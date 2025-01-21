DJ capixaba representa o funk do ES em festival na Austrália

Karolla DJ levou tracks exclusivas para o festival, feitas em parceria com o seu irmão Crédito: Pedro Oliver

A cultura capixaba brilhou no cenário internacional. Isso porque a capixaba Karolla DJ se apresentou no Funk Parade, festival que celebra o funk brasileiro na Austrália. A participação da DJ foi viabilizada por Luara Brandão e com apoio de edital de circulação cultural, capixaba residente na Austrália e idealizadora do Inbraza, movimento que promove a cultura brasileira no exterior. Luara conheceu o trabalho de Karolla DJ e do Projeto Subúrbio durante uma edição do Inbraza realizada no Brasil, em 2023.

Impressionada com o talento da DJ, Luara a convidou para colaborar com a Rádio Inbraza no SoundCloud, resultando em um set exclusivo de funk. O reconhecimento de Karolla também foi consolidado em prêmios importantes: ela venceu a categoria de Melhor DJ no Prêmio da Música Capixaba de 2023 e conquistou o título de Destaque em Linguagens Urbanas em 2024. Esses marcos abriram caminho para o convite que a levou a representar o Espírito Santo no Funk Parade, ao lado do Projeto Subúrbio, que também marcou presença no evento com o produtor cultural Átila Alves Costa.

O show de Karolla, realizado em 18 de janeiro de 2025, em Melbourne, foi um sucesso. Conhecida por sua versatilidade e compromisso com a diversidade sonora, a DJ entregou uma apresentação única, com um set recheado de faixas exclusivas produzidas em parceria com seu irmão, ManoKaio. A performance envolvente e cheia de brasilidade destacou a força do funk brasileiro.

"O show foi perfeito! Ainda estou extasiada e a ficha está caindo aos poucos. O público foi tão caloroso que até me senti em casa. O que mais me encantou foi a diversidade cultural. Melbourne, onde estou, é uma cidade multicultural, com pessoas muito acolhedoras e de várias nacionalidades. Cada cantinho tem arte"

Agora, a DJ permanece na Austrália para se dedicar a outros projetos, como a participação em um documentário produzido pela Inbraza e a realização de entrevistas. Karolla destaca que já tem muitas ideias em mente e planeja colocá-las em prática assim que retornar ao Brasil.



Projeto Subúrbio

O Projeto Subúrbio, fundado por Átila Alves Costa, também marcou presença. Com mais de quatro anos de atuação, o projeto é referência na valorização da cultura periférica, negra e LGBTQIA+ no Espírito Santo. Átila celebrou a oportunidade de levar o trabalho do Subúrbio para o público internacional:

Saber que estou indo para outro país representar meu trabalho no Brasil é algo extremamente gratificante. Como fundador do Projeto Subúrbio, tenho me dedicado à promoção e valorização da cultura periférica, negra e LGBTQIA+ no Espírito Santo. Ver esse esforço reconhecido internacionalmente e ter a oportunidade de compartilhar nossas manifestações culturais em um festival como o Funk Parade, na Austrália, é uma realização imensa. Isso reforça a importância do nosso trabalho e nos motiva a continuar lutando pela inclusão e pelo fortalecimento das produções culturais das periferias