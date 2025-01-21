Escolas de samba do ES vão fazer ensaios gratuitos na Casa do Governador

O Festival Parque Aberto, evento cultural já consolidado no Espírito Santo, promete um primeiro trimestre de 2025 marcado pelo clima de carnaval. Realizado quinzenalmente aos domingos, de 8h às 17h, o evento acontecerá na Casa do Governador e oferecerá atividades culturais ao ar livre e gratuitamente. Durante este período, a programação ganhará um toque especial de pré-carnaval.

Além das escolas de samba, também haverá ensaios abertos de blocos carnavalescos, tanto adultos quanto infantis. As datas ainda serão divulgadas. Durante todo o verão o parque contará com oficinas temáticas, atividades culturais e muita música. Toda programação é divulgada pelo Instagram e pelo site oficial da Casa do Governador.