deu a volta por cima, fez curso técnico e mudou de área. Hoje é uma das poucas mulheres no seu local de trabalho, que é majoritariamente masculino.