Escolas de samba do ES vão fazer ensaios gratuitos na Casa do Governador

O Festival Parque Aberto, evento cultural já consolidado no Espírito Santo, promete um primeiro trimestre de 2025 marcado pelo clima de carnaval. Realizado quinzenalmente aos domingos, de 8h às 17h, o evento acontecerá na Casa do Governador e oferecerá atividades culturais ao ar livre e gratuitamente. Durante este período, a programação ganhará um toque especial de pré-carnaval.
As escolas de samba Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos da Piedade e a futura campeã do carnaval em 2025 farão ensaios abertos no festival. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados no site www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com.
Confira as datas:
- 26 de janeiro: MUG
- 9 de fevereiro: Unidos da Piedade
- 9 de março: a escola de samba campeã do Carnaval de Vitória 2025 fecha as comemorações com chave de ouro
Além das escolas de samba, também haverá ensaios abertos de blocos carnavalescos, tanto adultos quanto infantis. As datas ainda serão divulgadas. Durante todo o verão o parque contará com oficinas temáticas, atividades culturais e muita música. Toda programação é divulgada pelo Instagram e pelo site oficial da Casa do Governador.
Serviço
- Evento: Festival Parque Aberto – Pré-carnaval 2025
- Local: Casa do Governador
- Horário: 8h às 17h
- Datas: 26/01, 09/02 e 09/03
- Entrada: Gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo site www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com